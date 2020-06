Firma care operează complexul Therme din Bucureşti a raportat afaceri de 136 mil. lei în 2019, în creştere cu 19% faţă de 2018 19.06.2020

19.06.2020 Firma care operează complexul Therme din Bucureşti a raportat afaceri de 136 mil. lei în 2019, în creştere cu 19% faţă de 2018 Therme Nord Bucureşti, compania care administrează complexul de wellness şi relaxare Therme, a avut o cifră de afaceri de 136 mil. lei în 2019, în creştere cu 19% faţă de 2018, când a înregistrat afaceri de 114 mili. lei, conform datelor



Firma care operează complexul Therme din Bucureşti a raportat afaceri de 136 mil. lei în 2019, în creştere cu 19% faţă de 2018

Therme Nord Bucureşti, compania care administrează complexul de wellness şi relaxare Therme, a avut o cifră de afaceri de 136 mil. lei în 2019, în creştere cu 19% faţă de 2018, când a înregistrat afaceri de 114 mili. lei, conform datelor Ministerului de Finanţe.

Firma care operează complexul Therme din Bucureşti a raportat afaceri de 136 mil. lei în 2019, în creştere cu 19% faţă de 2018

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Finala Ligi Campionilor a fost întreruptă în minutul 20 al primei reprize de o femeie care a intrat pe teren în costum de baie. Tânăra se numește Kinsey Wolanski și este un fotomodel rus. Tânăra care a întrerupt meciul este Kinsey Wolanski,

Angajaţii Metrorex se află pe linia magistralei 3, între staţiile Lujerului şi Gorjului, pentru a remedia o avarie produsă la un izolator al şinei trenului. La faţa locului au fost şi echipaje ISU deoarece s-ar fi produs un scurtcircuit, însă

Malta (locul 180 în clasamentul FIFA) primește vizita României (locul 25 în clasamentul FIFA), luni seară, de la ora 21:45, în preliminariile Euro 2020. Va fi primul duel din istoria celor două țări, iar tricolorii lui

Juan Mata (31 de ani, mijlocaș ofensiv) este dorit pe Camp Nou de conducătorii Barcelonei, informează jurnaliștii de la ESPN. Contractul spaniolului expiră pe 30 iunie, astfel că Barcelona speră să-l transfere pe Mata din postura de jucător

Ministrul ungar de finanţe Mihaly Varga a făcut o remarcă inteligenţă/ciudată/cinică referitoare la relaţia dintre cursul de schimb euro/forint şi petrecerea de către unguri a concediilor în străinătate. Ideea este că aceştia nu trebuie

Fotografia în care Donald Trump şi Emmanuel Macron plantează un stejar în grădina Casei Albe a simbolizat prietenia afişată de cei doi lideri, însă relaţiile între cei doi s-au tensionat de atunci, iar arborele s-a uscat, relatează

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, valabile până luni la miezul nopţii, în 14 bazine hidrografice şi

Unii o critică pentru felul în care arată, alții o apreciază pentru că nu se sfiește să vorbească despre greutatea ei. Oana Roman a mărturisit, la un moment dat, că are cu 10 kilograme mai mult decât greutatea normală. Avea 80 de kilograme,

Procurorii DNA Timişoara au ridicat ridică, luni, mai multe documente de la primărie, fiind vorba de un dosar care vizează fapte de corupţie, confirmă un oficial al Direcţiei. Procurorii timişoreni

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu și-a aniversat recent ziua de naștere, iar cu această ocazie, a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare, dedicat special tatălui ei. „Since I was little I wanted a united family to grow up with, but

Sportul Snagov îşi va schimba strategia în perspectiva noului sezon de eşalon secund, care va fi abordat cu un lot tânăr. „Văd că toată lumea vrea să promoveze şi caută fotbalişti cu experienţă. Noi ne vom axa pe

„Tenismenul iberic a ajuns campionul absolut la French Open, după ce a bifat al 12-lea titlu. În ciuda performanței, „Matadorul” s-a aflat într-o zonă neagră a

În urma declinului de 3,9%, cel mai puternic din iunie 2002, economia ca întreg s-a contractat pentru a doua lună

Banchetul organizat luni seară la palatul Buckingham de regina Elisabeta a II-a în cinstea președintelui american Donald Trump și a familiei acestuia a fost un eveniment fastuos și opulent. La eveniment s-au servit patru feluri de mâncare s-au

Erste, Raiffeisen, Banca Transil­vania, BRD şi NN Investment Partners, cei mai mari admi­nistratori de investiţii din Ro­mânia, care împreună con­trolează 95,3% din piaţa fondurilor mutuale, au încheiat 2018 cu un profit net cumulat de 33,4

Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În

Potrivit astrelor, există câteva semne zodiacale care se dovedesc a fi foarte greu de iubit. Cu niciun chip nu le vei ajunge ușor la inimă și cu greu îi vei impresiona. Citește mai

Plăţile efectuate de Casa Naţională de Asi­gurări de Sănătate pentru salariile an­ga­ja­ţi­lor din sistemul sanitar au depăşit 3 miliarde de lei în perioada ianuarie - aprilie 2019, cu un miliard de lei mai mult decât în aceeaşi

Leo Grozavu dezvaluie ca a avut colegi in Germania care faceau

Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă. Prezentatoarea TV este revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Andreea Esca este extrem de revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Conform