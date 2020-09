Fondurile de pensii private aveau la finele lunii iunie active de 68 mld.lei (14 mld. euro), în creştere cu 6,31% faţă de decembrie 2019. Cea mai mare pondere în portofoliu o au titlurile de stat, cu 65% 18.09.2020

18.09.2020 Fondurile de pensii private aveau la finele lunii iunie active de 68 mld.lei (14 mld. euro), în creştere cu 6,31% faţă de decembrie 2019. Cea mai mare pondere în portofoliu o au titlurile de stat, cu 65% Fondurile de pensii private aveau la finele lunii iunie active de 68,57 miliarde de lei (14 miliarde euro), în creştere cu 6,31% faţă de decembrie 2019, iar ponderea în PIB a urcat la 6,39%, arată datele



Fondurile de pensii private aveau la finele lunii iunie active de 68 mld.lei (14 mld. euro), în creştere cu 6,31% faţă de decembrie 2019. Cea mai mare pondere în portofoliu o au titlurile de stat, cu 65%

Fondurile de pensii private aveau la finele lunii iunie active de 68,57 miliarde de lei (14 miliarde euro), în creştere cu 6,31% faţă de decembrie 2019, iar ponderea în PIB a urcat la 6,39%, arată datele ASF.

Fondurile de pensii private aveau la finele lunii iunie active de 68 mld.lei (14 mld. euro), în creştere cu 6,31% faţă de decembrie 2019. Cea mai mare pondere în portofoliu o au titlurile de stat, cu 65%

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Secretara unei şcoli din Bucureşti este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, după un flagrant al ofiţerilor de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie -

Clienţii proiectelor de lux alocă şi 25% din preţul apartamentului pentru a-l mobila, a declarat Rafaela Nebreda, Owner and Managing Partner at Imoteca, The Residential

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, operatorul pie­ţei de capital locale, spune că a fost re­zolvată partea de finanţare pentru reali­zarea Contrapărţii Centrale (CCP), o investiţie de minimum 16 milioane de euro

Industria auto germană deja slăbită a suferit o nouă lovitură după ce procurorii au acuzat doi executivi de top ai Volkswagen că au manipulat piaţa şi au amendat Daimler într-o anchetă separată, scrie

Sorin-Petre Dimitriu, care a demisionat din funcţia de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a fost condamnat definitiv marţi de Curtea de Apel Bucureşti la 2 ani şi

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că ministrul de finanţe Eugen Teodorovici a semnat luni la New York un acord de împrumut cu Banca Mondială care vizează „creşterea accesului cetăţenilor români la servicii de asistenţă medicală”.

O pădure a fost plantată pe un stadion din Austria din dorința unui grup de ecologiști de a trage un semnal de alarmă în legătură cu importanța mediului înconjurător. +1 FOTO Astfel, „Worthersee”, stadionul Austriei Klagenfurt, formație

Începând din 2020, bunicii ar putea primi bani de la stat pentru a avea grijă de nepoții lor, dacă părinţii renunță la concediul de creștere a copilului şi se întorc mai devreme la serviciu. Potrivit

Din 2021 apare a treia competiție intercluburi de pe continent, Europa Conference League, și din cauza coeficientului extrem de slab, România nu va avea nicio reprezentantă în Europa League. UEFA scoate România din Europa League după anunțul

„Am avut o apreciere de curs care a coexistat cu deteriorarea balanţei comerciale, ceea ce, combinat cu creşterea salariilor şi stagnarea productivităţii, mă face să cred că putem spune că avem un curs

Peste jumătate dintre studenţii (55%) aflaţi în căutarea unei locuinţe în chirie au un buget lunar de 100 - 200 de euro, iar majoritatea sunt în căutarea unei garsoniere, reiese dintr-un studiu realizat

Preşedintele Igor Dodon a solicitat joi, 26 septembrie, într-un discurs pe care l-a rostit de la tribuna Adunării Parlamentare a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), la New York, „recunoaşterea şi respectarea de facto a statutului de

Simona Halep, locul 6 WTA, împlinește astăzi 28 de ani, iar GSP vă prezintă cele mai importante repere din cariera fostului număr 1 WTA. Iunie 2013 - primul trofeu Simona își adjudeca primul trofeu din carieră, la Nurnberg, după ce a

Primele două companii din topul asigurătorilor RCA, City Insurance şi Euroins, deţin o cotă de piaţă cumulată de aproape 70%, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate a

Sorana Cîrstea (29 de ani, 96 WTA) o înfruntă acum pe belgianca Alison Van Uytvanck (25 de ani, 61 WTA), în finala tureului WTA de la Tashenkt (Uzbekistan). Partida a început la ora 11:10 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit, sâmbătă, avertizarea nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în opt judeţe din Moldova. Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00,

Un accident rutier soldat cu şase persoane rănite, dintre care trei grav, a avut loc vineri seara, pe Centura ocolitoare a municipiului Caransebeş, a anunţat, sâmbătă, IPJ Caraş-Severin. În accident au

John McDonnell, membru al Partidului Laburist din Marea Britanie, vine cu un proiect pentru un program redus de muncă, care totalizează 32 de ore de muncă pe săptămână şi nicio tăiere de salarii. Vestea proastă care vine la pachet cu această

O lecție de iubire necondiționată, oferită cu măiestrie și multă emoție, Călătoria fantastică a Maronei deschide cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Animație Animest (4-13

Tudor Petruţ (55 de ani), cunoscut din seria de filme „Liceenii“, unde era rivalul lui Ştefan Bănică (51 de ani), este primul actor român care joacă un rol principal într-un serial difuzat de postul american de televiziune