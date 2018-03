Ford România începe anul 2018 cu cea mai mare producţie înregistrată vreodată la Craiova 02.03.2018

02.03.2018 Ford România începe anul 2018 cu cea mai mare producţie înregistrată vreodată la Craiova Peste 11.000 de automobile Ford Eco­sport au ieşit pe poarta uzinei din Craiova în ianuarie, în cea mai bună lună înregistrată vreodată până acum, depăşind cu mult pro­duc­ţia din erele Oltcit şi



Ford România începe anul 2018 cu cea mai mare producţie înregistrată vreodată la Craiova

Peste 11.000 de automobile Ford Eco­sport au ieşit pe poarta uzinei din Craiova în ianuarie, în cea mai bună lună înregistrată vreodată până acum, depăşind cu mult pro­duc­ţia din erele Oltcit şi Daewoo.

Ford România începe anul 2018 cu cea mai mare producţie înregistrată vreodată la Craiova

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Finala de la Melbourne dintre Simona Halep şi Caroline Wozniacki a urcat pe locul unu în topul celor mai urmărite evenimente la EuroSport

ANRM şi Chevron România Holdings au încheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare în perimetrele EX 17 – Costineşti, EX – 18 Vama Veche şi EX – 19 Adamclisi, aprobate prin hotărâri de

Sistemului Informaţional Automatizat al Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 va fi dat parţial în exploatare la sfârşitul lunii martie, iar în variantă finală, până pe 30

Parlamentarii au idei multe şi trăznite. Un proiect de lege depus la Senat de deputatul PSD Mihai Weber vrea să-i scutească de amenzi pe şoferii care depăşesc linia continuă. Asta în condiţiile în care această meteahnă a şoferilor a cauzat

Autorităţile americane vor să aplice o amendă substanţială Fiat Chrysler, pentru a închide investigaţia privind falsificarea testelor de

Compania britanică de telefonie mobilă Vodafone a anunţat negociaza cu Liberty Global, deţinătorul UPC, pentru achiziţionarea unor active detinute in Europa de operatorul de cablu. Nu este vorba de

Un grav accident de circulaţie s-a produs sambata dimineata in Pasajul Obor din Capitala. Un şofer a rămas imobilizat între fiarele maşinii. In zona, circulaţia rutieră a fost

Intensificări ale vântului, ploi şi ninsori în zona montană sunt anunţate pentru acest weekend. O informare meteo a intrat în vigoare vineri seara şi este valabilă până sâmbătă la ora 20.00, pentru majoritatea

Hidrologii au emis o atenţionare cod galben de inundaţii pentru râuri din 15 judeţe din nordul, vestul şi sudul ţării, valabilă de sâmbătă dimineaţă până duminică la ora

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu fostul internaţional şi acesta rămâne consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor, pentru clarificarea situaţiei lui Gică Popescu, numit consilier de stat

Gabriel Torje, cel mai răsunător transfer făcut de Dinamo în această iarnă, va fi prezent astăzi, la ora 11:30, la casele de bilete ale stadionului din Ștefan cel Mare. Mijlocașul de 28 de ani va participa la o acțiune a suporterilor,

România joacă în primul tur al Grupei a II-a, Zona Euro-Africană a Cupei Davis, împotriva Luxemburgului. Primele două întâlniri au loc astăzi și pot fi urmărite în format liveSCORE pe GSP.ro și în direct

Obiectiv îndeplinit! După ce naţionala de futsal a Italiei ne-a scos de pe biletul zilei de joi, contabilizând o remiză absolut surprinzătoare cu Serbia, în duelul din cadrul Campionatului European 2018, ieri nu am mai dat greş! Mai mult,

Nu e glumă! Un tulcean a ajuns să stea atârnat de sârmele de rufe o noapte întreagă. Bărbatul a supravieţuit miraculos unei căderi în gol de la etajul patru. Îşi pierduse cheile aşa că a încercat să intre în apartamentul situat la etajul

Irina Nicolae (40 de ani), fostă membră în trupa ASIA, a născut vineri, 2 februarie, o fetiţă perfect sănătoasă. Naşterea a decurs fără niciun fel de problemă, iar bruneta şi micuţa se simt foarte bine. Vedeta este soţia preşedintelui

Povestea dosarului Microsoft e una urata si frustrarea celor furiosi acum pentru ca 6 ministri au scapat fara sa fi fost judecati e de inteles, scrie Ioana Ene Dogioiu într-un editorial pentru Ziare.com. Citește mai

SUA au promis vineri să pună capăt regimului Coreei de Nord dacă lansează un atac nuclear asupra lor sau a

Un bărbat a deschis focul asupra trecătorilor, sâmbătă, în oraşul Macerata, din centrul Italiei, cel puţin şase persoane fiind rănite, informează

Compania de stat Romtehnica a achiziţionat un radar tridimensional, în valoare de 64,46 milioane lei (13,9 milioane euro), fără TVA, de la compania americană Lockheed Martin, potrivit unui anunţ publicat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice