FIFA 20. Aceste carduri nu vor mai primi bonusuri până la finalul sezonului 28.03.2020

FIFA 20. O serie de carduri din promoția One to Watch nu vor mai suferi modificările așteptate de gameri. Pentru că epidemia de coronavirus a întrerupt fotbalul, nici Echipa săptămânii nu se va mai relua, probabil, în acest sezon. Chiar dacă EA Sports a venit cu promoția Moments pentru a satisface apetitul jucătorilor de carduri noi, există unii gameri care vor fi afectați mai tare, anume cei care au carduri din seria One to Watch. ...

Senatorii liberali şi cei ai Uniunii Salvaţi România susţin în moţiunea simplă depusă la Senat "Eugen Teodorovici, românii îţi cer să demisionezi!" că ministrul de Finanţe nu mai poate deţine

Prima întrebare pusă de medicii cardiologi, de pneumologi - de fapt, de majoritatea doctorilor - este dacă fumezi şi vine imediat ordinul de a abandona ţigările. Tutunul este pus în banca acuzaţilor

Companiile locale care vând asigurări generale (RCA, Casco, pro­perty, răspunderi) au păstrat în bilan­ţurile proprii circa 60% din primele brute subscrise în 2018, echivalentul a 4,9 miliarde de lei, potrivit datelor Autorităţii de

Cehia, un stat de trei ori mai mic decât România, a ajuns să aibă un parc de producţie de energie similar cu cel local. Cum? În ultimul deceniu, cehii au ridicat aproape 5.000 MW noi, protejând producţia de energie pe cărbune sau sporind

Mircea Coşea, 77 de ani, profesor la Academia de Studii Economice din Bucureşti, a fost ales preşedinte al consiliului de supraveghere al Transelectrica, compania cu o capitalizare de 1,55 miliarde de

Julien Benneteau, căpitanul-nejucător al Franței, afirmă că România pornește cu prima șansă în semifinala de Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) e principalul motiv de panică pentru francezi. Franța - România,

Scandal între prim-vicepreşedintele Comisiei Europene şi puterea de la Ankara. Turcia îl acuză pe Frans Timmermans de standarde duble, după ce acesta i-a cerut lui Recep Erdogan să recunoască victoria opoziţiei în

Cea mai haotică instituție din subordinea ministrului chiparos Teodorovici ia cu japca bani de la contribuabilii activi din România pentru a susține bugetul construit pe datorie de guvernarea toxică PSD-ALDE. Citește mai

FCSB și Sepsi au terminat la egalitate, 0-0, prima repriză a ultimul meci din etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1. În final, FCSB a câștigat cu 2-0. Scorul pauzei îl nemulțumește pe Gigi Becali, patronul FCSB, care își

Iubitul tinerei care a căzut de la peste 12 metri înălțime, la Paris, în timp ce acesta îi făcea o poză cu turnul Eiffel a spus că mai multe persoane au căzut din acel loc. Bărbatul a mai mărturisit că spitalul în care a fost internată

Marți, la ora 14:00, procurorul general al României, Augustin Lazăr, va susține declaraţii de presă privind „clarificarea unor afirmaţii lansate în spaţiul public”, anunţă Parchetul General. În ultima săptămână, în presă au apărut

Juristul Partidului Socialiştilor, Fadei Nagacevschi, spune că nu crede că PSRM va refuza invitaţia de a se întâlni lansată de blocul ACUM. Întrebarea este dacă socialiştii vor fi gata pentru marţi, ora 11.00, pentru această întâlnire sau

Fostul președinte Augusto Cesar Lendoiro, 73 de ani, cel care a făcut-o mare pe Deportivo La Coruña la începutul anilor 2000, ducând-o pe culmi în La Liga și în Liga Campionilor, povestește cum a dat piciorul șansei de a-l avea în lot pe

Augustin Lazăr a afirmat, marţi, că nu este ofițer, subofițer, agent sau colaborator al fostei Securități sau altui serviciu de informații. Lazăr a mai spus că acuzațiile din ultima perioadă au apărut ca urmare a candidaturii sale pentru un

Descoperire şocantă pe un grup de socializare din Satu Mare, dedicat adopţiilor de animale. Administratorul a sesizat mai multe anunţuri în care diverse persoane se ofereau să cumpere pui de animale, precizând, explciit, că vor

Valeriu Nicolae, candidat la europarlamentare pe lista Alianței 2020 USR-PLUS, din partea formațiunii conduse de Dacian Cioloș, şi-a anunţat, marţi, demisia, într-un mesaj pe reţelele de socializare. Citește mai

Un raport realizat de către Comisia Europeană arată că România a avut în 2018 cele mai periculoase şosele comparativ cu celelalte ţări din Uniunea Europeană: 96 de morţi la un milion de oameni, cea mai ridicată rată a mortalităţii în

Producători şi meşteşugari din toate colţurile ţării vor fi prezenţi cu obiecte de artă populară şi produse culinare la cea de-a zecea ediţie a Târgului Dedicat Sărbătorilor Pascale din Capitală

Ministerul Afacerilor Externe informează că cei trei marinari răpiți la data de 3 martie 2019, de pe o navă aflată în largul apelor statului Togo, au fost eliberați. Cetăţenii români urmează să fie repatriați în zilele următoare, aceștia

Centrele universitare şi industriale reprezintă un adevărat „magnet“ pen­tru locurile de muncă, atât în judeţul respectiv, cât şi pentru cele din jur, po­trivit datelor companiei de consultanţă imo­biliară Col­liers International,