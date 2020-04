Finala Asia Express. Ce s-a întâmplat după ce au fost închise camerele de luat vederi. Au crezut că nu îi mai vede nimeni, dar… 24.04.2020

Telespectatorii au urmărit cu sufletele la gură și sezonul al treilea al emisiunii "Asia Express", iar câștigătorii au fost chiar preferații publicului, Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Adrenalină, suspans și multe provocări de neuitat, iată o rețetă a succesului mediatic și o aventură pentru care concurenții nu o vor uita, cu certitudine, niciodată.

Tragedia s-a petrecut după slujba de Înviere, în localitatea Remeți din județul Mamarmureș. Din păcate, chiar dacă pompierii au intervenit de urgență, o femeie a murit. Este vorba chiar despre bunica preotului din Remeți, județul Maramureș.

Incident aviatic. Din cauza ploii torențiale, avionul care transporta Lumina Sfântă spre Sibiu nu a mai putut ateriza. Preoții vor lua Lumina de la Catedrala

Mânăstirea Suroti din Grecia a fost un loc de pelerinaj astăzi, în duminica Floriilor. Printre oamenii aflați acolo s-au numărat și mai multe grupuri de români, mai ales că mânăstirea este considerată „al doilea Athos”. Mănăstirea

După spectaculoasa apariţie a actorului spaniol Javier Bardem în rolul personajului negativ din "Skyfall"(2012) al seriei James Bond, o altă actriţă de origine spaniolă se alătură distribuţiei

Duminică, 5 mai, începând cu ora 17.00, la Catedrala „Înălţarea Domnului” din municipiul Slobozia va avea loc cea de-a cincea ediţie a Concertului de Paşti intitulat „Veniţi să luaţi

După celebrarea titlului care a avut loc pe teren la finalul meciului câștigat de Barcelona cu Levante, scor 1-0, petrecerea a continuat într-un restaurant unde iubitele jucătorilor catalani au strălucit. De la petrecere nu au lipsit

Duminică după-amiază, pe Autostrada A71 din Germania, între localitățile Suhl și Meiningen, a avut loc un grev accident rutier în care au fost implicate 50 de maşini. Potrivit autorităţilor germane, carambolul s-a produs după o furtună

Runele pentru luna mai, prentru fiecare zodie în parte, au fost prezentate sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3, de cunoscutul numerolog Mihai Voropchievici. HOROSCOP BERBEC pentru

Şeful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sâmbătă că SUA vor desfăşura toate resursele necesare pentru a contracara orice acţiune periculoasă a Iranului,

Purtătorul de cuvânt al Poliției Constanța, Andreea Munteanu, a declarat, luni, că accidentul rutier în care a murit creatorul de modă Răzvan Ciobanu s-a produs pe DJ 226, la intrarea în localitatea Săcele, dinspre orașul Năvodari. Varianta

Cancer. O tehnologie utilizată de telescoape spaţiale este pe cale să fie adaptată pentru a revoluţiona procedura de diagnosticare a cancerului intestinal în cadrul unei iniţiative de mai multe milioane de lire sterline, la care participă şi

Gruparea extremistă numită New IRA a admis că este responsabilă pentru uciderea jurnalistei Lyra McKee. Într-o declarație dată pentru Irish News, gruparea a recunoscut uciderea tinerei și a cerut "scuze sincere" familiei și prietenilor săi.

Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a avertizat populația să se aștepte la un impact major al asteroizilor pe suprafaţa Pământului, informează

Sabrerii din lotul olimpic s-au pregătit în Poiana Brașov pentru primul Grand Prix care punctează la calificarea olimpică. De vineri, românii concurează la Seoul. Bianca Pascu, Tiberiu Dolniceanu , Iulian Teodosiu, George Dragomir și Mădălin

Ministerul Afacerilor Externe propune, într-un document care se va afla, miercuri, pe ordinea de zi a Executivului, înfiinţarea a 441 de secţii de votare, în diaspora, la alegerile europarlamentare din 26 mai, mai mult cu 251 de secţii faţă de

Barcelona și Liverpool joacă miercuri, de la 22:00, manșa tur a semifinalei Ligii Campionilor. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 22:00 » Barcelona -

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Preşedintele Sri Lankăi, Maithripala Sirisena, a decis interzicerea în public a vălului musulman integral (burqa), precizând că acesta este „un risc de securitate şi un simbol al fundamentalismului”,

Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, a afirmat marţi, la Târgu Mureş, că în viitorul apropiat se va centra pe transformarea tuturor şcolilor profesionale în şcoli profesionale duale şi că

Ajax Amsterdam a făcut un pas uriaș sper finala mult visată din acest an a Champions League. „Lăncierii” s-au impus în fieful lui Tottenham în manșa tur a semifinalelor Champions League cu scorul de 1-0 (1-0), luând astfel o opțiune