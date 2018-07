FCSB. Gigi Becali n-a rezistat! Schimbări DRASTICE în primul "11" » 3 jucători sunt OUT + ce se întâmplă cu "celebrul" 4-3-3 24.07.2018

24.07.2018 FCSB. Gigi Becali n-a rezistat! Schimbări DRASTICE în primul "11" » 3 jucători sunt OUT + ce se întâmplă cu "celebrul" 4-3-3 FCSB va juca joi, de la ora 18:30, cu Rudar Velenje, în turul II al preliminariilor Europa League. Meciul va fi în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GSP.RO. Fotbaliştii criticaţi violent de patronul Gigi Becali vor ieşi din primul



FCSB. Gigi Becali n-a rezistat! Schimbări DRASTICE în primul "11" » 3 jucători sunt OUT + ce se întâmplă cu "celebrul" 4-3-3

FCSB va juca joi, de la ora 18:30, cu Rudar Velenje, în turul II al preliminariilor Europa League. Meciul va fi în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GSP.RO. Fotbaliştii criticaţi violent de patronul Gigi Becali vor ieşi din primul „11” al FCSB, iar ca aşezare se va reveni la cea din sezonul precedent, 4-2-3-1. ...

FCSB. Gigi Becali n-a rezistat! Schimbări DRASTICE în primul "11" » 3 jucători sunt OUT + ce se întâmplă cu "celebrul" 4-3-3

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Renault va lansa la Salonul Auto de la Moscova un super SUV - Coupé bazat pe Dacia Duster, mai scump, dar cu aceeaşi mărime. Practic va fi un fel de BMX X4 în variantă low-cost. Concret, maşina va fi lansată pe piaţă în 2019, mai întâi

Nu putem ţine timpul în loc, dar dieta, activităţile zilnice şi câteva trucuri pot încetini procesul de îmbătrânire celulară. Statisticile arată că persoanele cu studii superioare trăiesc mai mult, au un stil de viaţă sănătos, consumă

Ministrul italian de interne Matteo Salvini a declarat luni, la Tripoli, că Italia va propune la summitul UE de joi de la Bruxelles înfiinţarea unor "centre de primire şi de identificare" a migranţilor în

Selecţionata Uruguayului a câştigat Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal 2018, după ce a învins echipa ţării gazdă, Rusia, cu scorul de 3-0 (2-0), luni, la Samara, dar ambele reprezentative vor evolua în

Spania și Maroc joacă de la 21:00 un meci decisiv pentru stabilirea câștigătoarei grupei B de la Mondial. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TVR 2. Portugalia - Iran, celălalt meci al grupei, se joacă la

Echipele naționale de baschet 3x3 ale României, alături de campioana mondială la masculin, Serbia și de vicecampioana mondială la feminin, Rusia, vor fi prezente la Constanța, între 30 iunie și 1 iulie pentru FIBA 3x3 Europe Cup

Prezentatorul Richard Benjamin Harrison a murit la 77 de ani. Acesta a devenit cunoscut drept vedeta show-ului TV “Aşii Amanetului”. Anunţul despre moartea lui Richard Benjamin Harrison, cunoscut publicului larg sub porecla “The Old Man”

Este doliu în lumea artiștilor fotografi. David Goldblatt, una dintre marile figuri ale fotografiei sud-africane, care a urmărit evoluţia societăţii din ţara sa de după apartheid, a murit. Anunțul trist a fost făcut de reprezentanți de la

Mihaela Buzărnescu s-a calificat, luni, în runda a doua a turneului WTA pe iarbă de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 852.564 dolari, după ce a dispus de chinezoaica Shuai Peng cu 5-7, 6-2, 6-1. Citește mai

Apar noi detalii în cazul româncei arestate pentru spionaj la Moscova. Karina Ţurcan este acuzată că a transmis României, printre altele, informaţii secrete legate de livrările de curent către Crimeea şi teritoriile

Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat în timpul unei vizite în Libia că a propus înfiinţarea unor centre de primire a migranţilor la graniţa de sud a ţării pentru a putea micşora valul de imigranţi care se îndreaptă

Autorităţile impun restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale pentru transportul de mare tonaj. Greutatea unei unităţi de transport nu trebuie să depăşească 20 de tone pentru zilele în care se prognozează temperaturi de peste 30 de

Cinci medalii de aur şi o medalie de bronz reprezintă palmaresul lotului olimpic de juniori al României la cea de a XXII-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, desfăşurată în perioada

Peste 400 de artişti internaţionali au confirmat prezenţa la cea de a 10-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti, manifestare organizată de Primăria Capitalei, prin ARCUB,

Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Afacerilor Interne au demarat, luni, un program pentru procesarea în sistem informatic a tuturor actelor de stare civilă, a anunţat ministrul Fondurilor Europene,

Producătorii de energie pe bază de cărbune din producția proprie pot fi scutiți de obligația de cumpărare de certificate verzi destinate subvenționării energiei regenerabile pentru electricitatea consumată

Cristiano Ronaldo a fost extrem de nervos la finalul meciului Portugalia - Iran 1-1, ultimul din grupa B de la CM 2018 (Detalii aici). La finalul partidei, atacantul portughez a fost vehement la adresa arbitrajului video, după ce penalty-ul din care

Ministrul Apărăii, Mihai Fifor a declarat într-un interviu acordat agenției de presă americană The Associated Press, că România se confruntă zilnic cu agresivitatea Rusiei în zona Mării Negre, precum şi cu un val de atacuri cibernetice şi

De la mijlocul anului trecut, dobânzile la lei au început să crească după o perioadă excepţională, probabil unică, când ratele au coborât chiar sub 1% pe an, lucru care părea imposibil, cel puţin pentru România, o ţară care nu are o

Dragostea faţă de prietenul necuvântător nu înseamnă doar hrană şi o igienă riguroasă, ci şi administrarea unor vaccinuri indicate de medicii veterinari, după o schemă