Focar de Covid-19 în Grecia. Peste 1000 de călugări s-au infectat 15.09.2021

15.09.2021 Focar de Covid-19 în Grecia. Peste 1000 de călugări s-au infectat Focar de Covid-19 în Grecia. Peste o mie de călugări au fost testați pozitiv la noul coronavirus. Opt dintre persoanele infectate au decedat. Un nou focar de coronavirus! În Grecia, pe Muntele Athos, peste 1000 […] The post Focar de Covid-19



Focar de Covid-19 în Grecia. Peste 1000 de călugări s-au infectat

Focar de Covid-19 în Grecia. Peste o mie de călugări au fost testați pozitiv la noul coronavirus. Opt dintre persoanele infectate au decedat. Un nou focar de coronavirus! În Grecia, pe Muntele Athos, peste 1000 […] The post Focar de Covid-19 în Grecia. Peste 1000 de călugări s-au infectat appeared first on Cancan.

Focar de Covid-19 în Grecia. Peste 1000 de călugări s-au infectat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Inter - Monchengladbach se joacă în această seară, de la 22:00, în prima etapă din grupele Ligii Campionilor. Confruntarea de la Milano vine la pachet cu o cotă excelentă pentru pariori. Inter vrea să-și ia revanșa în fața propriilor fani,

Retragerea din misiunile militare se va face până la finalul acestui an. Negociatorii Brexit stabiliseră în anul 2018 că UK poate opta dacă râmâne în cadrul acestor misiuni după ieşirea din

Ministerul Mediului a anunțat că românii pot să cumpere mașini electrice Tesla prin programul Rabla Plus. Prețul celei mai ieftine Tesla în Germania este de 42.900 de euro, din care s-ar putea scădea cei

Un număr de peste 500.000 de şomeri şi mai mult de 300.000 de firme ar putea intra în insolvenţă sau faliment în perioada următoare arată unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, în condiţiile în care impactul economic al COVID-19

Ciprian Păun partener, coordonator al NNDKP Cluj-Napoca, a spus în cadrul evenimentului ZF/NNDKP Legal & Tax, ediţia a patra, că, printre preocupările mediului de business din această perioadă se află debirocratizarea proceselor de accesare a

Termenul pentru depunerea, la Birourile electorale de circumscripţie, a listelor de candidaţi pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie a expirat joi. La Buzău, majoritatea formaţiunilor au depus listele la BEJ pe ultima sută de

Peste jumătate din IMM-urile Europei dezvoltate spun că se tem că nu vor mai fi operaţionale în 12 luni. Frica persistă încă de la începutul pandemiei, cu toate că guvernele au lansat programe de sute de miliarde de euro pentru ajutarea

CEZ, grup din energie cu 10 mld. euro capitalizare la Praga, a decis să vândă operaţiunile din România către Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), fond care administrează 129 de miliarde de dolari sub formă de active la nivel global,

Fostul şef operativ al SRI, Florian Coldea, a urmat calea bătătorită de alţi foşti şefi din structurile de ordine şi securitate şi a intrat în afaceri. Astfel, foștii șefi operativi ai serviciilor secrete românești, generalii Silviu Predoiu

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal și hochei cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! Primele două selecții

Grupul Renault va opri producţia breakului Logan MCV, odată cu finalul vieţii celei de-a doua generaţii a Logan şi Sandero, iar francezii promit ca în locul acestuia să vină un automobil

Vești excelente pentru fanii fotbalului de calitate! După un mijloc de săptămână marcat de startul partidelor din grupele Champions League și Europa League, urmează un weekend plin de fotbal, cu etape noi în toate campionatele puternice ale

Victor Ponta a primit o nouă lovitură după ce coordonatorul Pro România Sector 4, Gabriel Ispas, a anuţat vineri că îşi dă demisia din partid. Acesta critică fuziunea cu ALDE şi aminteşte că Pro România s-a format „ca reacţie la

Coreea de Nord le-a transmis locuitorilor, în buletinul meteo de la televiziunea de stat, să rămână în locuințe, deoarece un nor de praf galben vine din China, iar acesta ar putea să aducă și coronavirusul, relatează BBC. Regimul de la Phenian

2020 ar putea fi ultimul an în care avem ”ora de iarnă”. Astfel, țările care vor alege ora de vară, vor schimba ceasul pentru ultima dată în ultimul weekend din martie a anului următor, iar […] The post 2020 ar putea fi ultimul an în

Statele Unite au înregistrat vineri cel mai ridicat bilanţ al infectărilor cu noul coronavirus pentru o singură zi de la începutul pandemiei, transmite BBC

CS Universitatea Craiova - Academica Clinceni 0-1. La finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, ilfovenii au pornit fiesta în vestiar. Vineri, oltenii lui Cristiano Bergodi și-au întrerupt seria de 7 victorii consecutive în Liga 1, fiind răpuși

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat pentru sâmbătă, 24 octombrie 2020, că au fost înregistrate 4.761 cazuri de infecții cu noul coronavirus. Numărul total al persoanelor infectate cu SARS CoV-2

Dacă sunteţi manager şi doriţi să angajaţi politicieni în firma pe care o conduceţi, iată în ce partide şi cu ce specializări aveţi şanse mai mari să

Piaţa valutară s-a temperat în lunile de vară, după turbulenţele din prima parte a anului deter­minate de criza corona­virusului, dar toamna a început cu tensiuni, luna septembrie aducând o succesiune de maxime istorice ale cursului