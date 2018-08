Fiica Andreei Esca s-a asortat cu iubitul la Untold. Ce artist a impresionat-o pe Alexia Eram 05.08.2018

Alexia Eram și iubitul ei, Mario Fresh, s-au asortat în a treia zi de la super festivalul Untold. În cadrul unui interviu oferit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, fiica Andreei Esca a dezvăluit care dintre artiștii care au făcut show pe Cluj Arena a impresionat-o, dar și despre faptul că prezentatoarea TV a […]

Primăria Capitalei, prin RATB, a demarat sâmbătă lucrările de creare a benzii unice de transport pentru liniile de tramvai 1 şi 10, prin montarea unor stâlpişori de separare a liniilor de tramvai de traficul

Există asemenea mize, acum deschise într-un joc la care îşi pot permite să participe un număr foarte redus de state. Logic, deoarece numai ţările respective (sau alianţele în care sunt integrate) dispun de voinţa, mijloacele,

România nu este foarte departe de pragul de semnal de 6%, în privinţa riscurilor de pe piaţa imobiliară, dar nu suntem foarte departe de acesta, consideră Liviu Voinea, viceguvernatorul Băncii Naţionale a României

Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul României pentru datoriile pe termen lung în valută şi monedă locală la nivelul BBB-, cu perspectivă stabilă, dar a avertizat că relaxarea fiscală este riscantă pentru stabilitatea

Cea mai importanta baza militara a Flotei americane din Atlantic, Norfolk, statul Virginia, risca sa fie acoperita de ape, sustine publicatia The National Interest. Compania American Security

O explozie urmată de incendiu s-a produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un bloc de pe strada Aleea Constructorilor din municipiul Braşov, fără a se înregistra victime, informează purtătorul

Artişti şi ansambluri folclorice din România şi alte opt ţări vor participa, între 6 - 8 iulie, la Braşov, la a XII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor ''Garofiţa Pietrei Craiului'',

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a fost notificată oficial vineri seara cu privire la includerea României pe lista de distribuţie a produselor

Peste 4.000 de pompieri cu peste 2.500 de mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei şi autorităţilor locale din zonele vizate de fenomenele meteorologice periculoase prognozate

Selecţionerul Braziliei, Tite, a refuzat să vorbească despre viitorul său la cârma "Selecao" după înfrângerea în faţa Belgiei (1-2), care a dus la eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială de fotbal

Brazilianul Neymar a fost ținta ironiilor și a atacurilor după eliminarea Braziliei din sferturile Campionatului Mondial, după 1-2 cu Belgia. Cel mai dur a fost Philippe Close, primarului orașului Bruxelles. Acesta a avut un derapaj la adresa

Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, joacă azi, împotriva taiwanezei Su-Wei Hsieh, 32 de ani, locul 48 WTA, în turul III de la Wimbledon 2018. Meciul va începe la ora 15:00 și va fi liveTEXT și foto pe GSP.RO și în

Un bărbat care a vrut să facă poze nu un piton înfășurat pe gât a fost aproape de a-și pierde viața. Citește mai

Simona Halep joacă sâmbătă, de la ora 15:00, în turul al treilea de la Wimbledon, împotriva jucătoarei din Taiwan, Su-Wei Hsieh. Citește mai

Apel pentru salvarea unui câine jandarm. După zeci de misiuni grele, un ciobănesc german din Iași a ajuns la finalul carierei și își caută acum stăpân. Citește mai

Se anunță o schimbare importantă la PRO TV. Programul de știri de la postul de televiziune urmează să treacă printr-o perioadă de modificări. Spectatorii nu vor trece ușor cu vederea acest

Plaja Modern din Constanţa s-a transformat într-un oraş de vacanţă, la NEVERSEA 2018. Festivalul a creat o atmosferă în care muzica este doar pretextul pentru câteva ore petrecute într-o lume fantastică, cu jocuri, desene pe piele, acrobaţii,

Ploile torenţiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocând inundaţii şi alunecări de teren, s-au soldat până acum cu cel puţin şapte morţi, potrivit autorităţilor

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România, organizează săptămâna viitoare puncte de înscriere la studii de licenţă pe locuri la buget pentru candidaţii din Republica Moldova. Comisiile de admitere vor veni în patru oraşe

Cel puţin cinci oameni au fost răniţi sâmbătă în cursele cu tauri organizate în cadrul festivalului anual San Fermin din Pamplona, Spania, care a început vineri şi se va încheia pe 14