Federer surâzătorul, inimitabilul 23.09.2022

23.09.2022 Federer surâzătorul, inimitabilul După fiecare victorie nu emitea decât un răcnet bine înnăbușit. M-a emoționat (nu știu dacă se mai folosește acest verb) mesajul lui Federer către familia și suporterii săi prin care îi anunța retragerea lui din tenisul lumii. M-am



Federer surâzătorul, inimitabilul

După fiecare victorie nu emitea decât un răcnet bine înnăbușit. M-a emoționat (nu știu dacă se mai folosește acest verb) mesajul lui Federer către familia și suporterii săi prin care îi anunța retragerea lui din tenisul lumii. M-am simțit vizat. Sunt suporter al său de când l-am văzut prima oară, adică demult. Nu-l mai auzisem exprimându-se ca în acest mesaj. ...

Federer surâzătorul, inimitabilul

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

SUA a somat, luni, regimul militar care a preluat cu forţa puterea în Sudan să se retragă de la guvernare, exprimând preocupări grave în legătură cu lovitura de stat din Khartoum. Ambasada SUA din Khartoum

Cum poate o companie de retail să ofere finanţare pe 3 ani pentru achiziţiile de retail cu 0% dobandă şi comision zero pentru sume de peste 15.000

Raport dur făcut de administratorul judiciar împotriva acționariatului spaniol, condus de Pablo Cortacero. Oamenii lui Răzvan Zăvăleanu au explicat în 986 de pagini mecanismele prin care ibericii au crescut în 10 luni deficitul clubului de la 3,9

Turneul naţional Vioara lui Enescu a ajuns în al 10-lea an de existenţă, iar în 2021 şi, ca şi în atipicul an 2020, a alternat concertele în aer liber cu cele în săli

Acțiunile naționalelor de juniori ale României au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Site-ul Federației Române de Fotbal anunță că naționalele de juniori nu vor mai disputa partidele amicale programate în luna noiembrie.

IPJ Olt a afişat marţi, 26 octombrie 2021, rezultatele în urma susţinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea, cu recrutare din sursă externă, a şase posturi de ajutor de şef de

Republica Moldova a încheiat un contract cu Polonia pentru livrarea de gaze naturale, aceasta fiind prima dată când ţara fost sovietică apelează la un alt furnizor decât Rusia pe fondul continuării conflictului cu gigantul rus Gazprom, relatează

Hotărârea Ligii Profesioniste de a amâna meciul Farul-FCSB din 24 octombrie în 4 noiembrie, pe considerentul că formația bucureșteană n-are 13 jucători disponibili, provoacă alte și alte controverse. Președintele clubului dobrogean, Gică

Toamna deja și-a intrat în drepturi, iar tu privești în urmă cu dor la zilele călduroase de vară, însă și toamna există motive pentru care să te bucuri, peisajul cu nuanțe de roșu portocaliu, ce te determină să stai cât mai mult timp în

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a discutat, luni, prin videoconferinţă, cu reprezentanţii CNCAV şi cei ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, ocazie cu care a subliniat necesitatea accelerării campaniei de

Florin Cîţu şi Nicolae Ciucă se văd la această oră cu Marcel Ciolacu şi o parte din conducerea PSD la Vila Lac pentru a discuta despre viitorul guvernării, susţin surse politice pentru

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru a admis la Digi24 că i s-a propus postul de ministru al Sănătății în guvernul pe care Nicolae Ciucă trebuie să îl formeze până pe 31 octombrie și a transmis pe Facebook că portofoliul de la

Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat. Vedeta are mai multe secrete și duce un mod de viață sănătos. La 51 de ani, Anca Țurcașiu are o talie de viespe. Internauții se miră cum femeia […] The post Secretul Ancăi Ţurcaşiu: cum de

Reprezentanţii CNCAV au anunţat faptul că aproape 151.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Dintre aceştia, peste 111.000 au făcut prima doză. Astfel, din cele 150.935 de persoane vaccinate în ultimele 24 […] The post

România se poate mândri cu momente importante din istoria sportului-alb: Novak Djokovici a câştigat, la Bucureşti, primul meci din carieră pe tabloul unui turneu ATP. Iar acum, noua senzaţie din tenisul feminin a reuşit o performanţă similară,

Premierul interimar Florin Cîțu a numit-o miercuri, 27 octombrie, pe Marioara-Artemis Gătej în funcţia șef al Gărzii Naţionale de Mediu, informează Agerpres. Marioara-Artemis Gătej va avea rang de secretar de stat, iar decizia numirii a fost

Organizatorii Transylvania Open au anunţat programul de mâine, Halep urmând să o întâlnească pe Gracheva, iar Răducanu pe Ana

Liderii Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 au decis ca doi membri să alerge pe traseul pe care avea loc în fiecare an Crosul 15 Noiembrie, pentru ca tradiţia celei mai vechi competiţii de atletism din România să nu se piardă în această perioadă în

Jucătoarea de tenis Simona Halep (18 WTA) a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online susţinută după ce a învins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, în prima rundă a turneului

Cetăţenii care aleg să circule în oraş cu transportul în comun sau pe jos, în loc să meargă cu propria mașină, au grijă de calitatea aerului în localitatea unde trăiesc și nu sunt săraci, a declarat, joi, ministrul Mediului, Tanczos