FEST-FDR 2021 29.08.2021

O singură zi ne mai desparte de primul spectacol din FEST-FDR 2021, eveniment organizat de Teatrul Național din Timișoara cu sprijinul Primăriei și al Casei de Cultură a Municipiului, acțiune co-finanțată



O singură zi ne mai desparte de primul spectacol din FEST-FDR 2021, eveniment organizat de Teatrul Național din Timișoara cu sprijinul Primăriei și al Casei de Cultură a Municipiului, acțiune co-finanțată de...

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a fost nevoită să îşi anuleze toate evenimentele de amploare de la Palatul Buckingham şi Castelul Windsor pentru restul anului, din cauza epidemiei de coronavirus, a anunţat joi palatul, transmite

Irina Bara (142 WTA) s-a calificat în turul al treilea după ce belgianca Alison Van Uytvanck (65 WTA) a abandonat la scorul de 6-1 4-0 și 30-0. Românca o va întâlni pe americanca Sofia Kenin

Au mai rămas doar cinci zile până la foarte importantul meci de baraj din Islanda, iar Mirel Rădoi se confruntă cu o mare criză de efectiv. Mulți jucători de bază sunt indisponibili, fie din cauza infectării

Monumentul Eroilor din comuna Socond a fost profanat. Vinovat se face un minor în vârstă de 12 ani care a fost deja identificat de către

Pandemia de COVID-19 a ridicat multe probleme pentru industria HoReCa, restaurantele fiind unul dintre cele mai afectate businessuri de restricţiile impuse de autorităţi pentru a limita răspândirea

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai sexy prezențe din showbiz și chiar dacă acum nu mai este implicată în niciun proiect TV, aceasta este prezentă în mediul online, unde își ține la curent fanii, cu toate schimbările din viața ei. Zilele

Andreea Esca ține la silueta ei, și nu numai, pentru că o viață sănătoasă înseamnă, musai, cât de puțină mișcare zilnic. Vedeta de la Pro TV nu face rabat și merge des la sala de fitness, unde trage tare, nu glumă. Imaginile vorbesc de la

Povestea CarsX Garage a început în 2015, atunci când Lucian Pavel, absolvent de Inginerie Auto, a hotărât să-şi urmeze pasiunea pentru maşini, încurajat de familie şi prietenii cărora le-a modificat şi îmbunătăţit maşinile încă de la

Poliţiştii din Prahova au fost sesizaţi, sâmbătă dimineaţă, cu privire la faptul că pe DN 1B – Mizil un autoturism se află în afara părţii carosabile şi prezintă

Biroul Electoral Central a decis să claseze toate cererile de renumărare a voturilor la alegerilor locale, după ce Biroul Electoral al Bucureștiului ceruse soluționarea acuzațiilor de fraudă de la sectorul 1 și sectorul 5, scrie News.ro . BEC a

Retailerul online de fashion About You din Hamburg a reuşit ca într-un an să vândă în România peste 3 milioane de articole de îmbrăcăminte, încălţă­min­te şi accesorii în valoare de circa 100 milioane euro, con­form oficialilor

Rata ajustată sezonier a şomajului din UE a crescut pentru a cincea lună consecutiv, atingând 7,4% în august, potrivit datelor Eurostat, scrie

Mihai Stoica a fost numit în zilele trecute președinte al Consiliului de Administrație al FCSB. Ocuparea celei mai importante funcții din club nu l-a împiedicat să facă scandal în derby-ul cu Dinamo (3-2): și-a înjurat adversarii, a plâns, l-a

O femeie de 75 de ani din județul Vaslui a scăpat teafără după ce a stat mai bine de o oră într-o fântână adâncă de 15 metri și cu o adâncime a apei de peste 4 metri. Scoasă la suprafață de un echipaj de pompieri, femeia, conștientă

SARS-CoV-2 nu ţine cont de nume, funcţie sau conturi în bancă. Nume importante completează lista persoanelor care au fost confirmate cu

Pentru 25 din cele mai mari 100 de companii de construcţii din România după rezultatele afe-rent­e anului trecut, 2019 a adus creşteri ale ci­frelor de afa­ceri de două până la zece ori com­parativ cu anul

Tehnicianul de la HC Zalău s-a simțit rău, a crezut că este răcit, dar a ieșit pozitiv la testul COVID-19 Virusul SARS CoV-2 l-a ”lovit” și pe Gheorghe Tadici, tehnicianul de la HC Zalău. Fostul selecționer al echipei României s-a simțit

Record absolut de infectări cu coronavirus în Capitală de la începutul pandemiei, 562 de persoane au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore. Județele cu cele mai multe cazuri

Liderul mondial Novak Djokovic (33 de ani) l-a învins pe rusul Karen Khachanov (24 de ani, 16 ATP), scor 6-4, 6-3, 6-3, și s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros 2020. Novak Djokovic a fost pus în dificultate pentru prima

Ionela Prodan, cântăreața de muzică populară, s-a stins într-un aprilie ploios în urmă cu doi ani. Astăzi, artista care a în întreaga ei carieră a fost toată numai un zâmbet ar fi împlinit 73 de ani. CITEȘTE ȘI: DOI ANI DE LA MOARTEA