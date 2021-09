Florin Cîţu solicită să fie disponibile 1.600 de paturi la ATI pentru pacienţii COVID 12.09.2021

12.09.2021 Florin Cîţu solicită să fie disponibile 1.600 de paturi la ATI pentru pacienţii COVID Premierul Florin Cîţu solicită ca la ATI să fie disponibile 1.600 de paturi pentru pacienţii COVID, în prezent fiind 860. 600 de pacienţi sunt deja internaţi în secţiile de terapie



Florin Cîţu solicită să fie disponibile 1.600 de paturi la ATI pentru pacienţii COVID

Premierul Florin Cîţu solicită ca la ATI să fie disponibile 1.600 de paturi pentru pacienţii COVID, în prezent fiind 860. 600 de pacienţi sunt deja internaţi în secţiile de terapie intensivă.

Florin Cîţu solicită să fie disponibile 1.600 de paturi la ATI pentru pacienţii COVID

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul runelor pentru perioada 19-25 octombrie. Balanță. Ești pregătit să începi o viață nouă. E revigorare în toate planurile: sănătate,

În primele 9 luni ale acestui an, polițiștii au emis aproape 6.500 de ordine de protecție provizorii, în creştere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform Hotnews. În

Salvamontiştii din Buşteni intervin duminică pentru a salva viaţa unui turist care s-a prăbuşit câteva zeci de metri în gol, într-o prăpastie din zona Vârful Omu. Prietenii bărbatului care au reuşit să coboare până la locul accidentului

După derby-ul pierdut de Inter în fața lui AC Milan cu scorul de 2-1, Wanda Nara (33 de ani), soția lui Mauro Icardi (27 de ani), a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care atacă fostul club al soțului său. După ce în vara anului

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis joi către SIF Oltenia (SIF5), ca urmare a adresei din 6 octombrie referitoare la identificarea unui grup de acţionari prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul, că

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) a decis în cea de-a treia şedinţă din acest an, desfăşurată prin procedură scrisă, că nivelul îndatorării totale continuă să se menţină sub pragul de semnal, şi

În timp ce nu reuşim de mai mulţi ani să reglementăm exploatarea offshore a hidrocarburilor, prin adoptarea unei legi care să fie în acord cu aşteptările investitorilor, încercăm acum să avem mai mult

Rufo Collado, după partida pierdută de Dinamo cu CSU

Fostul preşedinte, Traian Băsescu, europarlamentar din partea PMP, propune mai multe măsuri pentru a învinge pandemia de coronavirus. Fostul preşedinte susţine că România ar trebui să apeleze la vaccinurile dezvoltate de Rusia „până la

Sute de imobile din București continuă să nu aibă apă caldă din cauza avariilor la rețelele de temoficare, anunță Termoenergetica. În Sectorul 1 sunt afectate 124 de imobile, dintre care

William Soares (31 de ani, mijlocaș defensiv) este înlocuitorul lui Mihai Bordeianu - transferat în Arabia Saudită - la CFR Cluj. UPDATE 15:10 - CFR confirmă transferul lui William Soares Ardelenii au anunțat oficial aducerea lui William

Săptămâna trebuie începută cu o porție sănătoasă de râs, așa că am pregăti un banc care cu siguranță îți va pune un zâmbet în colțul gurii. Bancul zilei de astăzi are ca protagonistă o tânără […] The post Bancul zilei| O

Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc, luni după-amiaza, în județul Buzău. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc

Turismul balnear a reintrat într-o oarecare normalitate, în unele zone, unde există piscine exterioare, mai ales cu apă termală. La Băile Felix, unde și până acum se mergea la ștrand și la Aqua Park în

Corneliu Manole, 39 de ani, investitor pe piaţa de capital de circa opt ani, spune că an de an reinvesteşte dividendele primite în aceiaşi emitenţi din portofoliu pentru a putea beneficia de un preţ de cumpărare mai mic în urma corecţiei

SeedBlink, platforma locală de equity crowdfunding lansată în decembrie anul trecut de foştii bancheri Andrei Dudoiu şi Ionuţ Pătrăhău, şi-a propus să intermedieze până la finalul acestui an finanţări de 4 milioane euro pentru

Pe o bursă anemică şi în creştere cu doar 1,9% în T3/2020 prin prisma indicelui BET-BK, în pofida faptului că aceste trei luni – iulie, august şi septembrie au cuprins atât reclasi­ficarea pentru noul statut de piaţă emergentă secundară,

Vasile Colța, unul dintre cei mai mare antrenori de judo ai Republicii Moldova și Bulgariei, a murit ucis de noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de președintele Asociației Presei Sportive din Republica Moldova, Eduard Ciobanu, […] The post

În ultimele 24 de ore, când România a înregistrat 4.848 de cazuri COVID-19, un nou record absolut, în Sălaj a fost înregistrat cel mai mare număr de infectări de la începutul

Parlamentarii PNL au anunțat că vor depune și ei o sesizare la Curtea Constituțională referitoare la alegerea lui Florin Iordache în funcția de președinte al Consiliului Legislativ, considerând