Florin Cîţu, executat silit de fostul ministru Eugen Teodorovici 16.10.2021

16.10.2021 Florin Cîţu, executat silit de fostul ministru Eugen Teodorovici Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanţe, anunţă că l-a executat silit pe premierul interimar Florin Cîţu, care este obligat de instanţă să achite 3.500 de lei drept cheltuieli de judecată, informează G4media. Eugen Teodorovici a precizat



Florin Cîţu, executat silit de fostul ministru Eugen Teodorovici

Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanţe, anunţă că l-a executat silit pe premierul interimar Florin Cîţu, care este obligat de instanţă să achite 3.500 de lei drept cheltuieli de judecată, informează G4media. Eugen Teodorovici a precizat că a câştigat procesul pe care i l-a intentat Cîțu, după ce fostul ministru de Finanţe PSD l-a acuzat […]

Florin Cîţu, executat silit de fostul ministru Eugen Teodorovici

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul Pfizer Inc şi partenerul său BioNTech şi compania Moderna au publicat o serie de date, obţinute în urma unor studii clinice, potrivit cărora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienţă de aproximativ 95%. Dacă autorităţile cu rol de

Victor Ciutacu, prezentatorul emisiunii Ediția de seară, de la România TV, este bolnav de COVID-19. Testul pe care l-a făcut a ieșit pozitiv, iar Ciutacu a făcut apoi anunțul pe Facebook. Spune că nu are […] The post Victor Ciutacu are

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la vânzare mai multe autoturisme, la preţuri infime, prin intermediul serviciilor

Legea de modificare a Codului Penal a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Mai multe prevederi ale Legii 286/2009, au fost schimbate. Nu mai există posibilitatea de împăcare a părților

Nu a fost un gest simbolic, nu am dorit să ajung să-l plantez la sfârşitul lui noiembrie, pur şi simplu aşa s-a întâmplat. Aş fi vrut să-l plantez primăvara, să aibă deja flori şi să sper că ar putea avea chiar cireşe. Nu a fost să

Ciorogârla iese din carantină, urmând să i se aplice măsurile Comitetului Județean pentru Siutații de Urgență Ilfov dispuse pentru localitățile necarantinate, a informat, joi, Prefectura. CJSU Ilfov

Arsenal Londra va fi prima echipă de fotbal din Premier League care va juca din nou în prezenţa publicului, ca urmare a măsurilor adoptate joi de guvernul britanic, informează AFP. Executivul condus

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 104.140, după ce vineri, 27 noiembrie, au fost înregistrate 1.246 de cazuri, în urma procesării a 2.713 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 21 pacienţi au fost răpuşi de noul

Românii au împrumutat statul cu 2,66 miliarde de lei (534 milioane de euro), în cadrul subscripției pentru titluri de stat Fidelis, derulat în perioada 9-27 noiembrie, informează Hotnews. Conform prospectului, vinerea viitoare, titlurile de stat ar

Doi antreprenori din judeţul Sibiu şi Covasna au recondiţionat şure vechi, chiar şi de 100 de ani, în care au investit peste 150.000 de euro, iar în prezent sunt locuri de cazare pentru turiştii care îşi doresc relaxare şi linişte departe de

CFR Cluj. Dan Petrescu trebuie să jongleze pe mai departe cu lotul subțiat de coronavirus și de accidentări. La meciul cu ȚSKA Sofia, de joia viitoare, poate apărea un singur fotbalist „nou”, stoperul Paulo Vinicius. Campioanei României i-au

Majoritatea angajaţilor şi voluntarilor Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti au fost convocaţi, sâmbătă dimineaţa, la stadionul Arena Naţională pentru a fi testaţi, cu 24 de ore înainte de vizita preşedintelui Klaus Iohannis. Şeful

Denizlispor, echipa la care evoluează portarul român Costel Pantilimon (33 de ani), a remizat la Istanbul, 3-3 cu Basaksehir. Uriașul Panti a participat la o revenire incredibilă petrecută astăzi în campionatul Turciei.

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! Primele două selecții de pe

Chelsea - Tottenham se joacă azi, de la 18:30, în derby-ul rundei a 10-a din Premier League. Mourinho se întoarce pe Stamford Bridge pentru a lua toate punctele și a se desprinde în fruntea clasamentului, dar Lampard vrea să profite și el de pasul

Doi bebeluși confirmaţi cu COVID-19 au fost internați la Maternitatea Bega din Timișoara, după ce au fost transferați acolo de la alte unități medicale. Potrivit medicilor, niciunul dintre ei nu prezintă simptome, informează Mediafax.

România și-a îndeplinit obligațiile pentru construcția gazoductului BRUA, dar mai sunt lucruri de făcut care depind de partanerii bulgari și ungari, a declarat premierul Ludovic Orban.

Sute de oameni au participat, sâmbătă, la parastasul duhovnicului Arsenie de la Mănăstirea Prislop. Reprezentanţii mănăstirii au luat măsuri speciale pentru siguranţa pelerinilor. De asemenea, jandarmii au supravegheat întregul eveniment

Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu 1,45 de milioane de morţi şi 62,1 milioane de contaminări cu SARS-Cov-2 în lume, relatează AFP care prezintă noi bilanţuri, noi măsuri şi fapte marcante în evoluţia noului