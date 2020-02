Focarul de coronavirus dă peste cap calendarul 2020 în Formula 1! 13.02.2020

13.02.2020 Focarul de coronavirus dă peste cap calendarul 2020 în Formula 1! Cea de-a patra cursă a sezonului 2020 din Formula 1 programat la Shanghai nu va mai avea loc la data stabilită din cauza focarului de coronavirus. Conform celor de la „The Times”, Marele Premiu de Formula 1 al Chinei nu va mai avea loc anul acesta



Focarul de coronavirus dă peste cap calendarul 2020 în Formula 1!

Cea de-a patra cursă a sezonului 2020 din Formula 1 programat la Shanghai nu va mai avea loc la data stabilită din cauza focarului de coronavirus. Conform celor de la „The Times”, Marele Premiu de Formula 1 al Chinei nu va mai avea loc anul acesta pe 19 aprilie, evenimentul urmând a fi programat la […] The post Focarul de coronavirus dă peste cap calendarul 2020 în Formula 1! appeared first on Cancan.ro.

Focarul de coronavirus dă peste cap calendarul 2020 în Formula 1!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Comisarul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca joi, 4 aprilie, să apară în faţa magistraţilor cu propunerea de arestare

Unul din cinci decese este asociat alimentaţiei necorespunzătoare, în special consumului excesiv de sare, zahăr sau carne, arată un studiu recent. Consumul insuficient de cereale integrale şi fructe sau legume contează şi el, potrivit

Articolul publicat în 21 februarie 2019 - în pagina juridică din Jurnalul (Arhivele Securității în proces la CEDO) - semnala acțiunea deschisă la Curtea de la Strasbourg de un grup de supraviețuitori

Fostul secretar de stat din Ministerul Sănătăţii Alin Ţucmeanu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii

Ministerul Finanţelor a încasat joi fonduri în valoare de 3 miliarde de euro aferente emisiunii de euroobligaţiuni lansate în 27 martie pe pieţele internaţionale iar suma va consolida rezerva existentă

Polițiștii din Iași au tras mai multe focuri de armă joi dimineață pentru prinderea unui șofer care a refuzat să oprească la semnele agenților. Mai mult, acesta a luat pe capotă un polițist local care a

Microîntreprinderile realizează doar 10% din volumul naţional de afaceri, însă asigură aproape un sfert (23%) din totalul locurilor de muncă din România. Acest segment de piaţă înregistrează o

Reţeaua de francize imobiliare RE/MAX România se extinde cu încă patru birouri în Bucureşti, portofoliul companiei ajungând astfel la 11 unităţi şi peste 100 de agenţi în

Gigi Becali forțează aducerea lui Damjan Djokovic, mijlocașul croat al campioanei, care mai are contract cu CFR până în iunie 2020. FCSB continuă căutările de fotbaliști pentru a se întări în perspectiva viitorului sezon.

Thomas Muller, atacantul lui Bayern n-a fost în stare să evalueze „sfertul” de finală din Cupă cu Heidenheim, transformat în 3 minute dintr-un meci la îndemână într-un infern. Bavarezii s-au impus cu

Anderlecht și Club Brugge se întâlnesc azi, de la ora 21:30, în derby-ul play-off-ului din Belgia. Partida nu e televizată în România, dar va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro. LIVE de la 21:30

Bernadette Szocs, 24 de ani, s-a bucurat de o frumoasă vacanță în Dubai și a făcut câteva poze sexy în costum de baie pe care le-a postat și pe contul său de Instagram. Jucătoarea de tenis de masă din Târgu Mureș e pe

Mama elevului a reclamat faptul că fiul ei de 15 ani i-a spus că patru colegi l-au supus unor perversiuni sexuale în incinta liceului din Alexandria în care învață. Polițiștii și inspectorii școlari din județul Teleorman anchetează acest

Cristi Borcea, fostul finanţator al clubului Dinamo, a depus la Judecătoria Sectorului 5 o cerere prin care solicită să fie eliberat condiţionat din Penitenciarul Rahova. Citește mai

Centrul de Monitorizare şi combatere a anti-semitismului (MCA România) îl acuză pe viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, de atitudine xenofobă şi

Regele Rock’n’Roll se bucura de un succes atât de mare printre reprezentantele sexului frumos, încât cu toţii ne-am imaginat că Elvis a avut o viaţă sexuală cât se poate de bogată. Şi chiar aşa a şi

Guvernul vrea să introducă o nouă coplată a serviciilor de sănătate, potrivit unui proiect de ordonanţă lansat în dezbatere publică. Reamintim că în 2013 a mai fost introdusă o coplată, pacienţii fiind obligaţi să plătească 10 lei,

Mihai Tudose a făcut mărturii despre momentul în care a suferit infarctul. Fostul premier susține că nu a văzut nicio lumină sau ceva în momentul în care și-a pierdut cunoștința și s-a trezit apoi

Fostul selecţioner al României, Anghel Iordănescu, şi-a exprimat, joi, speranţa în calificarea României la Campionatul European de fotbal din 2020. El a declarat, la Botoşani, că, în momentul de

Parlamentul European a aprobat joi acordarea pentru cetăţenii britanici a dreptului de a călători fără vize pentru scurtă şedere în Uniunea Europeană după Brexit, inclusiv în cazul absenţei unui