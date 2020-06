Femeia luată de viitură la Vaslui a fost găsită decedată 23.06.2020

23.06.2020 Femeia luată de viitură la Vaslui a fost găsită decedată Femeia din Vaslui care a fost luată de viitură a fost găsită, după multe ore de căutări. Din nefericire, era decedată. Avea 75 de ani și a fost luată de viitura formată în localitatea Gușiței, comuna Dimitrie Cantemie, județul Vaslui.



Femeia luată de viitură la Vaslui a fost găsită decedată

Femeia din Vaslui care a fost luată de viitură a fost găsită, după multe ore de căutări. Din nefericire, era decedată. Avea 75 de ani și a fost luată de viitura formată în localitatea Gușiței, comuna Dimitrie Cantemie, județul Vaslui. CITEȘTE ȘI: UN VĂCAR DIN ARGEȘ A FOST LUAT DE VIITURĂ ȘI A MURIT A fost […] The post Femeia luată de viitură la Vaslui a fost găsită decedată appeared first on Cancan.ro.

Femeia luată de viitură la Vaslui a fost găsită decedată

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 38 de ani, condamnat anterior pentru pedofilie, a fost surprins de un locatar, care a sunat la 112. Până la sosirea poliţiştilor, locatarii au reuşit să-l imobilizeze pe prădătorul

Un scrutin anticipat este soluția ideală pentru Republica Moldova, a declarat eurodeputatul PSD Andi Cristea, președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, într-un interviu pentru Europa Libera. Citește mai

Horoscop 5 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 5 iunie 2019 - Berbec Ești tentat să îți asumi un rol care nu ți se potrivește și nici nu este acceptat de cei din jur. Poți fi lider, dar pentru asta e nevoie de o

Mii de bolizi de lux, printre care Ferrari, Rolls Royce sau Bentley, sunt abandonaţi în deşert în apropiere de Dubai, scrie

Jurnalista Norma Sarabia a fost asasinată marţi în sud-estul Mexicului; ea este a şasea victimă înregistrată anul acesta în rândul presei, consemnează

Hermannstadt și U Cluj joacă miercuri, de la 18:00, returul barajului pentru un loc în ediția următoare a Ligii 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Sibienii s-au impus

Cazul este descris ca unul dintre cele mai oribile din istoria statului american. Mama a cinci copii care au fost ucişi de tatăl lor a uimit sala de judecată din Carolina de Sud, solicitând juriului să-i cruțe viața fostului

Constantin Alexandru Havriş, director al Direcţiei Dezvoltare Investiţii în cadrul SN Nuclearelectrica SA, a fost trimis miercuri în judecată de către DNA, acuzându-l de măsluirea unui concurs de angajare în cadrul societăţii SN

Casa de avocatură RTPR Allen & Overy anunţă promovarea Alinei Stăvaru în poziţia de Partener, după zece ani de activitate în cadrul firmei. Ea va completa astfel echipa de parteneri formată din Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru

Gigi Becali a anunțat că fostul arbitru Alexandru Tudor va superviza activitatea la academia FCSB. Roș-albaștrii au 16 grupe de copii și juniori. Citește mai

O filmare de două minute, captată de pe camera de supraveghere instalată în containerul de acces în clubul Colectiv, confirmă opinia experților INEC care au vorbit despre o deflagrație provocată de substanțe necunoscute, ipoteză care nu a fost

Peste 20 de suspecţi au fost aduşi cu mandate de aducere la DIICOT Galaţi pentru a fi audiaţi. Procurorii antimafia au indisponibilizat mai multe maşini de lux şi sume de bani găsite la locuinţele persoanelor suspectate de proxenetism şi trafic

Fernando Ricksen, fostul internaţional olandez de 42 de ani, a ajuns pe ultima linie dreaptă a luptei cu o maladie incurabilă şi vrea să se despartă de fani cu un eveniment caritabil. Se stinge de la o zi la alta şi simte că sfârşitul e

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis să înlocuiască măsura arestului preventiv în cazul falsului chirurg italian Matteo Politi cu măsura controlului judiciar. Hotărârea nu a fost contestată de procurori, iar, în aceste condiții,

Patriarhia Română își exprimă profunda indignare privind ofensa publică adusă în spectacolul de teatru „Eu sunt. Citește mai

Marian Drăguescu a fost copilotul lui Mihai Leu în etapa a III-a a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă

„Este un fel de populism al premierilor din estul Germaniei. Aceştia ştiu că această carte pro-Rusia este populară, şi una jucată de

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că îi va trimite omologului său american Donald Trump un nou „copac al prieteniei”, după ce primul, plantat în timpul unei vizite la Casa Albă s-a uscat.

Apar informații noi în cazul sinuciderii lui Marcel Lepa, cel care l-a împușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei. Lepa s-a sinucis, spânzurându-se cu un cearșaf, în penitenciarul de la Timișoara. Ionel Marcel Lepa, bărbatul care l-a

Mama unui copil de 7 ani, din judeţul Botoşani, o acuză pe învăţătoare micuţului că îl bate în mod regulat la şcoală. Băieţelul are probleme cu memoria dar nu ar deranja orele de curs. S-a sesizat Inspectoratul Şcolar General dar şi