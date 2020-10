Florin Piersic Jr. l-a înlocuit pe Bebe Cotimanis. Actorul o să fie noua voce de la Pro TV 29.10.2020

Bebe Cotimanis, vocea-emblemă a Pro TV, a părăsit postul de televiziune. Din data de 5 octombrie, promo-urile difuzate nu mai sunt aduse publicului de celebrul actor. În locul lui, telespectatorii o să îl audă de […] The post Florin Piersic Jr. l-a înlocuit pe Bebe Cotimanis. Actorul o să fie noua voce de la Pro TV appeared first on Cancan.ro.

Vivre este un magazin online de mobila si decoratiuni interioare care participa la Black Friday 2019. Citește mai

eMAG anunță pe pagina de Facebook că reducerile de Black Friday încep vineri dimineață, fără însă a anunța ora exactă. Cum poți afla la ce oră începe Black Friday la eMAG Cel mai probabil, startul la Black Friday pe eMAG va fi în jurul

Lumminary, compania de biotehnologie fondată de antreprenorul Flaviu Rădulescu, aduce în România de Black Friday 10 pachete compuse dintr-un test ADN, alături de câte un raport generat pe bază de ADN. Cele zece tipuri de rapoarte aflate în oferta

Europarlamentarul Adina Vălean, propusă de Guvernul Orban pentru funcția de comisar european pentru Transporturi, a primit aviz favorabil, cu 36 de voturi ”pentru” în Comisia pentru Transporturi a Parlamentului Uniunii Europene, a anunțat

Ne bucurăm de 5 SuperZile în Preliminariile pentru Euro 2020! Zilele în care aflăm toate calificatele din grupe! Până acum, după primele 10 țări au obținut calificarea: Anglia & Cehia (Grupa A), Ucraina (grupa B), Spania (în grupa F, grupa

Depozitele de gaze sunt pline şi există un volum de peste 3 miliarde de metri cubi stocate, însă chiar şi aşa România nu-şi poate acoperi vârfurile de consum din perioada geroasă, întrucât capacitatea

Dan Petrescu (51 de ani) și-a delegat agentul să-i caute un nou angajator. El simte că nu ar mai putea obține nimic în plus la Cluj și devine o soluție la îndemâna Federației, în situația în care

SCM Rm. Vâlcea are nevoie de puncte pentru a merge în faza principală a Ligii Campionilor la handbal feminin. Întâlnește însă o formație care a câștigat toate meciurile de până acum, Brest Bretagne. SCM Rm. Vâlcea - Brest e sâmbătă, de

Postul de televiziune Pro TV a fost amendat de CNA cu 10.000 de lei, din cauza unor incidente petrecute în timpul a două emisiuni, MasterChef și Deadpool. Principala problemă a fost o ediție a emisiunii MasterChef, difuzată în reluare pe 13

Un cuplu din Moldova a transmis live pe Facebook cum face amor. Live-urile pe Facebook sunt la modă! Și dacă unii se filmează în timp ce au discursuri motivaționale, alții… se filmează în timp ce fac dragoste! Da, ați citit bine. Un

În decembrie 1989, relaţiile dintre Gorbaciov şi Ceauşescu erau reci: liderul român refuzase reformele venite de la Moscova, iar liderul sovietic visa să schimbe garda veche în ţările-satelit ale Uniunii Sovietice. Revoluţia română a venit ca

Un studiu realizat de Microsoft în parteneriat cu IDC arată că doar 3,5% dintre angajaţii din Europa Centrală şi de Est îndeplinesc pe deplin nevoile de competenţe digitale ale

Daaa, cine n-o știe pe Inna! Frunoasa artistă a ”spart” programele și în țară, și afară, ba chiar a făcut-o de nota 10! Că spune lumea că are o problemă cu vocea… Pas! Cântăreața a atras simpatia milioanelor de fani de peste hotare,

A început votul intern, în USR, pentru păstrarea sau nu a preşedintelui partidului, Dan Barna, în funcţie, după eşecul major de la alegerile prezidenţiale, unde a reuşit să primească doar 15% din voturi. Votul se desfășoară online, pe

E mai bun Valentin Mihăilă, actualul fotbalist al Craiovei, decât era Florinel Coman (21 de ani), perla lui Gică Hagi, la vârsta de azi a lui Valentin, 19 ani și 9 luni? O întrebare la care răspund cifrele! Liga 1 are două stele: Coman și

Sunt unele companii din domeniul construcţiilor care au reuşit să-şi ducă businessurile la un asemenea nivel încât brandul aproape că a ajuns să se confunde cu

Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă a anului, mai ales în regiunile intracarpatice, potrivit Mediafax. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar în sud și în est dimineață va fi ceață. Maximele termice vor fi cuprinse între

În perioada 13–14 noiembrie 2019, poliţiştii au efectuat mai multe verificări pentru siguranţa transporturilor şi a călătorilor, în cadrul unei acţiuni organizate la nivel european sub titulatura ,,RAIL ACTION DAY – 24 BLUE”, sub egida

Numărul muncitorilor polonezi care s-au întors acasă l-a depăşit pe al celor care au părăsit ţara pentru prima dată în aproape un deceniu în contextul temerilor privind Brexitul şi al creşterii puternice a pieţei locale a locurilor de

Ochelarii de soare sunt parte integrantă din ”imaginea” lui Romeo Fantastick, iar o apariție a sa fără celebra pereche de ochelari pare un scenariu incredibil. Firește, mulți s-au întrebat și de ce poartă artistul, tot timpul, ochelarii de