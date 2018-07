Filosoful Mihai Şora a fost externat, anunţă soţia acestuia 28.07.2018

28.07.2018 Filosoful Mihai Şora a fost externat, anunţă soţia acestuia Filosoful Mihai Şora a părăsit Spitalul Elias, după ce a fost operat din cauza unor probleme la colecist. Anunţul a fost făcut sâmbătă de soţia acestuia, Luiza Şora, într-o postare pe contul său de



Filosoful Mihai Şora a fost externat, anunţă soţia acestuia

Filosoful Mihai Şora a părăsit Spitalul Elias, după ce a fost operat din cauza unor probleme la colecist. Anunţul a fost făcut sâmbătă de soţia acestuia, Luiza Şora, într-o postare pe contul său de Facebook.

Filosoful Mihai Şora a fost externat, anunţă soţia acestuia

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Specialiştii ne avertizează: telefonul ar trebui parolat, având în vedere că pe el salvăm informaţii extrem de importante! Citește mai

Cântăreţul britanic Ed Sheeran este acuzat că a plagiat piesa lui Marvin Gaye "Let's Get It On" când a compus hitul său "Thinking Out Loud", iar compania care deţine drepturile de autor asupra

Un bărbat de 25 de ani, suspectat că ar fi agresat sexual trei tinere, a fost reţinut de poliţiştii din Bihor, iar magistraţii au dispus cercetarea sa sub control judiciar. Se pare că bărbatul a urmărit victimele pe diferite străzi din

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a amintit vineri, pe pagina sa de Facebook, că „în decembrie 2015 s-a aflat într-o vizită oficială în Washington DC pentru a semna un acord de cooperare”. Postarea lui Gabriel Oprea a fost însă

Duminica aceasta, în prima zi a lunii iulie, începând cu ora 17,30, artiştii Teatrului de Păpuşi „Gulliver” vor juca spectacolul „Capra cu trei iezi” pe Faleza Inferioară a Dunării, la Foişor. Reprezentaţia face parte din programul

Consiliul de Administraţie al Liceului de Artă “Gh. Tatarescu” din Focşani s-a întrunit vineri pentru validarea sancţiunilor luate de comisia de cercetare disciplinară de la nivelul liceului în cazul fostului director al instituţiei, Diana

Liderii europeni au căzut de acord pentru a oferi fonduri suplimentare Spaniei şi Marocului pentru a ajuta cele două ţări să gestioneze valurile de migranţi care ajung pe teritoriile lor, conform prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, scrie

Comisia Electorală Centrală a declarat nule alegerile locale noi din municipiul Chişinău, desfăşurate în două tururi de scrutin, pe 20 mai şi 3 iunie. O hotărâre în acest sens a fost adoptată în şedinţa de vineri, 29 iunie, cu votul a

DSVSA a anunţat că vineri, 29 iunie 2018, s-a aprobat Strategia de Supraveghere, Prevenire şi Control a Pestei Africane Porcine, după apariţia, în judeţele Tulcea şi Satu-Mare, a cazurilor de pestă porcină africană, atât la porcii mistreţi,

Un cuplu din 6, cu vârsta partenerului feminin între 18 şi 43 ani este afectat de probleme de fertilitate. Conform speciliştilor, principalele cauze ale întârzierii apariţiei unei sarcini sunt reprezentate de schimbarea percepţiei asupra

Versailles, final de iunie 2018. Scriu aceste rânduri de la Versailles, unde Forumul Ministerial Aspen s-a reunit pentru a discuta tema atât de complexă a ascensiunii globale a

Un tânăr de 21 de ani este cercetat pentru furt, după ce a forţat fereastra de la locuinţa unui consătean şi i-a sustras o sumă de bani şi câteva bunuri din

Un bărbat a fost reţinut vineri pe aeroportul Domodedovo din Moscova după ce a afirmat că avea asupra sa un dispozitiv exploziv, însă forţele de securitate nu au descoperit nicio ameninţare, a

Poliţia a început o anchetă după ce într-un bilet de adio lăsat de o adolescentă care a încercat să se sinucidă gestul fetei era motivat de faptul că ea ar fi fost violată în urmă cu patru ani,

România se confruntă cu o criză acută a forţei de muncă, iar situaţia se deteriorează din ce în ce mai mult, a declarat Leonard Rizoiu, CEO al companiei de recrutare LeoHR. „Piaţa forţei de muncă nu

Robbie Williams crede că ar putea suferi de sindromul Asperger şi a mărturisit că simte că ceva lipseşte la el, informează vineri Press Association. Interpretul hit-ului ''Angels'' a menţionat

Ar putea fi o coincidenţă, dar autorităţile locale din capitala Italiei, Roma, evacuează o tabără oficială de romi la aproape două săptămâni după ce ministrul de interne şi lider al extremei drepte,

Fostul primar al municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, a fost condamnat definitiv, vineri, de judecătorii Curţii de Apel Bacău, la 3 ani şi 3 luni de închisoare cu executare, pentru spălare de bani şi operaţiuni financiare incompatibile

PROGNOZA METEO. Meteorologii ANM au emis avertizări COD PORTOCALIU şi COD GALBEN. În mare parte din ţară sunt asteptate ploi abundente, vijelii şi grindină în weekend. Cantităţile de apă vor fi mai mari îndeosebi în zonele deluroase,

Alexe Bardan, fost vicepreședinte al Federației Române de Tenis și căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României, a decedat înn cursul zilei de vineri, 29 iunie, la vârsta de 82 de ani. Alexe Bardan a avut o carieră de succes în tenis.