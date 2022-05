Femeie de 30 de ani, găsită moartă în judeţul Bihor, împachetată în saci menajeri. Prietenul ei este principalul suspect 25.05.2022

25.05.2022 Femeie de 30 de ani, găsită moartă în judeţul Bihor, împachetată în saci menajeri. Prietenul ei este principalul suspect Molnar Beata, în vârstă de 30 de ani, a fost găsită moartă într-o zonă cu vegetaţie abundentă din judeţul Bihor, trupul său fiind împachetat în saci menajeri. Principalul suspect în acest caz este prietenul femeii, alături de care victima



Femeie de 30 de ani, găsită moartă în judeţul Bihor, împachetată în saci menajeri. Prietenul ei este principalul suspect

Molnar Beata, în vârstă de 30 de ani, a fost găsită moartă într-o zonă cu vegetaţie abundentă din judeţul Bihor, trupul său fiind împachetat în saci menajeri. Principalul suspect în acest caz este prietenul femeii, alături de care victima plecase din Cluj-Napoca, informează News.ro. Poliţiştii clujeni au anunţat miercuri că au găsit trupul unei femei […]

Femeie de 30 de ani, găsită moartă în judeţul Bihor, împachetată în saci menajeri. Prietenul ei este principalul suspect

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Radu Arseni, proprietarul unei pensiuni din zona Moeciu, a transformat un concept de proiect turistic care ar fi trebuit să cuprindă şi ateliere de activităţi într-o uni­tate de cazare clasică, din cauza

Câştigul salarial mediu nominal net a fost, în mai, de 3.492 de lei, cu 69 de lei (-1,9%) mai mic față de luna precedentă, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică

Deciziile preşedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea obligatorie a personalului medical care intră în contact cu persoane vulnerabile şi privind extinderea utilizării certificatelor Covid-19

UEFA a pornit o investigație disciplinară cu privire la incidentele care au avut loc pe stadionul Wembley și în împrejurimile arenei cu ocazia finalei EURO 2020. Incidentele scandaloase din Londra cu ocazia finalei EURO 2020 nu rămân fără

Ion Rădoi, care a intrat miercuri în atenția DNA într-un dosar de corupție, are 59 de ani, este lider de sindicat la metrou de mai bine de 15 ani și a fost parlamentar PSD. Ion Rădoi este cunoscut drept „omul cu greva de la metrou”,

Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilă şi decoraţiuni din Europa Centrală şi de Est, vine la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) cu a doua emisiune de obligaţiuni, în valoare de 7 milioane de euro, care se tranzacţionează

CFR Cluj o elimină pe Borac Banja Luka, după o evoluție dezastruoasă în Bosnia, scor 1-2 după prelungiri. Marko Maksimovic (37 de ani), antrenorul campioanei Bosniei, a recunoscut superioritatea „feroviarilor”, dar acuză o fază de

Sezonul trei al serialului Avanpostul (The Outpost) are premiera pe 17 iulie, sâmbăta, de la 20:00, la DIVA! Vara vine cu un nou sezon al serialului Avanpostul, o producție fantasy îndrăgită de fani. Sezonul trei o readuce în atenția publicului

Premierul Florin Cîţu a transmis, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa, că românii ar trebui să se obişnuiască cu preţurile care cresc şi scad, pentru că asta înseamnă economie de

Primarul unei comune a fost condamnat definitiv, pentru contrabandă cu ţigări ruseşti şi va fi demis de prefect din funcţia

Papa Francisc a părăsit în această dimineaţă spitalul Gemelli din Roma unde s-a recuperat după o intervenţie suferită la colon, informează Le Figaro. Suvernul Pontif, în vârstă de 84 de ani, a

Preşedintele Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite, Jerome Powell, a declarat miercuri că unul dintre cele mai puternice argumente pentru ca banca centrală să înfiinţeze o monedă digitală este că ar reduce nevoia unor alternative private,

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin

Un urs a sărit gardul şi a intrat în curtea Spitalului de Psihiatrie Voila, ajungând din zona verde din spatele curţii în cea cu pavilioane unde sunt personal medical şi

Căpitanul Universității, Nicușor Bancu (28 de ani), e recuperat complet de pe urma leziunii suferite pe 26 mai, la ligamentul colateral intern al genunchiului, și poate fi folosit sâmbătă contra FC Argeș. Inițial se vorbise de cel puțin două

Atelierul de bijuterii şi obiecte din ceramică Gruni a luat naştere în 2019, la Timişoara, dintr-o provocare a antreprenoarei Livia Coloji de a realiza ilustraţii pe

Astăzi este, în sfârșit, vineri – ziua pe care o iubesc cel mai mult oamenii, pentru că urmează două zile pline cu momente de relaxare și distracție alături de persoanele dragi! Și, ca să îți […] The post BANCUL ZILEI | Ce se

Vine vara, ne gandim la soare, vacanta, plaja si relaxare. Dar pentru unii dintre noi, toate acestea sunt doar la un pas distanta. Iesim din casa si in curte ne asteapta o imbietoare priveliste: apa […] The post Ce tip de mozaic folosim pentru

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de joi, 15 iulie

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, o Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale, a anunţat Cseke Attila - ministerul Dezvoltării Lucrărilor