First Bank, bancă deţinută de americanii de la J.C. Flowers, a primit o injecţie de capital de 75,7 mil. lei în luna mai 2019 09.07.2019

09.07.2019 First Bank, bancă deţinută de americanii de la J.C. Flowers, a primit o injecţie de capital de 75,7 mil. lei în luna mai 2019 First Bank (fosta Piraeus Bank), in­sti­tu­ţie de credit deţinută de fondul ame­rican de in­ves­tiţii J.C. Flowers, a primit o injecţie de ca­pi­tal în valoare de 75,7 mil. lei (15,9 mil. euro) în luna mai a acestui an, potrivit datelor de



First Bank, bancă deţinută de americanii de la J.C. Flowers, a primit o injecţie de capital de 75,7 mil. lei în luna mai 2019

First Bank (fosta Piraeus Bank), in­sti­tu­ţie de credit deţinută de fondul ame­rican de in­ves­tiţii J.C. Flowers, a primit o injecţie de ca­pi­tal în valoare de 75,7 mil. lei (15,9 mil. euro) în luna mai a acestui an, potrivit datelor de la Registrul Co­merţului.

First Bank, bancă deţinută de americanii de la J.C. Flowers, a primit o injecţie de capital de 75,7 mil. lei în luna mai 2019

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru a dovedi că Pământul este plat Paul Logan, starul YouTube, a jurat să meargă pe terenul misterios al Antarcticii pentru a dovedi că Pământul este plat. Nu mai crede în ceea ce spun oamenii de ştiinţă şi doreşte să exploreze singur

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache (PSD) a susţinut, miercuri, că „nu exită nicio diferenţă între modul în care sunt trataţi pacienţii într-un spital privat şi unul de stat”, referindu-se la alegerea lui Liviu Dragnea

Un cutremur de cinci grade pe scara Richter a avut loc miercuri, la aprocimativ 50 de kilometri de Bordeaux, potrivit Centrului seismologic euro-mediteraneean, după ce un seism de 3,7 grade pe scara Richter a avut loc în apropeiere de Brest, potrivit

Un bărbat din Slobozia, în vârstă de 69 de ani, a ajuns la spital şi s-a ales şi cu dosar penal, după ce a provocat un accident rutier în apropiere de

„Fiecare dintre noi ar trebui să aibă o casă în care să se simtă bine, iar obiectivul nostru este ca îmbunătăţirea locuinţei să devină accesibilă tuturor”. Acesta este noul mod de gândire al unui magazin de bricolaj, care este dispus

O prelevare de organe a fost realizată la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală, donatoarea fiind o femeie aflată în moarte cerebrală în urma unui accident

Prinţul Harry (34 de ani) şi Meghan Markle (37 de ani) au adus un omagiu victimelor masacrului din Noua Zeelandă, la ambasada ţării din

Şoferul a contestat în instanţă amenda, în valoare de 1.000 de lei, sub motivul că nu e vina lui că în oraş străzile sunt

Legislaţia rutieră sancţionează acest tip de abatere cu amendă contravenţională cuprinsă între 9 şi 20 puncte (1.305 – 2.900 lei), iar ca măsură complementară, permisul de conducere este reţinut pe o perioadă de 90 de

Fostul premier Mihai Tudose a afirmat miercuri că ar fi trebuit să adopte o ordonanţă care să stabilească faptul că persoanele care au cazier pe anumite fapte săvârşite cu intenţie să nu poată să

România este bolnavă de mitul aurului, iar partidul care ar îndrăzni să vândă un gram de aur ar ieşi din istorie, a declarat, miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a

Camera Deputaţilor a respins, miercuri, moţiunea simplă împotriva ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici. S-au înregistrat 108 voturi pentru moţiune, 154 voturi contra şi 18 abţineri. Moţiunea simplă

Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de miercuri, propunerile legislative pentru aprobarea obiectivelor de investiţii "Autostrada Bucureşti- Braşov", "Autostrada Nordului" şi "Autostrada

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a afirmat, miercuri, că "un accident al democraţiei" s-a produs în urmă cu patru ani şi jumătate când Klaus Iohannis a fost ales preşedinte. "Un

Comisia Europeană amendează Google cu 1,49 miliarde de euro (1,69 miliarde de dolari) pentru că a încălcat reglementările privind concurenţa în Uniunea Europeană prin practicile sale în domeniul

Prim-ministrul britanic Theresa May a anunţat miercuri că i-a scris preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amânarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană până la 30 iunie,

Preşedintele Klaus Iohannis face "afirmaţii care mai de care fără logică şi fără argumente" atunci când se referă la faptul că se guvernează în dispreţ faţă de economie, este de părere

Caz neobișnuit pentru medicii din Satu Mare. Au în grijă o femeie care a rămas însărcinată la 61 de ani. Cadrele medicale spun că urmăresc îndeaproape evoluția sarcinii, ținând cont de vârsta pacientei. Gravida, care este mama a 14 copii,

Un preot din Australia a cărui identitate nu a fost făcută publică a fost acuzat că în anul 1993 el a agresat sexual un adolescent de 15 ani. Bărbatul în vârstă de 61 de ani a fost arestat și suspendat de către Biserică. Clericul este

O echipă de medici şi asistenţi medicali din Bucureşti şi Târgu Mureş a realizat, miercuri, o prelevare de organe, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, de la o pacientă de 20 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma unui accident rutier,