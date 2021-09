Fondul de investiţii Morphosis Capital preia 51% din acţiunile companiei EMI, jucător în piaţa sistemelor industriale de acces, cu afaceri de peste 55 mil. lei. Valoarea tranzacţiei ajunge la 15 mil. euro 30.09.2021

30.09.2021 Fondul de investiţii Morphosis Capital preia 51% din acţiunile companiei EMI, jucător în piaţa sistemelor industriale de acces, cu afaceri de peste 55 mil. lei. Valoarea tranzacţiei ajunge la 15 mil. euro Morphosis Capital, un fond de private equity cu 50 de milioane de euro capital subscris în IMM-uri româneşti, anunţă preluarea unui pachet de 51% din acţiunile companiei EMI, jucător în piaţa sistemelor industriale de



Fondul de investiţii Morphosis Capital preia 51% din acţiunile companiei EMI, jucător în piaţa sistemelor industriale de acces, cu afaceri de peste 55 mil. lei. Valoarea tranzacţiei ajunge la 15 mil. euro

Morphosis Capital, un fond de private equity cu 50 de milioane de euro capital subscris în IMM-uri româneşti, anunţă preluarea unui pachet de 51% din acţiunile companiei EMI, jucător în piaţa sistemelor industriale de acces.

Fondul de investiţii Morphosis Capital preia 51% din acţiunile companiei EMI, jucător în piaţa sistemelor industriale de acces, cu afaceri de peste 55 mil. lei. Valoarea tranzacţiei ajunge la 15 mil. euro

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Marea Neagră „poate deveni o mică Mare a Nordului”, întrucât există aici zăcăminte de gaze de peste 200 de miliarde de metri cubi, însă pentru atragerea investitorilor „cheia este o taxare

Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care Insula Belina revine în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Apelor Române, a anunțat, vineri, șeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, citat

Un jurnalist grec a obţinut câştig de cauză la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), după ce fusese condamnat pentru „insultă” la şase luni de închisoare în Grecia, pentru că îl calificase într-un articol drept

Sistemul financiar bancar este mult mai bine pregătit în faţa crizei create de pandemia de COVID-19 faţă de cum era în criza din 2008-2009, dar efectele în lanţ din economie nu au cum să rămână fără ecou în piaţa serviciilor

O petrecere desfăşurată într-un cadru privat a fost întreruptă de poliţişti, într-o comună din Olt, 10 dintre invitaţi fiind sancţionaţi cu

Împuşcăturile de la biserica ortodoxă din Lyon nu au de-a face cu un caz de terorism, ci cu o intrigă amoroasă. Mai exact, preotul grav rănit avea o relaţie cu soţia

Peste 12 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Europa, potrivit unui bilanţ realizat de AFP pe baza cifrelor oferite de autorităţi. Astfel, Europa devine cea mai

În zilele următoare, o masă de aer rece va aduce o scădere a temperaturilor, potrivit anunțului făcut de meteorologi. În urmăctoarele două zile, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit, […] The post

Până astăzi, 9 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 306.991 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 206.793 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel […] The

Până astăzi, 9 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 306.991 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 206.793 de pacienți au fost

Statele Unite încă nu au trecut prin scenariul morţii preşedintelui ales până la depunerea jurământului, dar eventualitea nu este exclusă

Vineri a început campania electorală, o campanie care va fi influenţată masiv de anunţul introducerii unei noi carantine sau mai multor restricţii pentru oprirea răspândirii

Premierul Ludovic Orban a afirmat, că din informaţiile sale, sunt destule doze de Remdesivir şi în luna octombrie au fost comandate 13.000 de fiole, iar în noiembrie - 14.000 de fiole. Şeful Executivului a explicat şi procedura pentru

Fondul imobiliar NEPI s-a plâns la Bruxelles că Iulius Group, un competitor din sectorul centrelor comerciale, primește indirect terenuri evaluate la 300 de milioane de euro într-una din cele mai râvnite zone ale Capitalei. Executivul european a

Andreea Bălan a suferit la începutul săptămânii trecute, o nouă intervenție chirurgicală, după ce medicii i-au descoperit un abces abdominal. Duminică seara, ea a postat un mesaj pe Instagram, în care își anunță fanii că a fost externată

Autorităţile au interzis pelerinajul din Dobrogea, la Mănăstirea Peştera Sfântului Andrei, care are loc an de an la 30

„Ideea inițială a acestei cărți mi-a venit pentru că de 15 ani, de când mă tot întâlnesc cu cititori, întrebările pe care mi le tot pun ei sunt «În ce vă găsiți inspirația? Ce ritual de scris

Cele două companii deținute de Monica Gabor au ajuns la faliment, după ce Fiscul a dat-o în judecată, pentru a recupera banii datorați de fosta doamnă Columbeanu. Monica Gabor a rupt în cele din urmă […] The post Este oficial! Monica Gabor

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat, marţi, statul român, pentru că nu a asigurat unui cetăţean român şi unui cetăţean moldovean, hrană fără carne de porc, în închisoare, deşi îşi declaraseră credinţa

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că autorităţile nu iau în considerare acum o carantinare totală, cum nu iau în considerare o carantinare totală nici de sărbători. Preşedintele a subliniat că în continuare este posibilă