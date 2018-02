Fermierii care nu şi-au vândut porumbul la recoltare câştigă acum cu 30 de lei pe tonă mai mult. Stocarea rapiţei a fost însă o alegere păguboasă 06.02.2018

Fermierii români care au amânat să-şi vândă porumbul la recoltare, în speranţă unui preţ mai bun, obţin acum cu 30 de lei mai mult pe tona de porumb decât la recoltare, potrivit unei analize realizate de Agro Go - o platformă de informare şi tranzacţionare a cerealelor.

