Fiul fostului ministru de Interne s-a combinat cu o stewardesă, la 10.000 de metri altitudine 03.06.2021

03.06.2021 Fiul fostului ministru de Interne s-a combinat cu o stewardesă, la 10.000 de metri altitudine Alexandru Rus iubește din nou, după despărțirea de Denisa Pastor, supranumită Pamela Anderson de România. Să nu vă imaginați că fiul fostului ministru de Interne Ioan Rus a scăzut standardele: stewardesă este tânăra care i-a […] The



Fiul fostului ministru de Interne s-a combinat cu o stewardesă, la 10.000 de metri altitudine

Alexandru Rus iubește din nou, după despărțirea de Denisa Pastor, supranumită Pamela Anderson de România. Să nu vă imaginați că fiul fostului ministru de Interne Ioan Rus a scăzut standardele: stewardesă este tânăra care i-a […] The post Fiul fostului ministru de Interne s-a combinat cu o stewardesă, la 10.000 de metri altitudine appeared first on Cancan.

Fiul fostului ministru de Interne s-a combinat cu o stewardesă, la 10.000 de metri altitudine

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O razie a fost efectuată de poliţişti şi de angajaţii Gărzii Forestiere la firmele care fac afaceri cu lemne, din zona

Un pistol cu glonț, un revolver și două pistoale de tir cu aer cald au fost descoperite de oamenii legii, în urma unei percheziții care a avut loc în patru locuințe ce aparțin unui hunedorean în vârstă de

Pompierii au intervenit într-o localitate din județul Mureș, pentru a scoate din toaletă un nou-născut, despre care mama susţine că l-ar fi născut spontan, scrie Agerpres. Operațiunea de salvare a fost în zadar, pentru că nou-născutul a fost

Cele aproape trei luni de pauză, care au oprit La Liga, n-au fost suficiente pentru ca antrenorul Quique Setien să facă reglările necesare în jocul

Achraf Hakimi (21 de ani), fundaşul împrumutat de la Real Madrid la Borussia Dortmund, a jucat sâmbătă ultimul meci pentru germani. Inter va anunţa marţi transferul de 40 de milioane plus 5 bonusuri. Marocanul va câştiga 25 de milioane în cinci

Jucătorul bosniac de tenis Tomislav Brkic, care a participat la turneul demonstrativ Eastern European Championship, organizat de Janko Tipsarevic la academia sa din Belgrad, a fost testat pozitiv la Covid-19, relatează Agerpres. După contaminările

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a avertizat joi că decuplarea actuală dintre pieţele financiare şi economia reală ar putea declanşa o corecţie (un declin de peste 10% - n. red.) în preţurile activelor, potrivit

Moştenind carisma şi frumuseţea mamei ei, actriţă la Hollywood, Stephanie de Monaco nu a ajuns să joace în filme, dar are deja o viaţă cum numai în filme vedem. Însă, spre deosebire de mama ei, viaţa sa amoroasă a fost extrem de turbulentă

Un studiu publicat de Universitatea din Barcelona arată că o echipă de cercetători spanioli au găsit urme de Covid-19 într-un eșantion colectat în martie 2019 din canalizarea din orașul catalan. Dacă studiul este confirmat, asta ar însemna că

Economiile bancare ale gospodăriilor britanice au înregistrat o creştere record în luna mai, în timp ce nivelul împrumuturilor pentru consum s-a menţinut sub nivelul obişnuit, iar piaţa ipotecară a rămas fragilă în condiţiile în care

Vreme deosebit de caldă, în special în sudul ţării, dar şi episoade de fenomene extreme anunţă meteorologii în următoarele două săptămâni. Conform prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM), până pe 12 iulie, în

ASTRA - FCSB. Pentru Adrian Petre, „seceta” continuă! Vârful adus de Gigi Becali din Danemarca n-a înscris nici contra Astrei, sfârșind prin a fi schimbat la pauză de Bogdan Vintilă. După seria ratărilor din meciul cu Dinamo din

Monica Pop, şefă de secţie în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice din Capitală, este vehementă în ceea ce privește un posibil vaccin anti-COVID, pe care îl consideră opțional pentru populație. ”Opţional, în niciun caz

Senatorii şi deputaţii din Comisiile de buget-finanţe au dat astăzi, 29 iunie, aviz pozitiv candidaturilor lui Ilie Sârbu pentru funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi şi lui Niculae Bădălău pentru funcţia de vicepreşedinte al

Canberra va investi 1,35 miliarde de dolari australieni (peste 826 de milioane de euro) în securitatea sa cibernetică în următorii zece ani, a anunţat marţi premierul Scott Morrison într-un context marcat de tensiuni

Albert Celades (44 de ani) a fost zece luni antrenorul lui Valencia. Luni la prânz, tehnicianului i s-a spus că rămâne la echipă. Seara, adio! Venit toamna trecută la Valencia, pe 11 septembrie, în locul lui Marcelino, destituit

Pandemia de coronavirus a lăsat urme adânci în economia României, arată Banca Naţională, în cel mai recent raport privind stabilitatea

Banca Română de Credite şi Investiţii (BRCI), condusă de Sanjeev Gupta (cel care a cumpărat ArcelorMittal, şi-a deschis miercuri prima sa agenţie în

Aproximativ 79.600 de persoane, cetățeni români și străini, cu peste 35.400 de mijloace de transport au trecut prin punctele de frontieră, în ultimele 24 de ore, informează IGPF. Pe sensul de intrare au

Ungaria exceptează echipele de filmare americane de la interdicţia de a călători în spaţiul comunitar, decisă de UE, transmite revista Variety. Producţia de film a crescut în această ţară