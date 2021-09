Fondul Proprietatea, acţionar minoritar la CN Aeroporturi Bucureşti (CNAB), acuză compania că a supraevaluat valoarea terenului aeroportului Băneasa de 11 ori, la 3,8 mld. lei. La următoarea majorare de capital a CNAB, Fondul Proprietatea ar trebui 13.09.2021

Fondul Proprietatea, acţionar minoritar (20%) în cadrul societăţii CN Aeroporturi Bucureşti (CNAB), atrage atenţia că există riscul ca în perioada următoare CNAB ar putea să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea majorării capitalului social, pe baza unei valori excesive de 3,8 miliarde de lei pentru terenul din interiorul aeroportului Băneasa, adus drept aport în natură la capitalul companiei.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (simbol bursier LVMH), conglomerat francez care deţine brandurile Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Hennessy, Moet Chandon şi Tag Heuer, a anunţat joi că veniturile totale au înregistrat o scădere în T3/2020 comparativ

Săptămâna trebuie începută cu o porție sănătoasă de râs, așa că am pregăti un banc care cu siguranță îți va pune un zâmbet în colțul gurii. Bancul zilei de astăzi are ca protagonistă o tânără […] The post Bancul zilei| O

Guvernul sloven a declarat luni stare de urgenţă naţională pe o perioadă de 30 de zile în urma constatării unei creşteri bruşte a contaminărilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, care s-au dublat săptămâna aceasta faţă de

Un posibil tratament anticoronavirus a fost inventat de o fată de doar 14 ani din Statele Unite ale Americii, în cadrul unei competiții științifice numită 3M Young Scientist Challenge. Anika Chebrolu, care locuiește în Frisco, Texas, a dezvoltat

Toni Petrea a efectuat două modificări la pauza partidei dintre Academica Clinceni și FCSB. FCSB nu a convins în prima repriză a partidei cu Clinceni. A avut posesia, dar ocaziile clare de gol au lipsit, cu excepția unei mingi expediate de

Federaţia Sindicatelor din Ministerul Muncii a declanşat luni o grevă japoneză, acuzând lipsa dialogului cu ministrul de resort şi denigrările angajaţilor venite din partea ministrului Violeta Alexandru. Pe de

Masterfrancizatul pe România al retailerului olandez de produse noi sau folosite Used Products are în plan să deschidă în 2021 a doua locaţie în regim propriu şi poartă discuţii cu investitori din mai multe oraşe ale ţării pentru viitoarele

Deși pandemia de coronavirus a provocat o criză economică mondială fără precedent, numărul miliardarilor chinezi este în creștere. Valoarea totală a câștigurilor acestora, în 2020, se ridică la 1.500

Corneliu Manole, 39 de ani, investitor pe piaţa de capital de circa opt ani, spune că an de an reinvesteşte dividendele primite în aceiaşi emitenţi din portofoliu pentru a putea beneficia de un preţ de cumpărare mai mic în urma corecţiei

Cea mai urmărită competiție fotbalistică europeană intercluburi, UEFA Champions League, revine în această săptămână, cu primele meciuri din faza grupelor, ediția 2020/2021. Vom avea 8 meciuri marți și 8 miercuri, cu cele mai interesante

Guvernul a elaborat o strategie prin care propune cheltuirea a circa 2,4 miliarde de euro pentru digitalizarea serviciilor publice, în următorul deceniu. Noua strategie vine în contextul în care au mai fost alocaţi bani şi în trecut pentru acest

În dezvoltarea unei monede digitale, mai important pentru Statele Unite este „să facă lucrurile corect decât să fie primele“, a anunţat preşedintele băncii centrale americane Jerome Powell, scrie

În zonele deservite de noua Magistrală 5 a metroului bucureștean, după o lună de la pornirea circulației pe ruta Eroilor - Râul Doamnei, au crescut atât prețurile locuințelor, cât și chiriile cerute

Andrei Pantelimon, împreună cu alţi cinci antreprenori din Cluj, a dezvoltat printr-o investiţie de 200.000 de euro platforma Enso care permite identificarea după criterii multiple a unor furnizori pentru peste 80 de tipuri diferite de servicii de

Un tânăr şi-a pierdut viaţa într-un accident de circulaţie violent produs în noaptea de 20/21 octombrie, pe DN 24, pe raza localităţii Văleni din judeţul

Horia Cardoş, fondatorul şi administratorul Agroland, companie care oprerează un lanţ de 250 de magazine agricole pe plan local, consideră că inovaţia în digitalizarea în agricultură este estenţială pentru a-i creşte competitivitatea. În

Coronavirus România, 21 octombrie. 69 de decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 6.065 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 20.10.2020

Zece persoane au fost rănite, după ce un microbuz s-a răsturnat pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localității Pianu. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că

Purtătorul de cuvânt al ISU Braşov, Ciprian Sfreja, a fost filmat şi fotografiat la o petrecere la care oamenii se înghesuiau pe ringul de dans, fără să poarte măști, potrivit site-ului local de știri brasov.net. Surse din anchetă au spus

Ministerul Mediului a anunțat că românii pot să cumpere mașini electrice Tesla prin programul Rabla Plus. Prețul celei mai ieftine Tesla în Germania este de 42.900 de euro, din care s-ar putea scădea cei