Festivalul UNTOLD, mai tare decât Coachella, Burning Man sau Sziget! UNTOLD, pe locul 8 în top 50 festivaluri din lume! (PUBLICITATE) 24.05.2019

24.05.2019 Festivalul UNTOLD, mai tare decât Coachella, Burning Man sau Sziget! UNTOLD, pe locul 8 în top 50 festivaluri din lume! (PUBLICITATE) Echipa publicației DJ MAG, responsabilă de clasamentul anual Top 100 DJ, a realizat un nou poll. Au întrebat 100 cei mai buni DJ din lume care sunt festivalurile lor preferate din lume. Așadar pentru noul poll, Top 50 Festivals, voturile au venit



Festivalul UNTOLD, mai tare decât Coachella, Burning Man sau Sziget! UNTOLD, pe locul 8 în top 50 festivaluri din lume! (PUBLICITATE)

Echipa publicației DJ MAG, responsabilă de clasamentul anual Top 100 DJ, a realizat un nou poll. Au întrebat 100 cei mai buni DJ din lume care sunt festivalurile lor preferate din lume. Așadar pentru noul poll, Top 50 Festivals, voturile au venit chiar de la cei care te fac să vrei să rămâi la mainstage, […] Post-ul Festivalul UNTOLD, mai tare decât Coachella, Burning Man sau Sziget! UNTOLD, pe locul 8 în top 50 festivaluri din lume! (PUBLICITATE) apare prima dată în Libertatea.ro.

Festivalul UNTOLD, mai tare decât Coachella, Burning Man sau Sziget! UNTOLD, pe locul 8 în top 50 festivaluri din lume! (PUBLICITATE)

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii şi procurorii din Bucureşti instrumentează două dosare de tentativă de omor, doi bărbaţi fiind reţinuţi. În primul dosar, un bărbat de 43 de ani a înjunghiat, pe o stradă din Sectorul 4, o persoană fără adăpost, iar în cel

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat vineri că ar dori ca protestul "România vrea autostrăzi #şîeu" să rămână unul cetăţenesc, menţionând că "ar fi păcat să profite cineva

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit în această seară, la ieşirea din Făgăraş. Citește mai

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al Grupului PPE în Parlamentul European, a afirmat vineri, la Constanţa, într-o conferinţă de presă, că Partidul Social Democrat (PSD) şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE)

Mii de elevi de pe tot globul au părăsit sălile de clasă pentru o zi de proteste faţă de problema schimbărilor climatice. Franţa, Coreea de Sud, Australia şi India se numără printre ţările unde adolescenţii s-au adunat în număr mare

Un vâlcean a câştigat de curând aproape 250.000 de lei, investind doar 2 lei. Norocosul a jucat la o casă de pariuri sportive din Horezu - Vâlcea şi a avut şansa unui bonus

A fost anunţată majorarea tarifului pentru metrul cub de apă livrat la robinete. Managerul Companiei de Apă, Simona Săvulescu, susţine că majorările vor fi aplicate prin impunerea unui plan tarifar, odată cu implementarea unui nou proiect cu

Ford intenţionează să renunţe la peste 5.000 de angajaţi din Germania şi îşi va reduce forţa de muncă din Marea Britanie, în încercarea de a reveni pe profit în Europa, transmite Reuters. Ford a

Sunt deja ani buni de cand in fiecare zi, la Antena 3, subliniez nevoia disperata a Romaniei de autostrazi si cai ferate moderne. Am dedicat sute de ore de emisie subiectului autostrazi, in 10 ani. Poate

Preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a anunţat că pe perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare a delegat atribuţiile aferente funcţiei prim-vicepreşedintelui organizaţiei,

Deficitul acut de candidaţi de pe piaţa muncii i-a obligat pe angajatori să înţeleagă că este necesar să aibă grijă de reputaţia organizaţiei şi astfel au început să caute informaţii despre cum se dezvoltă brandul de

Cosmin Contra (42 de ani) a stârnit controverse în rândul suporterilor atunci când a anunțat lista finală pe care se va baza în dubla cu Suedia și Feroe. Suedia - România se joacă pe 23 martie, de la ora 19:00.

Vă propunem o colecţie de 10 filme de comedie care au cucerit atât publicul, cât şi criticii la momentul lansării lor. Ne puteţi scrie propriile opţiuni la secţiunea de comentarii a acestui

Din multitudinea de condimente, trei dintre ele nu trebuie să lipsească din nicio bucătărie. Pe lângă faptul că dau savoare preapatelor culinare, sunt şi foarte

În data de 3 aprilie 1927, Luigi Ionescu era scos de preotul paroh Nicolae Mircea din cristelniţa de la biserica din comuna Pânceşti, judeţul Putna, în perioada

Ne aflăm într-un post important pentru mulţi dintre creştini şi singura carne permisă în această perioadă e peştele, doar în zilele cu

Podul suspendat peste Dunăre, care va lega județul Brăila de Tulce,a a început deja să se construiască, urmând ca până la sfârșitul acestui ani să se execute peste 70% din pilonii de bază, potrivit președintelui Consiliului Județean

Echipa de volei feminin a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte a obţinut cel de-al patrulea succes consecutiv în campionat. Târgovişte s-a impus cu scorul de 3-1 în partida cu Dinamo Bucureşti, disputată în vineri, la Sala Sporturilor din

O tânără în vârstă de 20 de ani a scăpat cu viaţă, chiar dacă a făcut zob maşina. Lipsită de experienţă, şoferiţa a izbit de un cap de pod şi doi stâlpi pentru sustinerea energiei electrice. Imediat după impact, tânăra a părăsit

Patriarhul României poartă, conform tradiţiei bisericeşti, veşminte de culoare albă. Inclusiv acoperământul capului este