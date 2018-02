Finlanda cumpără, în premieră, rachete sofisticate de la americani din cauza tensiunilor cu Rusia 06.02.2018

Departamentul american de Stat a dat undă verde Finlandei pentru a cumpăra rachete în valoare de 730 de milioane de dolari cu care să-și doteze forțele navale, potrivit Defense News. Anunțul vine pe fondul preocupărilor generate de politica Rusiei, Finlanda intenționând să-și crească cheltuielile pentru apărare din cauza situației sensibile de securitate. Deși nu este […] Post-ul Finlanda cumpără, în premieră, rachete sofisticate de la americani din cauza tensiunilor cu Rusia apare prima dată în Libertatea.ro.

