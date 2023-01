Florinel Coman după Hermannstadt - FCSB 0-1: ,,E un campionat mai puternic ca anul trecut” 23.01.2023

23.01.2023 Florinel Coman după Hermannstadt - FCSB 0-1: ,,E un campionat mai puternic ca anul trecut” Florinel Coman, extrema celor de la FCSB, a comentat victoria steliștilor pe terenul celor de la Hermannstadt, 1-0. „A fost un meci foarte greu, știam ce ne așteaptă aici, pe un teren foarte dificil. Important este că am reușit să ne impunem.



Florinel Coman, extrema celor de la FCSB, a comentat victoria steliștilor pe terenul celor de la Hermannstadt, 1-0. „A fost un meci foarte greu, știam ce ne așteaptă aici, pe un teren foarte dificil. Important este că am reușit să ne impunem. Am vorbit cu toți colegii în vestiar, terenul ni s-a părut foarte greu, nu puteam face nimic, nici să driblăm, să scoatem oameni din joc ... Dar ne bucurăm că am mers colectiv foarte bine. ...

