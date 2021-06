First Bank, deţinută de fondul de investiţii J.C. Flowers: Nu am identificat în rândul clienţilor noştri o cerere pronunţată pentru serviciul de plăţi instant 09.06.2021

First Bank, deţinută de fondul de investiţii J.C. Flowers, are în plan implementarea serviciului de plăţi interbancare instant până la finalul acestui an.

Încă un medic răpus de infecţia COVID-19. Centrul de sănătate Făleşti anunţă despre decesul medicului de familie Ion Hangan, „care şi-a dedicat viaţa şi sănătatea pentru populaţia raionului Făleşti şi Ungheni”, scriu

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a stabilit o nouă regulă pentru excepția de la izolare sau carantină la sosirea în România. Concret, pe lista excepțiilor vor intra țările din UE și Spațiul Economic European care au o

Wurzburger Kickers a scos un egal în prelungirile partidei cu Hallescher, scor 2-2, și a promovat în liga secundă din Germania. Ultima etapă din eșalonul al treilea al Germaniei s-a desfășurat după un scenariu de Spielberg. Wurzburger Kickers se

Avertismentul meteorologilor! Vor fi patru zile greu de suportat pentru români. De sâmbătă, ora 12.00 până duminică ora 4.00, va fi în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, care va afecta Moldova, Transilvania,

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a anunţat, vineri, că trei pacienţi cu coronavirus, în stare gravă, au fost transferaţi de la Târgovişte spre două unităţi medicale din Galaţi şi Medgidia, ca urmare a atingerii capacităţii

Turista depistată pozitiv la coronavirus în insula Creta, Grecia, este de origine română, dar trăieşte în

Premierul demisionar al Franţei, Edouard Philippe, şi doi foşti miniştri ai Sănătăţii, Olivier Véran şi Agnès Buzyn, sunt vizaţi de o investigaţie privind gestionarea crizei coronavirusului,

Întreprinderile mici şi mijlocii, considerate motorul economiei locale, cred că vor reveni la cifra de afaceri anterioară crizei în o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 1 an şi jumătate, potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Naţional al

Americanul Frances Tiafoe (22 de ani, 81 ATP) se alătură listei jucătorilor de tenis care au contractat Covid-19. Tiafoe a făcut anunțul înaintea unui turneu demonstrativ organizat de John Isner în Atlanta. „Din păcate am fost testat

Sâmbătă, 4 iulie, vremea va fi caniculară, cu disconfort termic accentuat în sud și sud-est. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În vest, nord și centru vor fi perioade cu ploi torențiale . În intervale

Canalul rus de televiziune RT (Russia Today) a fost interzis în Letonia, au anunțat autoritățile din această țară, marți, conform POLITICO. Conform sursei citate, decizia a fost luată din cauză că patronul acestei televiziuni, Dmitry

Iubita lui Speak a fost criticată de fani după schimbarea radicală de look. Cum a reacționat Ștefania la comentariile răutăcioase ale internauților. Ștefania a vrut să facă o schimbare radicală așa că s-a lăsat pe mâinile unui

89 de milioane de tone de alimente ajung în fiecare an la gunoi, iar 5 milioane de tone provin din România care ocupă, astfel, locul 9 în clasamentul risipei, după Macedonia (locul 8). Cercetători din

Supranumit „Pele al handbalului”, Gheorghe Gruia a fost singurul român din istorie declarat de o federaţie internaţională drept cel mai bun jucător din toate timpurile. Un campion care putea fi recunoscut dintr-o privire, Gruia a mai fost

Grup Feroviar Român (GFR), cel mai mare operator privat feroviar din România, parte a grupului Grampet, controlat de Gruia Stoica, a înregistrat o scădere de 20% a activităţii de transport în aprilie faţă de martie 2020, pe fondul limitării

Armata germană antrenează câini pentru a detecta persoanele infectate cu coronavirus. Rata de succes a programului este de 80%. Mai mulți câini din armata germană vor lua parte la antrenamente speciale pentru a fi utili în pandemia de coronavirus,

În luna iunie au fost înregistrate peste 1,2 milioane de aplicări pentru locuri de muncă pe o platformă de recrutare online. Cifra este cu 35% mai mare față de aceeași perioadă din 2019, transmite

Programele Rabla şi Rabla Plus au reuşit să reducă scăderea pieţei auto locale în prima jumătate a anului, este de părere Cristian Milea, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Auto­mobile (APIA), astfel încât în al

Hochland România, cel mai mare jucător de pe piaţa locală a brânzeturilor, a raportat pentru 2019 cu o cifră de afaceri de peste 441,7 mil. lei (93,2 mil. euro), în creştere cu 10,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor

Marmura este o piatră naturală, ce se formează prin metamorfoza calcarului şi este compusă din calcit, dar şi din impurităţi de fier, granit sau mangan. Chiar dacă în general culoarea sa este albă, aceasta se poate regăsi într-o multitudine