Fiica lui Dan Lăzărescu a rupt tăcerea! Adevărul despre moarte fostului mare arbitru. “Este cumplit! Tatăl meu…” 13.05.2020

13.05.2020 Fiica lui Dan Lăzărescu a rupt tăcerea! Adevărul despre moarte fostului mare arbitru. “Este cumplit! Tatăl meu…” Dan Lăzărescu a murit, luni, la doar 49 de ani în urma unui stop cardio respirator. El a fost găsit căzut în baie, iar medicii nu l-au mai putut salva. Ulterior, au apărut mai multe speculații, potrivit cărora fostul arbitru asistent era grav



Fiica lui Dan Lăzărescu a rupt tăcerea! Adevărul despre moarte fostului mare arbitru. “Este cumplit! Tatăl meu…”

Dan Lăzărescu a murit, luni, la doar 49 de ani în urma unui stop cardio respirator. El a fost găsit căzut în baie, iar medicii nu l-au mai putut salva. Ulterior, au apărut mai multe speculații, potrivit cărora fostul arbitru asistent era grav bolnav sau că fusese părăsit de familie. Andreea, fiica lui Dan Lăzărescu, […] The post Fiica lui Dan Lăzărescu a rupt tăcerea! Adevărul despre moarte fostului mare arbitru. “Este cumplit! Tatăl meu…” appeared first on Cancan.ro.

Fiica lui Dan Lăzărescu a rupt tăcerea! Adevărul despre moarte fostului mare arbitru. “Este cumplit! Tatăl meu…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ştiai că există o plantă pe care o avem în casă dar care ne poate otrăvi extrem de rapid şi uşor? Citește mai

Cinci americani care se consideră victime ale abuzurilor sexuale comise de preoţi catolici vor să sesizeze justiţia federală pentru ca aceasta să ordone Vaticanului să deschidă arhivele sale, au anunţat luni avocaţii

Andrei Pitiş (46 de ani), cel care a ocupat în ultimii doi ani funcţia de vicepreşedinte pe inginerie şi directorul centrului de dezvoltare software al Fitbit din Bucureşti, a preluat rolul de vicepreşedinte de management de produs în cadrul

Venus Williams (38 de ani, 50 WTA) a învins-o pe belgianca Elise Mertens (23 de ani, 20 WTA), scor 7-5, 3-6, 7-6(4), și o va înfrunta în turul secund de la Roma pe sora ei, Serena Williams (37 de ani, 11 WTA). Înfruntarea dintre

Conform presei din SUA, Manchester City, campioana Angliei, ar putea fi exclusă de UEFA din Liga Campionilor, din cauza încălcării fair play-ului

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, dezvăluiri de ultimă oră despre Simina G., afacerista găsită moartă pe plajă, la Mamaia. Am aflat de ce s-ar fi sinucis, de fapt, femeia, mamă a trei copii. (Poți

Ministrul agriculturii din Bulgaria, Rumen Porojanov, şi-a dat astăzi demisia, continuând seria demisiilor oficialilor de nivel înalt cauzată de scandalul apartamentelor de lux procurate la preţ redus şi al construcţiei de pensiuni pe bani

Poliţistul Dominic Dunne, în vârstă de 26 de ani, din Manchester, Marea Britanie, a fost condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru că a fost găsit vinovat de instanţa de judecată că a abuzat mai multe

Compania deţine o fabrică în judeţul

Trei poliţişti din Sibiu, judecaţi la Curtea de Apel Alba Iulia pentru infracţiuni de corupţie au solicitat instanţei să verifice dacă ancheta procurorilor a fost realizată cu sprijinul SRI, respectiv în baza protocolului declarat

Guvernul aprobă, în şedinţa de miercuri, ajutoare de urgenţă pentru familiile din localităţile Dragalina şi Perişoru din judeţul Călăraşi ale căror locuinţe şi gospodării au fost distruse de tornada produsă în urmă cu câteva zile.

Alexandru Tănase, unul dintre autorii jafului de 1 milion de euro de la Ploieşti, petrecut în iarna anului 2011, a fost reţinut din nou de către poliţiştii din Ploieşti în urma unor percheziţii care au avut loc, miercuri, la Valea

Cu Ungaria atingând în primul trimestru cel mai rapid avans economic din ultimele două decenii, cu România doar foarte puţin în urmă şi cu Polonia suflându-le celor două în ceafă, cele mai mari economii din Europa de Est se distanţează

Preşedintele polonez Andrzej Duda va întreprinde pe data de 12 iunie o vizită la Washington, unde se va întâlni cu preşedintele american Donlad Trump, a comunicat miercuri Casa Albă, potrivit agenţiei

Peste 300 de invitaţi naţionali şi internaţionali vor participa pe 12 iunie la Conferinţa Europeană pentru Politici de Arhitectură „Future Shapers”, care se va desfăşura la sediul Ministerului Culturii

Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat guvernul Dăncilă pentru disponibilitatea de a construi reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă cu o companie de stat din China. Acesta a spus că „este în neregulă” ca România să devină „dependentă

Complexul hotelier Parc Hotels, ce include unităţile de patru stele Ramada Parc şi Ramada Plaza din nordul Capitalei, şi-a crescut afacerile cu 10% în primele trei luni din acest an, pe fondul cererii mai mari pentru cazare şi evenimente, dar şi

Milioane de păsări cântătoare sunt aspirate din copaci şi ucise în fiecare an, în timpul recoltării nocture de măsline, din zona Mediteranei, au avertizat

Compania de construcţii Dimex-2000 Company, controlată de antreprenorii Ioan şi Neluţa Lucreţia Scurtu din Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, a realizat anul trecut o cifră de afaceri 129,4 mil. lei (27,8 mil. euro), în creştere cu 72%

Compania Dedeman este cel mai mare acţionar al Cemacon, cu o participaţie de