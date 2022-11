Florin Prunea, dezvăluiri hazlii despre Cornel Dinu. De ce surpriză a avut parte fostul mare portar 07.11.2022

07.11.2022 Florin Prunea, dezvăluiri hazlii despre Cornel Dinu. De ce surpriză a avut parte fostul mare portar Florin Prunea, fostul mare portar care face parte din „generația de aur”, a făcut o serie de dezvăluiri hazlii despre Cornel Dinu, în cadrul rubricii „ProSport Funny”. Iată mai jos, în articol, ce a povestit. […] The post Florin



Florin Prunea, dezvăluiri hazlii despre Cornel Dinu. De ce surpriză a avut parte fostul mare portar

Florin Prunea, fostul mare portar care face parte din „generația de aur”, a făcut o serie de dezvăluiri hazlii despre Cornel Dinu, în cadrul rubricii „ProSport Funny”. Iată mai jos, în articol, ce a povestit. […] The post Florin Prunea, dezvăluiri hazlii despre Cornel Dinu. De ce surpriză a avut parte fostul mare portar appeared first on Cancan.

Florin Prunea, dezvăluiri hazlii despre Cornel Dinu. De ce surpriză a avut parte fostul mare portar

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, una dintre principalele entităţi juridice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa, reuşeşte ieşirea din insolvenţă şi reintegrarea mai echilibrată în circuitul

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. După ce artistul a cerut-o în căsătorie, fanii celor doi s-au întrebat când vor face pasul cel mare. Dacă despre nuntă nu s-a […] The post Ştefania şi

Un membru al parlamentului leton, Aldis Gobzems, a fost arestat, luni, după ce a inițiat o campanie anti-vaccinare la nivel naţional, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. În ultima vreme, deputatul a organizat mai multe manifestaţii

Preşedeintele rus Vladimir Putin vrea să plaseze „garanţiile de securitate reciprocă” în fruntea agendei reuniunii video de marţi cu preşedintele american Joe Biden, relatează

Crenvurşti vegetali, pateurile şi salamul de soia sunt doldora de chimicale menite să suplinească lipsa materiei prime – carne, lapte şi ouă, şi duc ideea de purificare a organismului în

Rusia a confirmat luni detectarea primelor două cazuri de infectare cu noua variantă Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 la cetăţeni care au călătorit în Africa de Sud, potrivit Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în comunicaţii,

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a demarat pregătirile pentru noul val al pandemiei de coronavirus care se aşteaptă să afecteze din nou

Un specialist în achiziţii are un salariu care ajunge, în medie, la 4.000 de lei net pe lună, arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

Prestigiosul cotidian francez L'Equipe scrie că Lionel Messi (34 de ani) și tabăra acestuia au dubii cu privire la priceperea antrenorului de la PSG, Mauricio Pochettino (49). Deși PSG conduce Ligue 1 detașat, cu un avans de 11 puncte față de

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni extinderea utilizării medicamentului RoActemra (Tocilizumab), dezvoltat de grupul farmaceutic Roche împotriva artritei, la pacienţii adulţi diagnosticaţi cu COVID-19 care au nevoie de

Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, după ședința Coaliției, că s-a convenit ca TVA la gigacalorie să rămână la 5% până la primîvară, entru a fi ”suportabil” la plata facturilor la

Centura Tecuci, lucrare care trenează de 13 ani şi despre care ministrul Transporturilor afirma recent că este „de Cartea Recordurilor”, este de marţi monitorizată cu

Medicul Octavian Jurma consideră că varianta Omicron a virusului SARS CoV-2 poate produce în Marea Britanie un val cu numeroase infectări. Informația potrivit căreia varianta provoacă forme mai ușoare ale

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani se află în căutarea unui nou proiect în momentul de față, după mandatul de doar patru luni de pe banca celor de la FC U Craiova

Un şofer a rămas încarcerat în cabină, fiind necesară intervenţia pompierilor, după ce două camioane s-au tamponat pe drumul european E

Este cel mai mare jucător din retailul online românesc şi are operaţiuni importante şi pe pieţele

Mircea Rednic a primit o veste bună înainte de meciul contra Chindiei, programat luni, de la ora 20:30. După ce l-a reactivat pe fundașul stânga Ionuț Amzar, Rednic îl poate avea la dispoziție și pe mijlocașul Michael Espinosa (28 de

Premierul britanic Boris Johnson a anunţat, miercuri, un “boicot diplomatic” al Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing, competiţie care se va desfăşura în perioada 4-20 februarie 2022. Niciun ministru britanic nu va face deplasarea în China

O taxă de solidaritate ar însemna ca într-un moment dificil, cei care au mai mult să poată să-i ajute și pe cei care o duc mai greu, spune vicepreședintele PSD Gabriel Zetea, care afirmă că această taxă nu

Berbec Ești foarte inspirat astăzi. Imaginația, inovația și ingeniozitatea ta sunt la cote maxime. Orice concepi sau descoperi te împinge în centrul atenției. Ești puțin