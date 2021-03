Florin Butnaru a intrat cu mixurile pentru deserturi şi pizza Lucas Bites în magazinele dm, Bebetei şi Farmacia Tei după un an de business. Florin Butnaru a investit 130.000 de euro în fabrica Lucas Bites din Năvodari, unde produce sub brandurile Lu 22.03.2021

Lucas Bites, un brand de mixuri pentru prăjituri şi pizza fabricate în localitatea Năvodari, a ajuns în reţelele dm drogerie markt şi în grupul Tei, în aproximativ un an de la lansarea businessului.

Peste 300 de propuneri de la antreprenori, manageri, de la cititori ai ZF care au dorit să rămână anonimi au ajuns într-o singură zi în redacţia Ziarului Financiar (prin e-mail sau pe paginile de socializare), ca răspuns la iniţiativa de a

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, sâmbătă, că rezultatul său la testul pentru COVID-19 este negativ. El spune că va fi testat din nou, în patru sau cinci zile, precizând că nu are motive,

Poliţiei Capitalei anunță că 23 de poliţişti din cadrul Serviciului Control Intern sunt în izolare la domiciliu. Măsura a fost luată după ce două persoane din Serviciu au fost confirmate pozitiv cu noul

Dan Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), spune că pensiile private ale românilor sunt în siguranţă şi nu sunt afectate de turbulenţele de pe burse întrucât administratorii Pilon II respectă cerinţele

Producătorul de componente electrice Romradiatoare Braşov (RRD), companie la care SIF Transilvania (SIF3) are o deţinere de 76,5% din capitalul social, estimează o reducere de 19,5% a cifrei de afaceri în 2020, în contextul pandemiei de

Premierul Ion Chicu a anunţat luni, 6 aprilie, că persoanele cu simptome uşoare de infectare cu COVID-19 vor fi tratate la domiciliu. Excepţie vor face cetăţenii care au alte boli cronice, chiar dacă manifestă şi simptome uşoare de contaminare

AFI Europe Romania anunţă reprogramarea deschiderii AFI Braşov, cel mai mare centru comercial care va fi inaugurat în România în 2020. Planificată iniţial pentru luna mai a acestui an, deschiderea va fi reprogramată pentru toamna acestui an, în

Dorian Popa, 31 de ani, cunoscutul actor și cântăreț, și-a înnoit garderoba cu trei ținute extravagante pentru care a plătit în total aproximativ 7.000 de euro! Una dintre ele l-a avut ca inspirație pe Sergio Ramos, căpitanul lui Real

În urma demersurilor întreprinse, Hidroelectrica a oferit Spitalului Judeţean Vâlcea o sponsorizare care îi permite să achiziţioneze încă un echipament medical ultra-performant de depistare rapidă a COVID19, anunță deputatul Cristian Buican,

Meteorologii anunţă că în prima zi a săptămânii vremea va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată dimineața și noaptea. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 19 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin. Pe parcursul

Alte două persoane au murit pe parcursul zilei de luni, 6 aprilie, de COVID-19. Într-un caz este vorba despre un tânăr de 30 de ani, din Chişinău, care mai suferea şi de diabet zaharat. Acesta a fost internat la spital deja fiind în stare gravă.

„Ştim de la criza precedentă că oamenii când au mai puţini bani la îndemană vor fi mai chibzuiţi. Unele obiceiuri se vor schimba, se va schimba şi comportamentul de cumpărare, se duce spre online“, spune Daniel Gross, CEO al Penny Market

Perioada de şomaj tehnic a industriei auto din România continuă şi după data de 6 aprilie, în contextul în care epidemia de COVID-19 continuă să se extindă, iar marile pieţe europene rămân puternic afectate. După Pirelli, care a anunţat pe

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a susținut, vineri, o conferință de presă on line în cadrul căreia a explicat cum pot accesa șomajul tehnic cei afectați de criza

Autorităţile au anunţat, luni seara că, în ultimele două săptămâni, la Spitalul Universitar de Urgenţe din Capitală nu mai puţin de 35 de cadre medicale şi 75 de pacienţi au fost infectaţi cu noul

Guvernul Serbiei a introdus un pachet financiar de susţinere a economiei în valoare de 5,1 miliarde de euro, sau 50% din bugetul de stat pentru 2020, a anunţat ministrul sârb de finanţe Sinisa Mali, potrivit Budapest Business

Pandemia de coronavirus a pornit din Wuhan, China, specialiștii fiind de părere că focarul a fost reprezentat de o piață de pește. Chiar dacă au apărut, în ultimele luni, și diverse teorii ale conspirației care prezintă scenarii mai mult sau

Fostul mare fotbalist brazilian Ronaldinho (40 de ani) este de o lună la închisoare în capitala Paraguayului, arestat preventiv după ce a pătruns în țară cu acte false. De vineri, 6 martie, Ronaldinho e în închisoare, la Asuncion, împreună cu

Vor ajunge sau nu în fața ofițerului de Stare Civilă? Îl va prezenta Lidia părinților săi pe Răzvan? Iată doar două dintre întrebările pe care admiratorii cuplului și le pun de foarte multă vreme. Iar acum, punând în ecuație și riscul