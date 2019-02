Fiica purtătorului de cuvânt al lui Putin, acuzată de spionaj în Parlamentul European 27.02.2019

Elizaveta Peskova, în vârstă de 21 de ani, este intern în Parlamentul European la biroul unui europarlamentar francez de extremă dreapta, dar în același timp este și fiica lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. Tânăra cunoscută pentru aparițiile în tabloide este acuzată că ar fi o breșă în sistemul de securitate […] Post-ul Fiica purtătorului de cuvânt al lui Putin, acuzată de spionaj în Parlamentul European apare prima dată în Libertatea.ro.

