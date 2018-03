Floys Mayweather vrea să se lanseze în MMA. Posibil meci cu Conor McGregor 16.03.2018

Legenda americană a boxului Floyd Mayweather intenţionează să se lanseze în MMA, artele marţiale mixte, relansând astfel speculaţiile legate de organizarea unei noi confruntări cu luptătorul irlandez Conor McGregor, informează Agerpres. "Voi începe în curând antrenamentele", a declarat Mayweather pentru site-ul TMZ, referindu-se la oferta pe care i-a făcut-o un fost campion de MMA, Tyron

