Focar Covid-19 la CFR Cluj. Antrenorul Dan Petrescu, diagnosticat cu noul coronavirus 22.07.2020

22.07.2020 Focar Covid-19 la CFR Cluj. Antrenorul Dan Petrescu, diagnosticat cu noul coronavirus Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunţă Gazeta Sporturilor. Este al 10-lea caz pozitiv la campioana CFR dupa 4 jucători (Păun, Sandomierski, Djokovic şi Manea).



Focar Covid-19 la CFR Cluj. Antrenorul Dan Petrescu, diagnosticat cu noul coronavirus

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunţă Gazeta Sporturilor. Este al 10-lea caz pozitiv la campioana CFR dupa 4 jucători (Păun, Sandomierski, Djokovic şi Manea). Ce...

Focar Covid-19 la CFR Cluj. Antrenorul Dan Petrescu, diagnosticat cu noul coronavirus

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Rata de promovare a examenului de bacalaureat a fost de 67,2% în sesiunea iulie 2019 (înainte de contestaţii), procent care îi include şi pe absolvenţii de liceu din generaţiile anterioare. Procentul este similar cu cel înregistrat în ultimii

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, după ce președintele a promulgat Legea pensiilor, că vor fi demarate procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalculării și, în paralel, se va face o analiză

Cehoaica Karolina Muchova (22 de ani, 68 WTA) a trecut de compatrioata Karolina Pliskova (27 de ani, 3 WTA), scor 4-6, 7-5, 13-11, în cel mai disputat meci al actualei ediții de la Wimbledon 2019. Pliskova o putea întâlni pe Halep

Utilizatorii din România ai ceasurilor inteligente Ionic şi Versa pot plăti cu ceasul la terminalele POS contactless şi cu cardurile Mastercard emise de start-up-ul fintech britanic Revolut, conform listei actualizate de parteneri ai producătorului

Fratele lui Mihai Bendeac a trecut, cu brio, peste examenul de maturitate. Andrei a obținut note foarte mari, spre mândria familiei sale. La sfârșitul lunii mai, fratele lui Mihai Bendeac a avut cursul festiv, la sfârșitul liceului. Bineînțeles,

Vremea se menţine şi azi răcoroasă, iar în sud, sud-est şi la munte sunt prognozate averse cu descărcări electrice iar vântul va sufla cu putere. În restul ţării cerul va fi variabil iar şansele de precipitaţii sunt reduse. Maximele termice

Oamenii de știință au descoperit un nou tip de celulă a creierului, care este unică pentru ființele umane. Această descoperire ne arată că încă nu știm multe despre cel mai avansat „sistem" de pe Pământ -

Eugen Neagoe îl preferă în centrul apărării pe Denis Ciobotariu în detrimentul obișnuitului Ricardo Grigore. Până acum, „Ricci” era titularul incontestabil având în vedere regula U21, dar acesta ar

Au apărut informații conform cărora nunta dintre Brigitte și Florin Pastramă a fost fixată cu rapiditate maximă fiindcă ar exista și un motiv care îi va face pe cei doi miri de două ori fericiți. O dată pentru că a fost o nuntă de vis,

Potențialul transfer al lui Christian Eriksen (27 de ani) de la Tottenham la Real Madrid ar putea fi unul cu probleme, potrivit Sky Sports. Deși, momentan, Tottenham Hotspur nu a avut nici o ofertă clară pentru superstarul danez, acesta a recunoscut

Opt cetăţeni din Bangladesh au fost prinşi de poliţiştii de frontieră în zona localităţii Pomârla, judeţul Botoşani, în timp ce încercau să intre ilegal în ţară, intenţia lor fiind de a ajunge într-un stat din Spaţiul Schengen.

Indicele principal BET al Bursei de la Bucureşti a închis şedinţa de tranzacţionare de miercuri în scădere cu 0,24%, la 8.887,39 de puncte, dinamica fiind determinată în principal de acţiunile OMV Petrom, care au scăzut cu 2,28%, şi de cele

Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF propun un nou mecanism pentru automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele fiscale, în limita sumelor înscrise în actele de executare

Mădălin Ionescu este în culmea fericirii. A primit o veste extraordinară din partea fiicei sale, iar un astfel de moment nu va fi uitat, cu siguranță, toată viața. Ștefania, fiica lui Mădălin Ionescu, a absolvit facultatea, iar tatăl său

Populaţiile de elefanţi şi rinoceri din Tanzania au început să se refacă în urma măsurilor drastice aplicate de guvern pentru dezmembrarea reţelelor de crimă organizată implicate în braconajul industrial,

We underline the danger to which the migrants were exposed while illegally crossing the Mexico-United States border, especially since in several of those cases the adults were accompanied by very young minors (1, 2, 5, or 6-years-old)Prosecutors from the

Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din județul Ialomița, a fost înjunghiat miercuri de concubina sa, Viorica Holban, în vârsta de 53 de ani, din comuna brăileană Șuțești, pe fondul consumului de

Adversara Simonei Halep din finala turneului de la Wimbledon, Serena Williams a vorbit după meciul din semifinale despre partida care va desemna câştigătorea de anul

Până pe 15 august 2019, Festivalul de Benzi Desenate Istorice Brașov strânge candidaturi de la artiști din toată țara pentru expoziția centrală organizată la Sala Olimpia din Brașov. Cinci câștigători

Pesta porcină africană evoluează în 77 de localităţi din 18 judeţe, cu un număr de 192 de focare (dintre care 2 în exploataţii comerciale şi unul într-o exploataţie de tip A). în alte 6 judeţe există doar cazuri la mistreţi, informează