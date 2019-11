Festival în NBA: Noaptea de miercuri spre joi ne propune 11 confruntări de TOP! 20.11.2019

20.11.2019 Festival în NBA: Noaptea de miercuri spre joi ne propune 11 confruntări de TOP! În noaptea de miercuri spre joi iubitorii baschetului american vor avea parte de un adevărat festival de meciuri! În NBA vor avea loc nu mai puțin de 11 confruntări. Noaptea este deschisă de partidele Philadelphia 76ers – New York Knicks și



Festival în NBA: Noaptea de miercuri spre joi ne propune 11 confruntări de TOP!

În noaptea de miercuri spre joi iubitorii baschetului american vor avea parte de un adevărat festival de meciuri! În NBA vor avea loc nu mai puțin de 11 confruntări. Noaptea este deschisă de partidele Philadelphia 76ers – New York Knicks și Washington Wizards – San Antonio Spurs, dueluri programate pentru ora 02:00. În continuare, începând […] The post Festival în NBA: Noaptea de miercuri spre joi ne propune 11 confruntări de TOP! appeared first on Cancan.ro.

Festival în NBA: Noaptea de miercuri spre joi ne propune 11 confruntări de TOP!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 60 de ani a murit, după ce a fost victima unei agresiuni. Tragedia s-a produs în comuna Fulga, din Prahova, în urma unui scandal în familie, decedatul fiind un cetățean suedez. Principalul

Modificările la Ordonanţa 114 se bazează foarte mult pe elementele şi datele transmise de Banca Naţională a României (BNR), instituţie care a şi avizat documentul în forma sa actuală, a declarat,

Siemens România, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente şi servicii pentru pieţe strategice cum ar fi energia, sănătatea sau transporturile, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri consolidată de peste un miliard de lei. În România,

România a atras în perioada 2011-2018 aproximativ 230 milioane euro prin programele UE de finanţare pentru micro-întreprinderi şi fermierilor, fondurile fiind distribuite prin intermediul a 10 instituţii financiare, bancare şi

Victoria de serviciu din meciul cu Feroe (4-1) i-a dat curaj lui Nicolae Stanciu, care, în zona mixtă, a avut un discurs virulent împotriva criticilor lansate la adresa sa după eșecul din Suedia (1-2). L-a luat la țintă în

Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuză faptul că un medic oftalmolog din Cluj Napoca ar fi operat vreme de 10 ani fără să fi avut acest drept. Medicul şi-a obţinut diploma de specialitate, cea care-i permitea să opereze, abia anul trecut. O

O tânără de 34 de ani și mama, ei, de 57 de ani, arată mai degrabă ca două surori, astfel încât cei din jur nu își pot da seama ușor cine dintre ele este mai în vârstă. Citește mai

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a afirmat, joi, la o conferinţă de presă ce a avut loc la Parlament că ordonanţa de urgenţă iniţiată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader prezintă modificări 8 articole din Codul

Tânărul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, iar bătrânul a ajuns la spital pentru îngrijiri

Copiii jihadiştilor danezi născuţi în străinătate nu vor avea cetăţenia daneză, a anunţat joi guvernul după un acord cu aliatul său, formaţiunea populistă Partidul Popular Danez, informează

Bruce Gagnon, coordonatorul Reţelei Globale împotriva Armelor şi a Energiei Nucleare în Spaţiu, a declarat, citându-l pe astronautul american Edgar Mitchell, că dacă va avea loc un război în spaţiu, va fi ultimul, deoarece vor fi generate

Joi, 28 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 martie 2019, Loteria Română a acordat 23.554 câştiguri, în valoare totală de 1.412.389,12

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat astăzi, despre întâlnirea dintre preşedintele Klaus Iohannis şi reprezentanţi ai autorităţii judecătoreşti şi ai asociaţiilor profesionale ale magistraţilor, că preşedintele a făcut un lucru

Să fie mireasă este visul oricărei femei încă de când este doar o fetiţă. Câţi dintre noi nu avem clar în minte momentul în care o fetiţă de doar câţiva anişori este întrebată: „Ce-ai vrea să te faci când vei fi mare?”, iar

Niro Investment Group, unul dintre cele mai mari grupuri de afaceri din România, a anunţat, joi, că a demarat lucrările la primul hotel Swissôtel din România, o investiţie de aproximativ 60 milioane euro, care va fi operat de

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că Legea referendumului "prevede expres" că, în condiţiile în care alegerile europarlamentare şi referendumul anunţat de preşedinte sunt organizate în aceeaşi

CFR Călători aplică, începând de luni, mai multe modificări la procedura de validare în tren a legitimaţiilor de călătorie, informează joi, într-un comunicat de presă, compania de

Organizarea referendumului pe justiţie în alte secţii decât cele pentru alegerile europarlamentare demonstrează frica preşedintelui PSD Liviu Dragnea şi a preşedintelui ALDE Călin Popescu-Tăriceanu faţă de

Berbec Ai o săptămână excelentă la capitolul comunicare, iar acest lucru te ajută să legi conexiuni cu tot felul de persoane cu care interacționezi de-a lungul săptămânii. În plus, săptămână

Ministrul norvegian al justiţiei Tor Mikkel Wara a demisionat joi, la două săptămâni după ce Serviciul de securitate PST a anunţat că o suspectează pe partenera sa că a incendiat automobilul cuplului într-un