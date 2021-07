Fericire mare în showbiz! Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia! Cum arată inelul de logodnă 22.07.2021

22.07.2021 Fericire mare în showbiz! Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia! Cum arată inelul de logodnă Este fericire mare în showbizul românesc! Alex Velea și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Antonia. Ce mesaj a publicat cântărețul pe rețelele de socializare și cum arată inelul de logodnă. […] The post Fericire mare



Fericire mare în showbiz! Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia! Cum arată inelul de logodnă

Este fericire mare în showbizul românesc! Alex Velea și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Antonia. Ce mesaj a publicat cântărețul pe rețelele de socializare și cum arată inelul de logodnă. […] The post Fericire mare în showbiz! Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia! Cum arată inelul de logodnă appeared first on Cancan.

Fericire mare în showbiz! Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia! Cum arată inelul de logodnă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Construcţiile, un sector care a însemnat 6,4% din PIB în 2019, vor înregistra o creştere de 10,3% în 2020, potrivit prognozei de vară a Comisiei Naţionale de Stra­tegie şi Prognoză (CNSP). Con­strucţiile vor fi singurul sector eco­no­mic

România a exportat cereale în valoare de 1,138 miliarde de euro în primele cinci luni ale anului, cu 30,1% mai mult față de perioada similară de anul trecut, arată Institutul Naţional

De milenii, oamenii și-au format tot felul de obiceiuri pentru a preveni… ghinionul. Trei pași înapoi, degetele încrucișate sau bătutul în lemn sunt câteva mici obiceiuri care, la un moment dat, au devenit parte a credințelor populare,

Ministerul Finanţelor a publicat, pe 18 au­gust, un proiect de ordonanţă de ur­gen­ţă prin care se modifică Legea RCA pen­tru a corecta încălcările semnalate de Comi­sia Eu­ropeană, potrivit informaţiilor din

Fall Guys devine din ce în ce mai popular. Jocul prinde viteză și în lumea esports. FALL Guys este noua senzație în gaming, cu milioane de jucători, așa că nu e o surpriză că își face loc și pe piața de esports. Deja se organizează primul

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus, sâmbătă, la congresul extraordinar al ,PSD; că este extrem de revoltată față de măsurile anunțate de Guvern care vizează începerea

Un eveniment ce părea imposibil de organizat, acum trei luni, s-a desfăşurat, sâmbătă dimineaţă, cu o participare impresionantă din partea iubitorilor de

Până în 2023, toate tronsoanele de cale ferată trebuie să fie modernizate, astfel încât să se poată circula cu o viteză de 160 de km/h, susține premierul Ludovic Orban. „Obiectivul nostru ca până

Coronavirus România, 23 august. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat și numărul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza coronavirusului, în ultimele 24 de ore. Astfel, nu mai puțin de 39 de oameni au fost răpuși de COVID-19. Iar

Bucureştiul este şi astăzi pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus. Capitala este urmată de judeţul Prahova, iar pe locul trei se clasează judeţul

În Germania, cel mai puternic sindicat din in­dustrie a încins dezbaterile privind intro­du­cerea săptămânii de lucru de patru zile - adică un weekend de trei

Rata de dobândă la titlurile de stat cu scadenţă 10 ani a înregistrat o creştere cu 7,5% în a treia săptămână din luna august, ajungând la 4,075%, cel mai ridicat nivel de la finalul lunii mai a anului curent, conform unei analize realizate

Cele şapte fonduri de pensii private Pilon II au încheiat luna iulie din 2020 cu active totale de aproximativ 66,3 mi­liarde de lei, în creştere cu 4 mi­liarde de la începutul anului, arată cele mai recente date ale Autorităţii de Supraveghere

Primul adolescent care a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus era în categoria de vârstă 10-18 ani, protrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS). Este vorba despre primul caz de deces în această categorie de vârstă, înregistrat

Tranzacţiile globale au înregistrat o oprire bruscă odată cu declanşarea pandemiei COVID-19, companiile optând să-şi conserve lichidităţile când s-au văzut confruntate cu efectele imediate ale crizei, dar firmele care iau decizii

Premierul Ludovic Orban a declarat că Ministerul Sănătății va rezilia luni contractul cu firma care trebuia să livreze măștile pentru persoanele vulnerabile, dacă aceasta nu va aduce materialele de protecție, potrivit Mediafax.

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, marţi, la 80.390 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.060 de noi îmbolnăviri din 20.479 de teste efectuate. În acelaşi timp

CFR CLUJ. Kevin Boli e jucătorul din Liga 1 cu comportamentul cel mai ciudat: din martie până acum a plecat de două ori și a susținut că era liber de contract, după care a recunoscut că a greșit și a revenit în Gruia. Petrescu l-a

Australianul care, la 15 martie, a ucis 51 de persoane și a rănit alte câteva zeci în două moschei din Christchurch, a compărut luni, 24 august, în fața Înaltei Curți de Justiție, informează BBC. Scenele din fața sălii de judecată,

În urmă cu cinci ani, cancelara germană Angela Merkel rostea celebra propoziţie "Vom reuşi!". În 2015 au venit în Germania sute de mii de migranţi în doar câteva luni. O retrospectivă şi un