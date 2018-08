FCSB - RUDAR 4-0 // Mihai Pintilii, după victoria categorică din Europa League: "Tinerii să facă ce vor în ultimii 16 metri! Mă bucur că au marcat" » Ce zice despre retragere 03.08.2018

03.08.2018 FCSB - RUDAR 4-0 // Mihai Pintilii, după victoria categorică din Europa League: "Tinerii să facă ce vor în ultimii 16 metri! Mă bucur că au marcat" » Ce zice despre retragere FCSB s-a calificat în turul III preliminar al Europa League, după ce a câștigat pe teren propriu cu 4-0 în fața lui Rudar Velenje. În tur, steliștii au câștigat cu 2-0. FCSB va juca în turul III cu formația



FCSB - RUDAR 4-0 // Mihai Pintilii, după victoria categorică din Europa League: "Tinerii să facă ce vor în ultimii 16 metri! Mă bucur că au marcat" » Ce zice despre retragere

FCSB s-a calificat în turul III preliminar al Europa League, după ce a câștigat pe teren propriu cu 4-0 în fața lui Rudar Velenje. În tur, steliștii au câștigat cu 2-0. FCSB va juca în turul III cu formația croată Hajduk Split, pe 9, în Croația, și 16 august, la București. ...

FCSB - RUDAR 4-0 // Mihai Pintilii, după victoria categorică din Europa League: "Tinerii să facă ce vor în ultimii 16 metri! Mă bucur că au marcat" » Ce zice despre retragere

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un accident cu două autoturisme implicate, produs joi pe DN2 E85, la Mărăcineni, s-a soldat cu rănirea a două persoane, între care şi un copil. Vina îi aparţine unui şofer sârb care a trecut de pe acostamentul lărgit pe banda de circulaţie

Procurorii au trimis la Brigada Rutieră a Capitalei dosarul penal întocmit pe numele fostului tenismen Ilie Năstase, pentru completarea probatoriului. Astfel, poliţiştii Brigăzii Rutiere urmează să audieze martorii prezenţi în dimineaţa zilei

O grefieră din Iaşi a fost condamnată pentru neglijenţă în serviciu şi obligată să achite daune morale unui fost deţinut. Din vina acesteia, bărbatul a stat şase luni în plus în închisoare, deşi era eliberat

Primul volum al Arhivelor Naţionale din Ungaria a apărut în limba română în cadrul seriei „Ghidul bilingv al fondurilor şi colecţiilor arhivistice privitoare la Transilvania, anterioare anului

Un taximetrist în vârstă de 51 de ani, din Buzău, a fost protagonistul unui eveniment demn de cascadorii râsului. Ajuns acasă după program, acesta a dorit să-şi parcheze maşina dar, fiind sub influenţa alcoolului, a nimerit în peretele unui

Cu o rată de promovabilitate de 56,03%, faţă de 62,28% cât s-a înregistrat în 2017, în judeţul Călăraşi, trei licee se află în topul unităţilor de învăţământ unde au promovat cei mai mulţi elevi examenul de

Turiştii nu vor putea fi despăgubiţi integral dacă aleg doar serviciile de cazare şi masă, fără transport sau un alt serviciu asociat, a declarat, joi, Dragoş Anastasiu, vicepreşedinte al

Un băiat în vârstă de opt ani din localitatea vasluiană Zăpodeni, care ar fi fost agresat de un alt copil de aceeaşi vârstă, a fost transportat la spital, joi, deoarece prezenta o plagă tăiată în

Modificările la Codul penal au fost adoptate de Camera Deputaţilor, cu 167 de voturi pentru, în condiţiile în care erau necesare 165. Iohannis a declarat că adoptarea modificărilor la Codul Penal este

La sfârșitul unei întâlniri în Biroul Oval cu principalii săi consilieri, pe tema sancțiunilor adoptate contra Venezuelei, președintele Donald Trump și-a uimit din nou colaboratorii. El i-a întrebat direct

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat, joi, în consultare publică, un proiectul de ordin care oferă profesorilor cu experienţă didactică şi managerială posibilitatea de a contribui la

Poliţia a arestat o femeie care s-a urcat la baza Statuii Libertăţii într-un protest împotriva politicilor privind imigraţia ale administraţiei Trump, pe data de 4 iulie, scrie The Guardian. Femeia

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, i-a întrebat public pe şeful ANAF şi pe ministrul Finanţelor când au de gând să recupereze "sutele de mii de euro" pe care şeful statului Klaus Iohannis

Parlamentarii Opoziţiei sunt de părere că membrii coaliţiei de guvernare nu au motive şi nici curaj să îl suspende din funcţie pe preşedintele Klaus Iohannis. "Nu reprezintă un element de noutate.

George Soros nu are un plan secret de a invada Europa cu migranţi, a insistat joi Fundaţia pentru o Societate Deschisă a finanţistului şi filantropului american, respingând astfel alegaţii lansate de ministrul

Băncile cu o cotă de 0.5-0.7% vor fi achiziţionate într-un an jumătate, iar cu proces on going este o bancă vizată, a spus Radu Dumitrescu, Partener, Deloitte Romania, la ZF Bankers

Liga 1. Mai jos este programul sezonului 2018-209, conform tragerii la sorți de astăzi. Citește mai

Dulceaţă de ardei iute reţetă: Dacă îţi doreşti să încerci o reţetă inedite, o combinaţie absolut senzaţională, alege dulceaţă de ardei iute roşu şi ardei capia. Iată cum se prepară dulceaţa de ardei iute!

Zeci de camioane fără însemne transportă muniţii şi armament din depozitul din Cobasna spre destinaţii necunoscute, a declarat miercuri seara preşedintele parlamentului de la Chişinău, Andrian Candu, într-o emisiune televizată, potrivit IPN

Echipele de salvare au început cursurile de înot şi scufundări cu cei 13 membri ai unei echipe de fotbal din Thailanda – 12 copii şi antrenorul lor - blocaţi de 12 zile într-o peşteră