Fiica lui Gabi Luncă nu poartă doliu după mama ei. Cum am filmat-o pe Rebeca Onoriu 24.04.2021

24.04.2021 Fiica lui Gabi Luncă nu poartă doliu după mama ei. Cum am filmat-o pe Rebeca Onoriu Este cea mai bună dovadă că durerea pentru pierderea celor dragi stă adesea doar în suflet. CANCAN.RO vă prezintă imagini de ultimă oră cu fiica lui Gabi Luncă. După cum se observă cu ușurință, Rebeca […] The post Fiica lui Gabi



Fiica lui Gabi Luncă nu poartă doliu după mama ei. Cum am filmat-o pe Rebeca Onoriu

Este cea mai bună dovadă că durerea pentru pierderea celor dragi stă adesea doar în suflet. CANCAN.RO vă prezintă imagini de ultimă oră cu fiica lui Gabi Luncă. După cum se observă cu ușurință, Rebeca […] The post Fiica lui Gabi Luncă nu poartă doliu după mama ei. Cum am filmat-o pe Rebeca Onoriu appeared first on Cancan.

Fiica lui Gabi Luncă nu poartă doliu după mama ei. Cum am filmat-o pe Rebeca Onoriu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În timp ce, în România, profesorul Virgil Păunescu, directorul Centrului de gene şi terapii celulare în tratamentul cancerului OncoGen din Timişoara, este anchetat pentru îndrăzneala de a crede că a descoperit un vaccin împotriva COVID-19,

Datoria externă totală a României a scăzut, în martie, cu 4,4 mld. euro faţă de februarie, după ce Ministerul de Finanţe a rambursat 3,1 mld. euro pentru un credit ajuns la maturitate, iar datoria externă pe termen scurt, deţinută de bănci,

Garda Civilă a dejucat un atac terorist. Un marocan a declarat că voia să lanseze o bombă pe „Camp Nou” la un meci Barcelona - Real Madrid. După ce l-a urmărit o lungă perioadă, Garda Civilă spaniolă (un corp de poliție cu statut militar)

Vodafone România şi-a anunţat clienţii că va furniza datele de trafic şi localizare, în format anonimizat, către Comisia Europeană şi autorităţi naţionale şi europene, pentru a ajuta la înţelegerea mobilităţii populaţiei şi controlul

România intră, de astăzi, în stare de alertă din cauza pandemiei de coronavirus, după ce starea de urgență a fost ridicată. Bineînțeles, toată această criză medicală fără precedent afectează și raportul dintre leu și alte monede, iar

Laszlo Boloni, 67 de ani, nu mai este antrenorul echipei Royal Antwerp, informează site-ul oficial al grupării belgiene. „Am reziliat contractul cu echipa, însă nu vreau să comentez motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie”,

Momente de coșmar pentru o familie din județul Vaslui, unde un copil de doar 3 ani se zbate acum între viață și moarte, după ce a rămas cu gâtul spânzurat într-un gard, scrie ziarul local Vremeanoua. Incidentul grav a avut loc, vineri, în

De la plantele de apartament şi până legumele sau florile cultivate în grădină sau în seră, toate au nevoie de apă. Când ştii că le-ai udat exact cum

Principala forţă de opoziţie de centru din Polonia l-a desemnat vineri pe primarul Varşoviei drept noul său candidat la alegerile prezidenţiale, un scrutin extrem de perturbat de coronavirus şi de

Supranumită “Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci (58 de ani) a traversat trei momente de cumpănă, în copilărie, în primii cinci ani de viață. Dumnezeu, din fericire, a ocrotit-o de fiecare dată. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă

Actorul Fred Willard, cunoscut pentru rolurile din „Everybody Loves Raymond” şi „Modern Family”, a murit la vârsta de 86 de ani, scrie Variety, citat de

Bundesliga a revenit azi după două luni de pauză. Primele 5 partide s-au încheiat. Prima rundă de la revenire a avut parte și de surprize. Hertha Berlin, la debutul antrenorului Bruno Labbadia, s-a impus clar în delasarea de la Hoffenheim, scor

Lavinia Petrea, prezentatoarea stirilor de dimineașă la Pro TV, s-a descris, pe blogul ei, laviniapetrea.ro, ca fiind “mama a trei copii pe care mi i-am dorit din tot sufletul și soția unui om minunat fără de care nu aș fi completă.“ CITEȘTE

Pasagerii aeronavelor vor călători grupaţi pe familii şi cât mai distanţaţi. Turiștii vor purta măşti pe toată durata călătoriei, precizează un ordin comun al

Proteste ale Mişcării "Vestele galbene" au avut loc, sâmbătă după-amiază, în mai multe oraşe din Franţa, unii manifestanţi fiind reţinuţi, informează publicaţiile Le Figaro şi L'Express. Zeci

Gigantul american Facebook a achiziţionat cu 400 de milioane de dolari platforma de imagini animate Giphy, care pot fi ataşate la conversaţiile purtate via diferite aplicaţii de mesagerie pentru a exprima emoţiile utilizatorilor, scrie

Start-up-ul local Frisbo, specializat în furnizarea de servicii logistice pentru magazinele online, mizează anul acesta pe dublarea portofoliului de clienţi la circa 160 de magazine online, precum şi pe atingerea unei cifre de afaceri de peste un

Mircea Badea a răbufnit după ce Mihai Bendeac a spus că este infectat cu COVID-19. Prezentatorul TV îl critică pe actor și crede că este, de fapt, vorba despre o strategie pentru a atrage atenția. Mihai Bendeac a făcut unele declarații

Autorul unui atac armat comis într-o bază navală americană, în decembrie, se afla în legătură cu Al-Qaida, potrivit analizei datelor dintr-unul dintre telefoanele acestuia, dezvăluie luni presa americană, relatează

Combinatul siderurgic Liberty din Galaţi menţine măsurile anti-COVID, în vigoare din februarie. În cea mai mare unitate economică din ţară muncesc aproximativ 7.000 de oameni şi de la începutul epidemiei