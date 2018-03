Fiica minoră a lui Florin Salam se mărită! Avem detaliile de ultimă oră 03.03.2018

03.03.2018 Fiica minoră a lui Florin Salam se mărită! Avem detaliile de ultimă oră Betty Salam și iubitul ei, Cătălin Vișănescu, au primit, oficial, permisiunea de a se căsători. În urmă cu aproximativ o lună, Florin Salam a depus la Judecătoria Sectorului 3 din Capitală o acțiune în numele fiicei sale, prin care a cerut



Fiica minoră a lui Florin Salam se mărită! Avem detaliile de ultimă oră

Betty Salam și iubitul ei, Cătălin Vișănescu, au primit, oficial, permisiunea de a se căsători. În urmă cu aproximativ o lună, Florin Salam a depus la Judecătoria Sectorului 3 din Capitală o acțiune în numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților să-i aprobe “căsătoria minorului“, pentru că Betty mai are câteva luni până ce […] The post Fiica minoră a lui Florin Salam se mărită! Avem detaliile de ultimă oră appeared first on Cancan.ro.

Fiica minoră a lui Florin Salam se mărită! Avem detaliile de ultimă oră

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bărbatul care a provocat sâmbătă accidentul din Capitală, Dragoş Bîrligea, a fost externat duminică de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub pază, el fiind scos cu cătuşe la mâini li escortat la Serviciul Omoruri al Poliţiei Capitalei,

Răzvan Marin, mijlocaşul român de 21 de ani, joacă tot mai bine la Standard Liege, oferind pase de gol sau marcând el

O clădire veche din centrul Zalăului, cumpărată în urmă cu mai bine de 10 ani de un cunoscut notal local şi soţia lui, trebuia să fie transformată, cu bani europeni, într-un centru de afaceri. În realitate, susţin procurorii DNA, scopul

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu îi acuză pe europralamentarii Monica Macovei şi Sven Giegold că au încăltat Directiva UE din 2016 privind prezumţia de nevinovăţie, prin expunerea, la expoziţia fotografică „România în stradă. Vrem

Poliţia Română verifică, periodic, modul în care persoanele puse sub supraveghere judiciară îşi respectă obligaţiile, iar în cazul încălcării acestora, sesizează instanţa competentă.În ultima săptămână, la nivel naţional, au fost

Echipa de tenis a României a învins formaţia Luxemburgului cu scorul de 3-1, duminică, în Sala Polivalentă din Piatra Neamţ, în primul tur din Grupa a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei

Cheltuielile medicale ale polițiștilor răniți vor fi decontate și dacă se fac în sistemul sanitar privat, potrivit unui proiect de act normativ aflat acum în dezbatere la Ministerul Afacerilor

Uma Thurman, muza regizorului Quentin Tarantino şi o apropiată a lui Harvey Weinstein, s-a alăturat actriţelor care îl acuză pe mogulul demis de la Hollywood de agresiune, aceasta oferind detalii legate

România - Luxemburg a câștigat duelul din primul tur al Grupei a II-a, Zona Euro-Africană a Cupei Davis. "Tricolorii" s-au impus în final cu 3-1, deși pierduseră primul meci. În primul meci al zilei, perechea

Deși Dinamo se chinuie să prindă un loc de play-off, rivalele din Liga 1 se tem de echipa antrenată de Vasile Miriuță. Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, este impresionat de achizițiile făcute de Dinamo în această iarnă și spune că

”Tunarii” au început tragerea la Arsenal: Aubameyang, gol la debut. Mhitarian, 3 assisturi la primul meci pe ”Emirates”. Ramsey, întâiul hat-trick: 3 șuturi, 3 goluri. MVP. Vezi AICI VIDEO de la meciul Arsenal

Maria Şarapova nu a cucerit niciun titlu în 2018, dar a pus mâna pe un milionar tânăr. Este vorba despre Alexander Gilkes, un milionar în vârstă de 39 de ani. Ultima ei relaţie a fost cu tenismenul bulgar Grigor Dimitrov, care a trecut şi prin

Detalii explozive ies la iveală despre Dragoş Bârligea, şoferul drogat care a provocat un accident rutier, sâmbătă, în centrul Capitalei. Bărbatul era drogat, potrivit polişiştilor. Soţia lui susţine că acesta voia să o omoare şi că a

Un flashmob cu avioane din hârtie este anunţat pentru miercuri, în faţa Ministerului Finanţelor Publice, faţă de declaraţia 600. Citește mai

Italia are multe zone care, efectiv, îţi taie respiraţia. Coasta Amalfitană este doar una dintre aceste zone, iar Positano este un sat situat pe această coastă. Citește mai

Imagini ireale într-un avion ce efectua o cursă spre Italia. O femeie a început să jignească stewardesa, după ce nu i s-a permis să meargă la toaletă, înainte să decoleze avionul. Citește mai

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Loteria Română organizează duminică, 4 februarie, o nouă extragere LOTO. Există un mare interes printre jucători, deoarece reportul este unul important. Citește mai

Acţionarul majoritar al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), Gabriel Resources, iniţiatorul proiectului minier aurifer privat de la Roşia Montană, şi-a delistat acţiunile de pe principala bursă canadiană, Toronto Stock Exchange, şi le-a

Cel puţin o persoană a murit şi alte cinci au fost rănite la Moscova în cursul celei mai puternice furtuni de zăpadă înregistrate vreodată în oraş de la începutul estimărilor meteorologice, au anunţat duminică primarul capitalei ruse şi

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia ministrului apărării din Republica Moldova, Eugen Sturza. Potrivit unui comunicat al MApN, pe parcursul acestei vizite, va fi