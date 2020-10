Firmele cu activitate în construcţii au avut în 2019 afaceri cumulate de peste 107 mld. lei, plus 27% faţă de anul anterior. Ca număr de companii, în 2019 erau înregistrate la ONRC 77.913 firme, plus 7% faţă de 2018 şi plus 10% faţă de 2009 28.10.2020

28.10.2020 Firmele cu activitate în construcţii au avut în 2019 afaceri cumulate de peste 107 mld. lei, plus 27% faţă de anul anterior. Ca număr de companii, în 2019 erau înregistrate la ONRC 77.913 firme, plus 7% faţă de 2018 şi plus 10% faţă de 2009 Cele aproape 78.000 de companii cu activitate în domeniul construcţiilor active în România au avut în 2019 o cifră de afaceri totală de peste 107 mld. lei, arată calculele ZF pe baza datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului



Firmele cu activitate în construcţii au avut în 2019 afaceri cumulate de peste 107 mld. lei, plus 27% faţă de anul anterior. Ca număr de companii, în 2019 erau înregistrate la ONRC 77.913 firme, plus 7% faţă de 2018 şi plus 10% faţă de 2009

Cele aproape 78.000 de companii cu activitate în domeniul construcţiilor active în România au avut în 2019 o cifră de afaceri totală de peste 107 mld. lei, arată calculele ZF pe baza datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Firmele cu activitate în construcţii au avut în 2019 afaceri cumulate de peste 107 mld. lei, plus 27% faţă de anul anterior. Ca număr de companii, în 2019 erau înregistrate la ONRC 77.913 firme, plus 7% faţă de 2018 şi plus 10% faţă de 2009

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Lidera PAS Maia Sandu susţine că, în momentul în care şi-a asumat responsabilitatea pentru modificarea Legii procuraturii, nu şi-a închipuit „că Igor Dodon este atât de iresponsabil să arunce ţara în haos, înainte de aprobarea bugetului

Industria textilă, de îmbră­că­minte şi încălţăminte este una strategică în Europa, repre­zentând un business anual de 200 de miliarde de euro, cu un total de 2,2 milioane de oameni (dintre care 66% femei) şi 225.000 de companii, potrivit

O alarmă de incendiu de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a determinat evacuarea pacienţilor din Unitatea de Primiri

Horoscop Berbec. Două aspecte stau la baza marilor succese, răbdarea şi încrederea. Dacă simţi că-ţi lipsesc, învaţă să le educi. Fiecare eveniment de pe parcursul acestor planuri au acest rol: de a-ţi mai

Premierul Ludovic Orban continuă demiterile foştilor reprezentanţi din Executivul PSD. Decizia prin care purtătorul de cuvânt al Guvernului Dăncilă, Nelu Barbu, care trebuia să plece consul la Shanghai, a fost anulată. Şeful Cancelariei

Conpet Ploieşti, transportatorul naţional de ţiţei deţinut în proporţie de 58,71% de către statul român, a încheiat primele nouă luni cu o cifră de afaceri de 304,2 mil lei, în creştere cu 7,2% faţă de perioada similară din 2018, şi un

Piaţa de acoperişuri va avea, la sfârşitul anului, o creştere de 10% în volum faţă de anul trecut, ceea ce va duce sectorul la 47 de milioane de metri pătraţi de învelitori pentru clădiri, echivalentul a 4.700 de stadioane de

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6 din 49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5 din 40 şi Super Noroc, joi, 14 noiembrie

Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, că şefa PSD a progresat în materie de „tupeu” şi de „prostit în faţă”, după ce Viorica Dăncilă a declarat, într-o conferinţă de presă, că guvernul condus de ea nu a pus piedică

Compania a anuţat investiţii de peste 5 mil. euro pentru Europrod, divizia care produce semipreparate şi produse tip ready-meal, şi investiţii de 4 mil. euro pentru Salbac, producătorul de salamuri

Prezidenţiabila PSD Viorica Dăncilă şi-a asumat oficial refuzul de a abroga recursul compensatoriu, susţine liderul deputaţilor PNL, Florin Roman. Citește mai

AJOFM Mehedinţi anunţă că în această perioadă se fac înscrieri pentru cursuri de calificare/recalificare în meseriile de brutar, ospătar şi

Meteorologii anunță că vremea se ameliorează pe parcursul zilei de 15 noiembrie. Cerul va fi acoperit de nori pe arii restrânse. În cursul zilei de vineri, 15 noiembrie, temperaturile scad simțitor la nivelul întregii țări. Sunt așteptate ploi

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pe o lună. Află, din materialul următor, cum va fi vremea, în intervalul 18 noiembrie - 16 decembrie, în fiecare regiune a țării. Citește mai

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins şase contestaţii având ca obiect anularea alegerilor prezidenţiale. "În perioada 5 - 15 noiembrie 2019, plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul

USR îşi reafirmă "fără echivoc" sprijinul pentru parcursul european, modernizarea şi lupta pentru statul de drept din Republica Moldova şi susţine că noul guvern de la Chişinău "confirmă existenţa unei

Stocul total de spaţii moderne de birouri din Bucureşti a ajuns la finalul primelor trei trimestre din 2019 la aproximativ 3,16 mil. mp, cu 15% mai mult decât perioada similară a anului trecut, cu o rată generală de neocupare de

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a anunţat vineri că a semnat un ordin privind debirocratizarea muncii cadrelor didactice. "Vă informez că am semnat ordinul prin care vreau ca

Când Elon Musk anunţa anul trecut pe Twitter că Germania este preferată ca locaţie pentru prima uzină auto europeană a Tesla, politicienii s-au lansat rapid într-o adevărată luptă pentru ademenirea

O femeie a ajuns la spital, cu arsuri, după ce i-a explodat butelia de la aragaz în timp ce gătea. Femeia, în vârstă de 29 de nai, a fost dusă la spital cu arsuri pe mâini și picioare. Potrivit ISU Mehedinți, explozia s-a podus în timp ce