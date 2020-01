Fiul lui Sile Cămătaru, trimis în judecată. MOTIVUL 14.01.2020

14.01.2020 Fiul lui Sile Cămătaru, trimis în judecată. MOTIVUL Albert Florian Balint, fiul lui Vasile Balint, zis şi Sile Cămătaru, a fost trimis în judecată, iar magistraţii Judecătoriei Slatina au decis ca acesta să fie în continuare cercetat în stare de arest preventiv. Fiul lui Cămătaru este în



Fiul lui Sile Cămătaru, trimis în judecată. MOTIVUL

Albert Florian Balint, fiul lui Vasile Balint, zis şi Sile Cămătaru, a fost trimis în judecată, iar magistraţii Judecătoriei Slatina au decis ca acesta să fie în continuare cercetat în stare de arest preventiv. Fiul lui Cămătaru este în Arestul Poliţiei Olt din data de 28 decembrie 2019, după ce judecătorii instanţii slătinene au dispus […] The post Fiul lui Sile Cămătaru, trimis în judecată. MOTIVUL appeared first on Cancan.ro.

Fiul lui Sile Cămătaru, trimis în judecată. MOTIVUL

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania media chineză "Home and Abroad News Press" a acordat premiul anual pentru ”News Person of the Year” (Personalitatea de știri a anului) ambasadorului României în China, E.S.

În cea de-a treia şedinţă de politică monetară din 2019, care va avea loc astăzi, analiştii Băncii Transilvania estimează că banca centrală va menţine dobânda-cheie la 2,5%. Totodată, ei apreciază că BNR va menţine la 8% nivelul ratelor

Cele mai căutate joburi au fost în martie, pentru a treia lună consecutiv, în domeniile transport, financiar-contabil şi inginerie, angajaţii români făcând peste 71.000 de căutări pe platforma bestjobs, în creştere cu 11% faţă de luna

Cameia Bălțoi, 30 de ani, superba prezentatoare a știrilor de la TV Digi Sport, a fost invitata lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live din această dimineață. Fără inhibții, Camelia a vorbit despre prejudecățile cu care se confruntă

Premier League 2019, etapa a 32-a. Derby-ul Liverpool - Tottenham s-a terminat 2-1. ”Cormoranii” sunt primii, 79 de puncte, două peste City. Arsenal e pe 3, cu 61 de puncte. Sâmbătă, 30 martie 14:30 Fulham - Manchester City 0-2 VIDEO

Fără doar și poate, jocurile de noroc reprezintă unul dintre cele mai vechi hobby-uri din istoria omenirii, existând destul de multe dovezi în acest sens, de la zarurile descoperite în Egipt sau la poalele Vezuviului până la pariurile plasate de

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marți, cu privire la referendumul anunţat de preşedintele Klaus Iohannis, că emiterea Ordonanţelor de Urgenţă de către Guvern este un act prevăzut în Constituţie și că

Situaţia se-ntâmplă la Galaţi, pe strada Traian, care în perioada 4-8 martie s-a pricopsit cu două şiruri de limitatoare de sens, din cauciuc, cu o lungime totală de circa un kilometru. La nici o lună distanţă, o parte dintre acestea s-au rupt

Parlamentul European şi Consiliul au ajuns astăzi, 2 aprilie, la un acord provizoriu privind consolidarea normelor în materie de protecţie a consumatorilor şi aplicarea mai eficientă a

Tudor Muşat, căruia conducerea Digi24 nu i-a mai prelungit contractul, a revenit pe micile ecrane la o altă televiziune de

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) susţine extinderea treptată a învăţământului general obligatoriu până în anul 2030, aşa cum prevede actul normativ, promulgat ieri de preşedintele Klaus

Poliţiştii rutieri din toate statele Uniunii Europene vor acţiona simultan, începând din cursul nopţii de marţi spre miercuri, pentru depistarea celor care depăşesc viteza legală. Acţiunea se va desfăşura în toată ţara, iar poliţiştii

Şoferul unui tir a acroşat, luni, 1 aprilie 2019, doi biciclişti care circulau regulamentar, unul dintre aceştia pierzându-şi

Paula Pavel (38 de ani), sora cântăreţei Claudia Pavel (34 de ani), alias Cream, care a fost eliminată acum o lună, intră diseară, 2 aprilie, în show-ul difuzat de Pro TV, „Ferma“ şi readuce la viaţă subiecte neplăcute, precum certuri mai

Meteorologii au emis avertizare cod galben de îngheţ. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la noapte temperaturile minime vor oscila între -1 şi -3 grade Celsius, iar în următoarele două nopţi vor fi -1 şi -2 grade Celsius, transmite

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Drăgoeşti, care ar fi sustras mai multe bunuri electronice, electrice şi de uz gospodăresc, dintr-o locuinţă de pe raza comunei de domiciliu, prejudiciul fiind de aproximativ 1.500 de lei, a fost reţnitu de

Igor Dodon susţine că a observat în cadrul discuţiilor cu liderii PDM şi cei ai PSRM de marţi, 2 aprilie, de la Reşedinţa de Stat, un schimb de opinii echilibrat şi unele poziţii comune pe subiecte sociale, deşi nu fără invocarea anumitor

Un poliţist de la Poliţia oraşului Baia de Aramă a fost reţinut marţi pentru 24 de ore, după ce a fost audiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă într-un dosar în care sunt cercetaţi mai mulţi

Plajele şi insulele însorite ale Greciei sunt renumite în întreaga lume şi atrag sute de mii de turişti în fiecare an. Dar fiecare insulă are specificul ei. Zakinthos este o insulă specială, mai ales datorită

Avem reacţia ministrului Justiţiei după dezvăluirile care indică faptul că Augustin Lazăr ar fi ţinut în închisoare un deţinut politic care îndeplinea toate condiţiile pentru a fi