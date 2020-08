Femeile lui Lukaşenko: o poveste decadentă. Când masculinitatea de tip sovietic e înfruntată 14.08.2020

14.08.2020 Femeile lui Lukaşenko: o poveste decadentă. Când masculinitatea de tip sovietic e înfruntată Alegerile din Belarus l-au adus pe ”masculul alfa al națiunii”, care a cultivat lângă el modelul soțiilor-trofeu, în fața unei lumi schimbate. Schimbarea politică mai poate aștepta, dar schimbarea socială deja a început în ultimul



Alegerile din Belarus l-au adus pe ”masculul alfa al națiunii”, care a cultivat lângă el modelul soțiilor-trofeu, în fața unei lumi schimbate. Schimbarea politică mai poate aștepta, dar schimbarea socială deja a început în ultimul refigiu al sexismului de partid și de stat. Belarus este probabil singura ţară din lume (în afară de Coreea de […]

