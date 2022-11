Femeile ar trebui să facă primul pas în întâlnirile online. Ce spun studiile 22.11.2022

22.11.2022 Femeile ar trebui să facă primul pas în întâlnirile online. Ce spun studiile Un studiu recent arată că bărbații sunt mai predispuși să trimită primul mesaj decât femeile. Această tendință a fost împărtășită în rândul femeilor de toate vârstele, maximum 40% dintre femei trimițând primele



Femeile ar trebui să facă primul pas în întâlnirile online. Ce spun studiile

Un studiu recent arată că bărbații sunt mai predispuși să trimită primul mesaj decât femeile. Această tendință a fost împărtășită în rândul femeilor de toate vârstele, maximum 40% dintre femei trimițând primele mesaj.

Femeile ar trebui să facă primul pas în întâlnirile online. Ce spun studiile

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Agenţia Europeană pentru Medicamente a autorizat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania americană Novavax, care folosește o tehnologie diferită de cea a vaccinurilor deja aprobate la nivelul Uniunii Europene. Serul Nuvaxovid dezvoltat de

Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, de la lansarea aplicaţiei https://plf.gov.ro şi până în această seară la ora 18:00, 71.352 persoane au generat formulare digitale de intrare în România

FCU Craiova a remizat acasă, scor 0-0, cu CS Mioveni, în ultima etapă a anului. Fiecare a oferit ieri, cu mici excepții, fotografia a ceea ce a arătase până acum de-a lungul sezonului. Oltenii, cu probleme la creație, Mioveniul, la

Una dintre puţinele categorii de investitori care au pierdut pe fondul creşterilor înregistrate de pieţele europene de capital din 2021 a fost reprezentată de cei care s-au orientat către oferte publice iniţiale (IPO) supraevaluate, relatează

Peste 180.000 de certificate COVID false au fost descoperite în ultimele 6 luni în Franța! Țara a anunţat luni că a descoperit cel puțin 182.000 de certificate sanitare falsificate începând din iunie, de când au […] The post Peste 180.000

Autorităţile sanitare din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au anunţat duminică încă 12.133 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron confirmate în ultimele 24 de ore, al căror total ajunge astfel în această ţară la

Orezul este unul dintre cele mai consumate alimente la nivel mondial. În pofida popularităţii sale, orezul este un produs cu adevărat sănătos şi recomandat în alimentaţia zilnică atât timp cât nu este deposedat de nutrienţii esenţiali în

Cu mai puţin de un an înainte de alegerile de la mijloc de mandat, administraţia Biden încasează o lovitură grea chiar de la un reprezentant al său, senatorul democrat Joe Manchin, din Virginia de

Adela Popescu este o gurmandă declarată! Vedeta a dezvăluit care este preparatul favorit, la care nu poate renunța sub nicio formă, în prag de sărbători. Masa de Crăciun reprezintă momentul în care stăm alături de […] The post Adela

Conducerea Primăriei Sibiu a intrat în conflict cu majoritatea din Consiliul Local, deoarece aleşii locali nu s-au înţeles în privinţa componenţei Consiliului de Administraţie (CA) al Societăţii de transport în comun

Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost, în 2020, de aproximativ 13.400 miliarde de euro la preţuri curente, iar în termeni reali PIB-ul UE a fost anul trecut cu 17% mai mare decât în 2010, arată datele publicate luni de Oficiul European de

Peste 28.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care peste 6.000 cu prima doză, a anunţat marţi Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

După 2004, 2010, 2012 și 2014, Mircea Lucescu e desemnat din nou cel mai bun antrenor, felicitări! De data asta grație rezultatelor obținute în 2021, surprinzător, cu Dinamo Kiev. Surprinzător deoarece când a preluat-o, în iulie 2020,

Meciul Zilei vă este prezentat de tipsterii GSP.RO Alberto Boțoghină și Sebastian

În Marea Britanie şi alte părţi ale Europei, noile restricţii guvernamentale, dublate de neliniştea sporită privitoare la noua tulpină de coronavirus, au redus dramatic activitatea restaurantelor, barurilor şi magazinelor, relatează The New

Israelul a înregistrat primul deces provocat de varianta Omicron a coronavirusului, relatează marţi Reuters, preluând presa

Ministrul de finanţe al Poloniei a anunţat că se aşteaptă ca TVA să fie zero la alimente începând cu 1 fabruarie, modificarea urmând să afecteze toate produsele supuse în prezent ratei de 5%, relatează The First

Proiectul de lege privind Certificatul COVID, care a împărţit Coaliţia de guvernare în două, va fi aprobat până la finalul lui 2021, însă în procedură de urgenţă în Parlament, aşa cum au cerut PNL şi Nicolae Ciucă, în formula dorită

BETANO.com, operator european de top al industriei de pariuri sportive și cazinou online, a fost onorat cu două noi premii acordate de IAB și Casino Magazine pentru implicarea în proiecte ample care vizează responsabilitatea socială și susținerea

Marius Csampar și Cristian Cioacă au fost colegi de celulă în închisoare, dar “concubinajul” dintre ei au durat o zi și o noapte. Fostul deținut nu-l suporta, sub nicio formă, pe cel condamnat că a […] The post Marius Csampar, scandal