FCSB - RUDAR 4-0 // După 4-0 cu Rudar, Nicolae Dică anunță cei doi atacanți pe care îi vrea: "S-au făcut oferte" » Ce zice despre duelul cu Hajduk 03.08.2018

FCSB s-a impus în returul cu Rudar Velenje, 4-0, în turul II al preliminariilor Europa League. FCSB va juca în turul III cu formația croată Hajduk Split, pe 9, în Croația, și 16 august, la București. "Am făcut un joc



FCSB s-a impus în returul cu Rudar Velenje, 4-0, în turul II al preliminariilor Europa League. FCSB va juca în turul III cu formația croată Hajduk Split, pe 9, în Croația, și 16 august, la București. "Am făcut un joc bun în această seară. Am marcat patru goluri și ne-am creat ocazii. Per total sunt mulțumit, dar să ținem cont de adversar. Am făcut schimbări în echipă, pentru că voiam să îi odhinesc pe jucători. ...

