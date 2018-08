Filip solicită demisia conducerii vamei Leuşeni şi vorbeşte despre corupţia de la vamă: Am avut impresia că m-am întors în URSS 01.08.2018

01.08.2018 Filip solicită demisia conducerii vamei Leuşeni şi vorbeşte despre corupţia de la vamă: Am avut impresia că m-am întors în URSS Premierul Pavel Filip a solicitat miercuri, 1 august, în şedinţa Guvernului, demisia şefului Poliţiei de Frontieră de la vama Leuşeni şi demisia şefului Serviciului Vamal, după ce pe 26 iulie a efectuat o vizită inopinată la punctul de



Filip solicită demisia conducerii vamei Leuşeni şi vorbeşte despre corupţia de la vamă: Am avut impresia că m-am întors în URSS

Premierul Pavel Filip a solicitat miercuri, 1 august, în şedinţa Guvernului, demisia şefului Poliţiei de Frontieră de la vama Leuşeni şi demisia şefului Serviciului Vamal, după ce pe 26 iulie a efectuat o vizită inopinată la punctul de trecere a frontierei Leuşeni - Albiţa.

Filip solicită demisia conducerii vamei Leuşeni şi vorbeşte despre corupţia de la vamă: Am avut impresia că m-am întors în URSS

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Preţul unei motociclete SMURD dotate cu toate echipamentele necesare, inclusiv cel de protecţie pentru motociclist, este aproximativ 20.000 de

Totul a plecat de la un proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bani din fondul de rezervă begetară aflat la dispoziţia Consiliului

Reprezentativa Suediei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, marţi, la Sankt Petersburg, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata

În Republica Moldova există tendinţa de a vorbi despre ameninţările care vin din exterior, bunăoară din Federaţia Rusă, dar, în acelaşi timp, sunt ignorate ameninţările care vin din interiorul ţării, menţionează Victoria Bucătaru,

Din cercetarea unor dosare de arhive referitoare la proprietăţi pe Bulevardul Dacia, au reieşit noi date despre familia Ioanid şi Grădina omonimă. Dosarul 197B din 1931 conţine informaţii despre procesele între fraţii Ioanid din 1900-1903 dar

Igor Dodon susţine că decizia instanţei de a nu valida alegerile din Chişinău reprezintă un „precedent periculos”. Pe de altă parte, şeful statului e de părere că primarul ales, Andrei Năstase, a încălcat legislaţia electorală atunci

Operatorul Serviciului pentru apeluri de urgenţă 112 care a refuzat să trimită o ambulanţă unei gravide, sugerându-i să ia un taxi ca să ajungă la medic, a fost mustrat. Sancţiunea este aplicată în urma unei anchete de

Am ajuns acasă târziu. Am ieşit pe terasă, e linişte. E terasa dintr-o ţară în care sistemul nu ucide atât de uşor. Am ieşit pe terasă, mi-am turnat o poală de gheaţă într-un pahar cu ceai, mi-am luat carnea în dinţi şi am început

Igor Dodon susţine că are multe vizite la Moscova pe motiv că relaţiile moldo-ruse nu sunt cele mai bune. Din acest motiv, şeful statului ar pleca mai des în Rusia în încercarea de a soluţiona această

Câteva sute de oameni au protestat marţi seară în Piaţa Victoriei din Capitală faţă de modificările aduse Codului Penal. Ei au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Călin Farcaş, tânărul de 29 de ani din Braşov care a murit după

Numărul muncitorilor din statele sud-europene care lucrează în Cehia este în creştere, relatează

Andreea Emilian a lucrat 15 ani în corporaţie, ultima poziţie deţinută fiind aceea de channel manager al brandului de cosmetice L’Occitane, adus local în sistem de franciză de lanţul de farmacii Sensiblu. Ea a decis însă să parieze pe

Compania americană Tesla (TSLA) aniversează opt ani de când se tranzacţionează la bursa de la New York, interval de timp în care acţiunile s-au apreciat cu 1.700%, de la 19 dolari pe unitate în iulie 2010, la circa 393 de dolari în

Pitoresc. Acesta este cuvântul pe care polonezii îl folosesc pentru a descrie complexul turistic Sielanka din Warka, locul unde FC Viitorul și-a stabilit cartierul general pentru ultimele zile ale cantonamentului din Polonia. O descriere

Simona Halep (1 WTA) s-a calificat azi fără emoții în turul secund la Wimbledon după o victorie convingătoare reușită în primul tur împotriva japonezei Kurumi Nara (101 WTA), scor 6-2, 6-4. În turul 2, Halep o va

Harry Kane (24 de ani) a marcat din penalty în minutul 57 al optimii de finală dintre Columbia și Anglia, la 0-0, și a bătut o nouă serie de recorduri. Vârful lui Tottenham a marcat în toate cele 3 partide în care a

După doi ani și jumătate, timp în care a trecut pe la FC Voluntari, FCSB și FC Botoșani, Vlad Achim (29 de ani) a revenit în această vară la FC Viitorul, echipa unde a avut cele mai bune momente din carieră. „Aici m-am simțit

Autorităţile indoneziene au reuşit să salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marţi în apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel puţin patru persoane pierzându-şi

Reprezentativa Angliei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, marţi, la Moscova, cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, selecţionata Columbiei, în optimile

Sistemul bancar românesc cuprindea anul trecut 35 de bănci, faţă de 37 în 2016, dintre care jumătate cu o cotă de piaţă sub 1%. Cele 35 de instituţii de credit deţineau împreună active nete bilanţiere totale de 427,8 mld. lei la finele