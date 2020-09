Filmările serialului Vlad, sistate din cauza coronavirusului. S-ar fi infectat chiar actorul principal 19.09.2020

Panică în televiziunea din Pache Protopopescu! Filmările pentru „Vlad”, unul dintre cele mai îndrăgite seriale TV, au fost sistate din cauza unor suspiciuni de coronavirus. Printre cei care au fost depistați pozitivi s-ar număra și actorul principal din ”Vlad”. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detalii uluitoare. D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat […] The post Filmările serialului Vlad, sistate din cauza coronavirusului. S-ar fi infectat chiar actorul principal appeared first on Cancan.ro.

