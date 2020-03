Festivalul de la Cannes a fost amânat 20.03.2020

Celebrul festival de film de la Cannes va fi amânat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Organizatorii au anunțat că gala cel mai probabil se va ține în vară. „Astăzi, am luat următoarea decizie: Festivalul de la Cannes nu se va putea organiza la datele prevăzute, din 12 în 23 mai. Mai multe ipoteze […] The post Festivalul de la Cannes a fost amânat appeared first on Cancan.ro.

