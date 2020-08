Focar de coronavirus în TVR. Încă o persoană din trust a fost infectată cu COVID-19 15.08.2020

15.08.2020 Focar de coronavirus în TVR. Încă o persoană din trust a fost infectată cu COVID-19 Încă o persoană din Televiziunea Publică a fost infectată cu COVID-19, se arată într-un comunicat al TVR. Potrivit TVR, a fost anunţat medicul de familie şi Cabinetul Medical al instituţiei, care au luat măsurile necesare în acest caz.



Încă o persoană din Televiziunea Publică a fost infectată cu COVID-19, se arată într-un comunicat al TVR. Potrivit TVR, a fost anunţat medicul de familie şi Cabinetul Medical al instituţiei, care au luat măsurile necesare în acest caz. Reprezentanții postului țin legătura în permanență cu cei infectați.

