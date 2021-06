Florin Madar, Temad, distribuitorul de materiale de constructii: Pe primele trei luni din 2021 suntem peste parametrii bugetaţi. Compania are un buget de investiţii de aproape 1 mil. euro pentru digitalizare în 2021 11.06.2021

Distribuitorul de materiale de construcţii Temad din Braşov, controlat de Florin Madar, a încheiat primul trimestru al anului cu rezultate mai mari decât aşteptările.

Peste 200 de cercetători spun că oamenii se infectează cu COVID-19 întrucât acesta circulă prin aer. Din acest motiv ei cer revizuirea recomandărilor transmise de Organizaţia Mondială a

Grupul italian Calzedonia, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa de modă de la nivel mondial, produce lenjerie intimă în România în valoare de 242 mil.

Messi a avut probleme cu termometrul la intrarea în stadion. Acesta a trebuit să își ia temperatura de 3 ori, dar termometrul nu a vrut să îl lase să

Grup Feroviar Român (GFR), cel mai mare operator privat feroviar din România, parte a grupului Grampet, controlat de Gruia Stoica, a înregistrat o scădere de 20% a activităţii de transport în aprilie faţă de martie 2020, pe fondul limitării

Profesorii şi elevii de la mai multe licee cu profil agricol din ţară au încercat să suplinească orele de practică şi pe cele de tehnologie printr-o serie de lecţii şi probe practice filmate şi prezentate online. Înregistrările sunt

După ce o asistentă medicală din cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă Zătreni – Vâlcea a fost depistată pozitiv la testul pentru SARS – CoV2, s-a aflat că o treime dintre pacienţi au fost contaminaţi cu noul

Un bărbat a murit, iar alţii doi au fost răniţi în urma unei explozii care s-a produs în după-amiaza zilei de marţi, 7 iulie, într-o curte de locuit din sectorul Botanica al Capitalei. La faţa locului s-au îndreptat forţele de ordine şi

Până astăzi, 7 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre

Cel puțin 21 de pasageri ai unui autobuz au murit și alți 15 au fost răniți, după ce mijocul de transport a căzut în lacul Hongshan din provincia Guizhou, din sud-vestul Chinei. Momentul în care autobuzul lovește parapetul și se prăbușește

Vindecată de COVID-19, Alina Pușcaș s-a “refugiat”, alături de soțul ei, Mihai Stoenescu, pe litoral. Acolo s-au bucurat de soare și au petrecut câteva momente de relaxare la „Nueva Cucaracha”, cea mai nouă terasă inaugurată în

E o zi importantă în Catalonia, deoarece FC Barcelona se pregătește să o retrogradeze pe rivala locală, Espanyol. Dacă va reuși sau nu, rămâne de văzut, dar cert e că ultima clasată e obligată să câștige pentru a nu da echipei lui Setien

Administratorii Pilon II au efectuat în primele cinci luni din 2020 un număr de 4.044 de plăţi către participanţii la fondurile de pensii private obligatorii şi moştenitorii acestora în valoare totală de 55,2 milioane de lei, arată datele

Seria de evenimente SUMMER IN THE CITY, a cărei misiune este să ofere bucureștenilor în fiecare weekend entertainment de calitate (cu respectarea tuturor normelor de distanțare socială*) îl prezintă pe Gheorghe Ifrim într-un one man show care

Farid El Melali (22 de ani), extrema algeriană a lui Angers, are o a doua plângere penală după ce a fost văzut de o vecină marsturbându-se. O mai făcuse şi pe 4 mai, când algerianul a sărbătorit prelungirea acordului cu Angers până în

De ce nu se fotografiază Andra în costum de baie. Este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor. Ei bine, motivul a fost dezvăluit chiar de artistă. Andra nu s-a fotografiat niciodată în costum de baie. Motiv pentru care fanii au început

Ce spuneţi de umbrelele inteligente care ar putea colecta informaţii despre ploaie? Ei bine, doctorul Rolf Hut, de la Delft University of Technology, Olanda, plănuieşte să transforme umbrelele în aparate

Viitorul și Academica Clinceni se întâlnesc azi, de la ora 18:00, într-o partidă din etapa a 9-a a play-out-ului Ligii 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Sport, Digi Sport și Telekom Sport Clasamentul actualizat din

Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, se pregătește în România pentru turneele din septembrie la care și-a anunțat prezența. Aflat în Australia, antrenorul Darren Cahill a făcut o serie de dezvăluiri pentru Tennis Australia despre relația sa cu

Sebastian Culea, tipsterul GSP, vă propune o cotă de 8 pentru meciurile de

Proiectul de lege care reglementează carantina, izolarea şi internarea în cazul unor situaţii de risc epidemiologic a trecut, joi, de Camera Deputaţilor, într-o formă mult modificată faţă de varianta iniţială a Guvernului. S-a introdus