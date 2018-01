FCSB, regina AFAN-ului. Oamenii vicecampioanei din Liga 1 au acaparat premiile galei 08.01.2018

08.01.2018 FCSB, regina AFAN-ului. Oamenii vicecampioanei din Liga 1 au acaparat premiile galei FCSB, regina AFAN-ului. Oamenii vicecampioanei din Liga 1 au acaparat premiile galei. Decernarea premiilor a avut loc duminică, 7 ianuarie, la Hotelul Intercontinental. Aflată la a cincea sa ediţie, Gala Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi



FCSB, regina AFAN-ului. Oamenii vicecampioanei din Liga 1 au acaparat premiile galei

FCSB, regina AFAN-ului. Oamenii vicecampioanei din Liga 1 au acaparat premiile galei. Decernarea premiilor a avut loc duminică, 7 ianuarie, la Hotelul Intercontinental. Aflată la a cincea sa ediţie, Gala Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România (AFAN) are ca principal scop acela de a premia excelenţa şi implicarea în promovarea sportului cu balonul rotund pe parcursul […] Post-ul FCSB, regina AFAN-ului. Oamenii vicecampioanei din Liga 1 au acaparat premiile galei apare prima dată în Libertatea.ro.

FCSB, regina AFAN-ului. Oamenii vicecampioanei din Liga 1 au acaparat premiile galei

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Educaţiei a trimis astăzi o adresă către toate inspectoratele judeţene prin care le comunică decizia Executivului şi le recomandă respectarea solemnităţii momentului, titrază jurnaliştii de la evz.ro. Toate astea după ce miercuri,

O zodie este bine să se ia măsurile necesare cu privire la o problemă de carieră, de familie, de avere sau de dezvoltare personală care vor putea fi remediate sau recuperate, cel mai devreme, peste aproximativ 28 de ani, adică spre 2045. Este vorba

După moartea fulgerătoare a îndrăgitei Stela Popescu multe secrete ies la iveală, dezvăluite chiar de apropiaţii ei. Citește mai

Tuberculoză – afecțiune gravă la nivelul plămânilor produsă de o bacterie care se transmite prin intermediul aerului atunci când picături minuscule de salivă ajung în aer când persoana infectată strănută sau

Un om a murit şi alţi trei sunt răniţi în urma unui accident rutier petrecut pe centura Vâlcele-Apahida, centura de est a Clujului, în jurul orei 17.00. După circa două ore s-a reluat circulaţia pe ambele benzi ale centurii

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu avertizează că mult blamata taxă clawback este singura metodă prin care statul român a ţinut sub control cheltuielile pe medicamente, iar aceasta aduce la bugetul de stat peste 80 milioane de euro pe

Roxana Hotoboc, medicul gorjean care a fost declarat cel mai bun angajat al lunii februarie 2017 al celui mai mare spital din Londra, St. Thomas’ Hospital, a anunţat pe pagina sa de Facebook numărul de pacienţi pe care i-a

România pierde anual 403 milioane de euro și 27.613 locuri de muncă din cauza produselor contrafăcute, fiind pe locul trei în Europa la acest capitol, după Grecia și Bulgaria. Vânzările

Românii au cumpă­rat vacanţe în ţară şi străinătate de peste 1,4 miliarde de euro, în cursul acestui an. Din această valoare, numai 200 de milioane de euro sunt generate de piaţa

Şedinţa extraordinară a CGMB, convocată de consilierii USR, a fost anulată din cauza lipsei de cvorum, după ce consilierii PSD-ALDE şi PMP nu s-au prezentat. Pe ordinea de zi exista un proiect al USR, care prevede ca Piaţa Victoriei să fie

În primul meci din etapa 21-a, Astra Giurgiu a obținut victoria de care avea nevoie pentru a-și consolida locul în play-off. Fosta campioană s-a impus pe terenul lui Juventus București, scor 1-0, la capătul unui meci umbrit de

România va înfrunta Cehia în optimile de finală ale Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania. Duelul va avea loc pe 10 sau 11 decembrie, data și ora urmând să fie stabilite după terminarea tuturor meciurilor

O femeie din Australia a făcut o descoperire şocantă, duminică, atunci când a găsit un şarpe veninos - a cărui muşcătură este mortală - în bradul de Crăciun al familiei sale, imitând ghirlandele cu beteală de pe

Petele de pe saltea sunt greu de scos dacă nu vrei s-o duci la o curățătorie specială. Totuși, o soluție ușor de preparat te-ar putea ajuta să scapi de ele pe loc. Citește mai

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care nereţinerea şi neîncasarea, reţinerea şi neplata, respectiv încasarea şi neplata unui număr de 32 de contribuţii,

Un bărbat din localitatea bistriţeană Sângeorz-Băi a atacat cu bâta o patrulă de poliţiştii venită, în urma unui apel la 112, să aplaneze un conflict

Vă prezentăm o colecţie de 10 bancuri care îi au ca protagonişti pe actori. Propriile glume din această categorie le puteţi scrie la secţiunea

Originea celor mai bogaţi nobili din Ardeal în secolele trecute a dat naştere a numeroase controverse. Istoricii români au susţinut de-a lungul timpului că familii ca Nopcsa, Kendeffy, Huniade au origini româneşti, dar numele le-au fost

Fiecare etapă în diagnosticul corect al cancerului este extrem de importantă. Lipsa specialiştilor în efectuarea biosiilor sau citirea lamelor, nedecontarea testelor genetice ridică riscul ca pacienţii să nu-şi poată primi tratamentul adecvat

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,