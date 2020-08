Firmele suedeze au luat faţa celor germane în perioada pandemiei 13.08.2020

13.08.2020 Firmele suedeze au luat faţa celor germane în perioada pandemiei Din Evul Mediu, lumea afacerilor din Germania şi cea din Suedia au fost apropiate, având evoluţii



Firmele suedeze au luat faţa celor germane în perioada pandemiei

Din Evul Mediu, lumea afacerilor din Germania şi cea din Suedia au fost apropiate, având evoluţii similare.

Firmele suedeze au luat faţa celor germane în perioada pandemiei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un adolescent de 15 ani din Bârlad a fost răpit pe 5 iulie 2018 din maşina condusă de tatăl său. Agresorii, care au atacat în plină zi maşina aflată în trafic, au reuşit să scoată ilegal băiatul din ţară şo nu au fost prinşi nici

Jucătoarea română de tenis Patricia Maria Ţig s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului de la Karlsruhe (Germania), WTA 125 K, dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, după ce a învins-o pe

Luni, debutează la Bucureşti un proiect cultural-educaţional de excepţie, dedicat sferei interpretative vocale, implementat prin Universitatea Naţională de Muzică de profesorul Mihai

Indicele principal BET, care urmăreşte cele mai tran­zacţionate acţiuni de la Bursa de la Bucureşti, s-a apreciat cu 4,4% în luna iulie, ceea ce înseamnă că în primele şapte luni din 2019 înregistrează un plus de aproape 25%, potrivit

DJ-ul olandez Don Diablo, unul dintre cei mai aşteptaţi performeri de la Untold 2019, a reuşit să pună capăt tradiţiei manelelor de la festivalele mari de la noi din ţară, cu un moment care a emoţionat toţi

Deții sau administrezi o parcare într-o zonă cu trafic intens? Iată ce îți propunem! Hai să instalezi un sistem de automatizare a parcării datorită căruia să câștigi bani! Ce cuprinde un sistem de parcare cu

Preşedintele Donald Trump a cerut luni execuţia ''rapidă'' a celor doi autori ai atacurilor armate comise în weekend în SUA, precum şi condamnarea rasismului şi a supremaţiei albe, criticând

Ioan Istrate, antreprenorul cunoscut pentru businessul cu îngheţată Alpin57Lux, pe care l-a fondat, dezvoltă alături de mai mulţi parteneri două ansambluri rezidenţiale în Alba Iulia şi Sebeş, sub brandul Transalpina

Primăria Capitalei anunţă că a aprobat organizarea unei manifestaţii pentru data de 10 august în Piaţa Victoriei. Conform Biroului de presă al municipalităţii, manifestaţia e organizată de

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat face publică lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admişi pentru finanţare în cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up

Ministerul Finanţelor Publice a publicat, marţi, proiectul rectificării bugetare pe care urmează să o adopte Guvernul, precizând că este o „rectificare bugetară pozitivă”, deşi taie din cheltuielile de personal, face concedieri masive,

Deşi Viorica Dăncilă a cerut, în şedinţa de Guvern de pe 31 iulie, decalarea începutului anului şcolar 2019-2020 cu o săptămână, la solicitarea patronatelor din turism, Comisia de Dialog Social,

Austriacul Martin Harrer (27 de ani) este noua achiziție a celor de la FC Voluntari. De trei ori campion al Austriei, mijlocașul central a semnat un contract valabil pe două sezoane cu trupa lui Cristiano Bergodi. Martin Harrer a mai jucat la echipe

Apelul făcut de Universitatea Craiova în legătură cu suspendarea deciziei de a juca fără spectatori a fost respins de UEFA, astfel că formația din Bănie va evolua fără suporteri în următoarele 3 jocuri de acasă. Craiova - AEK

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a anunţat, miercuri, că cere Guvernului menţinerea legislaţiei actuale RCA, în caz contrar tarifele putând creşte de peste 5 ori, iar transportatorii rutieri ar demara din nou

Banca Comercială Română (BCR) scoate la vânzare clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul în prezent. Clădirea are o suprafaţă de 26.300 de metri pătraţi închiriabili şi este evaluată la peste 45 de milioane de

UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva lui Gigi Becali, patronul FCSB, după o plângere făcută de CFR Cluj. Context: O afirmație a lui Gigi Becali, după ce campioana a eliminat-o pe Astana în turul II al

Fata se afla în grija Direcţiei Generale de Aistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) când a căzut pradă proxeneţilor, fiind abuzată sexual şi pusă să se

CFR Cluj a remizat cu Celtic Glasgow, scor 1-1, în prima manșă din turul III al preliminariilor Champions League. Returul va avea loc marțea viitoare, în Scoția. Patru jucători din garnitura campioanei s-au evidențiat în

Telefoanele Galaxy Note10 şi Galaxy Note10+ sunt disponibile în prezent pentru precomadă, livrările urmând să înceapă de pe data de 23