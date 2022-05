Firea, despre consumul de droguri în rândul tinerilor: 1,2 milioane de consumatori ocazionali 24.05.2022

24.05.2022 Firea, despre consumul de droguri în rândul tinerilor: 1,2 milioane de consumatori ocazionali Ministrul Familiei Gabriela Firea susține că cifrele oficiale ale consumului de droguri în România sunt îngrijorătoare: 1,2 milioane de consumatori



Firea, despre consumul de droguri în rândul tinerilor: 1,2 milioane de consumatori ocazionali

Ministrul Familiei Gabriela Firea susține că cifrele oficiale ale consumului de droguri în România sunt îngrijorătoare: 1,2 milioane de consumatori ocazionali.

Firea, despre consumul de droguri în rândul tinerilor: 1,2 milioane de consumatori ocazionali

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Princess Casino lansează azi, în premieră în România, cel mai bun joc de bingo produs vreodată pentru online. Jocul respectă fidel regulile din sălile de Bingo clasice, venind în plus cu mai multe variante, cu […] The post Strigă Bingo pe

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi.

Nicoleta Luciu, o fire dezinvoltă și pusă mereu pe glume, a reușit să le smulgă un zâmbet fanilor săi din mediul virtual, după afișat într-o ipostază amuzantă. Aflată, cel mai probabil, pe drum, bruneta a […] The post Nicoleta Luciu a

Există săptămâni bune și unele mai puțin bune, iar altele chiar grozave, iar săptămâna care începe din 12 iulie va fi minunată pentru trei zodii. Berbecul, Leul și Scorpionul sunt acum favorizate de

Retailerul român de fotolii de masaj Komoder spune că va menţine producţia în Asia, dar în continuare proiectarea şi comercializarea se vor realiza din

Astăzi are loc cel mai tare meci al începutului de sezon fotbalistic în România, între CFR Cluj şi CS U Craiova, în Supercupa

Doi copii lăsaţi nesupravegheaţi în timp ce se jucau în mare, la Eforie Nord, au ajuns în largul mării cu o jucărie gonflabilă, iar unul dintre ei a fost la un pas de înec, însă a fost salvat de salvamari, transmite Antena 3. Salvamarii

Laboratoarele medicale private care au intrat pe lista autorităţilor ca unităţi acre­ditate pentru a testa prin metoda PCR infecţia cu noul coronavirus şi-au crescut semnificativ afacerile în 2020 faţă de

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, a anunţat ieri că miercuri, 14 iulie, a doua emisiune de obligaţiuni a retailerului online Vivre Deco, în valoare de 7 milioane de euro, intră la tranzacţionare pe

Istoricul Adrian Cioroianu va prelua, cel mai probabil, funcţia de manager al Bibliotecii Naţionale a României, a anunţat, ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, informează Agerpres. „Am avut discuţii cu mai multe personalităţi din zona

Gabriela Cristea și-a speriat comunitatea de pe Instagram, după ce a apărut pe Instastory cu aerosoli pe față. Prezntatoarea a povestit cu ce se confruntă în momentul de față, precizând că nu este nimic grav, […] The post Gabriela

CSU Craiova a câștigat Supercupa României, în dauna CFR-ului, după 0-0 în timpul regulamentar de joc și 4-2 la loviturile de

Unu din nouă angajaţi români, adică 540.000 de persoane, câştigă salarii de cel puţin 1.000 de euro net pe lună, arată datele Institutului Naţional de Statistică. În urmă cu cinci ani, mai puţin

Un bărbat de 23 de ani a fost răpit de pe stradă și agresat de fostul iubit al prietenei sale, care a pus la cale un adevărat comando. Autorul faptei de duminică, 11 iulie, 32 de ani, a fost arestat preventiv, a transmis IPJ Constanța, potrivit

Primii 75,4 kilometri de drumuri judeţene modernizaţi sunt aproape de finalizare, din totalul celor 221 de kilometri pe care Consiliul Judeţean Ialomiţa îi are în planul de

Radio Tanănana, unul dintre cele mai vechi posturi din Bucureşti, a pierdut licenţa din Capitală, scrie PaginadeMedia. Postul de radio emite încă şi în alte localităţi, însă licenţa de Bucureşti era cea mai

Jack Grealish (25 de ani) a fost protagonistul unui moment înduioșător după finala EURO, pierdută de Anglia în fața Italiei, scor 1-1 și 2-3 la loviturile de departajare. Mijlocașul lui Aston Villa, care a prins 20 de minute pe teren pe Wembley

Clarvăzătoarea Carmen Harra a vorbit despre starea de sănătate a maestrului Benone Sinulescu. Aceasta susține faptul că artistul trece prin momente grele și simte că, în curând, va fi bine și va scăpa de problemele […] The post Ce spune

Nimeni nu avea nimic împotrivă ca soţul Reginei să aibă prieteni, însă lucrurile s-au schimbat radical când soţia celui mai bun amic al Prinţului Philip a depus actele de divorţ, în

Deciziile preşedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea obligatorie a personalului medical care intră în contact cu persoane vulnerabile şi privind extinderea utilizării certificatelor Covid-19